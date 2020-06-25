Блогерство: работа без выходных или забава?

Блогер Мария Магдалена Тункара — о том, насколько сложна деятельность онлайн, несмотря на ее кажущуюся простоту, и о том, вытеснит ли клиповое мышление более содержательный контент для блогов.

Блогерство: хобби или полноценная работа?

Профессия "блогер"

— Многие обвиняют блогеров в том, что они получают деньги "за просто так", ничего не делая, говорят: "пора их всех на завод отправить". А действительно ли жизнь блогера так проста?

— В какой-то момент, когда ты становишься популярным богатым блогером и можешь все отдать на аутсорс, включая написание текстов и контент-планы, — да, твоя жизнь станет проще. Но когда

ты небольшой блогер,

самостоятельно подбираешь площадки на рекламу,

пишешь контент,

занимаешься продвижением самостоятельно,

то очень много надо всего делать и еще изучать литературу по тематике блога.

Так что ты тратишь просто кучу времени. Только, вот, сейчас я смогла взять менеджера, который помогает искать площадки на рекламу. А два года я работала сама полностью, так что я бы не сказала, что это "не работа". На заводе надо трудиться физически, но умственный труд у блогера просто без выходных. Я бы, наверное, хотела выходной хоть один за последние несколько лет, но не могу себе такое позволить.

— А ты не можешь сказать подписчикам: "Ребята, я устала. Я ухожу. Все, меня два дня не будет"?

— Я не думаю, что эти два дня мне чем-то помогут, так что смысла особенно нет. Я не сильно устаю, потому что научилась рационально подходить к своему дню, совмещать учебу, общение с друзьями, прочие дела с блогом. Отдыхать особого смысла я не вижу.

— Ты трудоголик?

— Да.

— Сейчас, во время карантина и экономического кризиса, недовольство блогерами усилилось. Люди страдают без работы и считают, что блогеры все так же сидят дома, пилят сторис и наслаждаются жизнью. У тебя жизнь как-то поменялась с коронавирусом? Как он повлиял на доходы?

— Немного поменялась. Когда только начали объявлять все эти локдауны, я стала замечать, что народ стал намного более агрессивным. Мне в директ стали прилетать чуть ли не открытые угрозы. Я с таким давно не сталкивалась и удивилась.

У людей появилось больше свободного времени, и они срывают злость на тех, на кого могут. Хотя коммерческая оплата у меня идет только спустя месяц — и то как бы не факт. Поэтому я тоже имею определенные риски.

Впрочем, очень сильно у меня жизнь не изменилась, как у любого человека, работающего в интернете. У меня много знакомых IT-шников, у них тоже жизнь не изменилась, все они ездят в офис два раза в неделю, или не ездят вообще. Это исключительно специфика работы в онлайн, и все.

— То есть блогерство, в принципе, не при чем.

— Да, я как развлекала людей, так и развлекаю. Просто теперь надо продумывать, чтобы людям не было грустно, что-то делать легкое, более доступное, потому что сложные темы сейчас просто не заходят, вызывают отторжение у людей.

Деградируют ли блоги?

— Сначала был ЖЖ, потом Инстаграм и блоги ВКонтакте, сейчас — ТикТок. Сначала читали большие аналитические тексты в ЖЖ, потом покороче в Instagram, а сейчас, в основном, смотрят картинки, смешные видео, и не особо хочется читать. Это деградация или просто новый вариант времяпровождения в современном ритме общества?

— Клиповое мышление у нас никуда, к сожалению, не девается. Мы потребляем информацию все в более простом варианте. Я бы не сказала, что это плохо. И в "ТикТоке" делать что-то крутое реально сложнее, чем писать посты в Instagram, ты должен делать что-то такое, чтобы зашло прямо всем людям.

Но помимо "ТикТока" существуют еще и Telegram-блоги, они очень популярны. Я сама подписана на некоторые, где прямо огромные лонгриды, и оттуда получаю нужную мне информацию по своей тематике блога. Я всегда любила читать какие-то большие тексты от людей, где бы я их не находила.

— То есть те, кто читал, и будут читать.

— Да, мне так кажется.

— Вообще говорят, что ТикТок скоро вытеснит Инстаграм, в котором останутся одни "динозавры", ну как сейчас в ЖЖ. Как ты думаешь, когда это произойдет и произойдет ли вообще?

— В данный момент этого не произойдет, потому что в ТикТоке нет инструментов для монетизации, то есть это очень невыгодно блогерам.

Когда у меня было 50 тысяч подписчиков в Инстаграм, я на доходы от блога лечила себя, платила частично за кредит за недвижимость, покупала еду, одежду и так далее. Вот у меня 56 тысяч подписчиков в ТикТоке — и ничего. Прикольно, что там много подписчиков, тешит самолюбие, но пока просто невыгодно активно туда перебираться — буду тратить много времени, чтобы что? Сейчас в ТикТоке очень вяленькие интеграции, которые только с гигантскими блогерами работают.

— То есть все-таки делать блог в Инстаграм пока еще перспективно.

— Instagram такой более "для почитать" формат. Там ты больше видишь личность. Очень мало тех, кого смотрят в ТикТоке из подписок, в основном все листают рекомендации. Листают, надоедает, выходят. А вот в Инстаграм ты можешь целенаправленно зайти и почитать блог. В ТикТоке тоже есть экспертные блоги, но генерировать экспертный контент в клиповом формате — это прям что-то очень сложное для меня, то есть я вообще в это даже не лезу.

Беседовала Александра Милькова

К публикации подготовил Михаил Закурдаев