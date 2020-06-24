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Автор Евгений Стриж

Азиатские рыбаки и фермеры увеличили продажи через Интернет

Общество » Практика » Как заработать

Во время карантина фермеры из Малайзии были вынуждены регулярно выбрасывать урожай: его невозможно было продать, потому что власти закрыли рынки и ввели социальные ограничения. Так что им пришлось в срочном порядке осваивать интернет-коммерцию — и решение оказалось весьма эффективным.

Поставщики ищут производителей: онлайн выгоден всем

Сегодня фермеры и рыбаки по всей Юго-Восточной Азии активно используют новый способ продажи. При этом многие из них ранее вообще не пользовались компьютерами — однако суровые запреты (например, в Малайзии на национальном уровне контролируется передвижение граждан) вынуждают их осваивать технологии.

Стив Тео владеет плантацией Deoness в Камерон-Хайлендс (Нагорье Кэмерон) в 200 км к северу от столицы Малайзии, Куала-Лумпура. Он продает кукурузу и цветы и отмечает: когда приказ о закрытии рынков только вышел, буквально за одну ночь спрос упал до нуля.

К счастью, на помощь пришли сотрудники сингапурской платформы электронной коммерции Lazada, которые связались с Тео и предложили ему попробовать продажи по их клиентской базе.

"Без такой технологии мне пришлось бы выбросить остатки товара", — комментирует Тео.

Все уходят в онлайн: пример для подражания?

Компания Lazada известна активной поддержкой продавцов региона: на текущий момент, по данным представителей компании, в первые выходные после закрытия рынков общий объем продаж овощей онлайн составил 1,5 тонны.

"Предприятия всех отраслей и секторов, включая сельское хозяйство, работают в режиме онлайн, чтобы воспользоваться новыми возможностями, возникающими в результате изменения потребительских предпочтений", — отметил Пьер Пуанян, исполнительный директор Lazada.

Продаются онлайн и морепродукты: Одри Гу, хозяйка компании MyFishman, предлагает клиентам свежие дары моря с доставкой. В системе можно выбрать несколько вариантов подписки — и получать сразу готовые комплекты.

"На наш бизнес определенно повлиял Covid-19. Ранее мы поставляли продукты оптом на рынки, по заказам в рестораны, а также в небольшие лавки и магазины. Все это закрылось по приказу властей. Только онлайн-продажи еще удерживают наш бизнес на плаву", — отмечает Гу. По ее данным, в MyFishman после перевода на онлайн-платформу сумели за первые две недели (когда люди активно запасались едой) продать примерно 150% от обычного объема.

В онлайн уходят не только отдельные компании, но и целые кооперативы: в Индонезии кооператив Rumah Sayur Group сумел сохранить заработок 2500 фермеров из 89 деревень, создав онлайн-магазин для централизованного сбыта их продукции. Ранее представители кооператива работали с отелями и кафе в Джакарте, но после пандемии продажи сократились на 60%, так что им пришлось искать новые пути заработка.

Интересно, что такие начинания находят поддержку и в правительстве: та же Lazada активно сотрудничает с тайскими властями, чтобы помочь местным фермерам. В рамках июньской кампании "Месяц золотых фруктов" представители Lazada будут активно информировать фермеров о новых возможностях. А китайский гигант Alibaba бесплатно открыл фермерам доступ к системе Taobao Live. Через Taobao Live и специальный онлайн-чат Foodie Livestream фермеры получают доступ к 41 миллиону подписчиков системы. Специалисты отмечают, что за первые три дня было продано 15 миллионов килограммов продукции.

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Темы технологии коронавирус онлайн-торговля
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