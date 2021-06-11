Самые странные блюда мира

Как говорится, на вкус и цвет — товарищей нет. Правдивость этой поговорки как нельзя лучше демонстрирует именно кулинария из различных уголков мира. Вот уж действительно, настоящие изыски, которыми славятся одни регионы, могут показаться отвратительными в других странах.

Но, как бы там не было, еще Плутарх заявил, что "жизнь есть последовательность человеческих дел, большая часть которых имеет предметом добывание и приготовление пиши". И тут уж кто во что горазд!

Касу марцу. Червя еще поймать надо!

Сардинский касу марцу

Касу марцу — так называют в Сардинии сыр с червями. Это традиционное блюдо буквально кишит личинками сырной мухи. Именно они делают сыр деликатесным.

Производство его нехитрое: продукт "начиняют" насекомыми и оставляют дозревать на воздухе. Ферментация сыра, таким образом, ускоряется, он становится нежным и мягким.

Подают его после того, как сыр дозреет, намазывая на традиционный итальянский хлеб.

Употреблять сыр желательно с личинками, но при этом следует быть весьма ловким, так как они буквально выскакивают и могут подпрыгнуть аж на 15 см. А вот если личинки в сыре будут мертвыми — можно смело деликатес браковать, поскольку он считается несвежим.

Также к нему рекомендуется красное сухое вино.

"Гусиные лапки" по-филиппински

Филиппинское блюдо балют

Жители Филиппин могут удивить еще одним "полуживым" блюдом, под названием "яйцо с ногами" или балют, которое жители Азии считают афродизиаком.

Оплодотворенное яйцо утки "дозревает" на солнце, позволяя эмбриону птицы развиваться. Спустя определенное время, когда плод уже созрел, яйцо ненадолго опускают в кипяток.

Едят блюдо из скорлупы, съедая не рожденного утенка вместе с клювом и лапками.

Бедуинская матрешка

Арабское блюдо из верблюда

При виде этого блюда вегетарианцы упадут в обморок. Зато Книга рекордов Гинесса занесла его как самое больше блюдо, существующее в меню.

Речь идет о фаршированном верблюде, которое популярно у бедуинов. Целом гигантском верблюде, которого начиняют целой овцой, также предварительно начиненной парой десятков кур.

В них, в свою очередь, помещают яйца и рис. Такая мясная "матрешка" получается.

Хаггис. С потрохами понятно, но где мясо?

Национальное Шотландское блюдо Хаггис

В Шотландии ценится хаггис.

Блюдо традиционной кухни представлено бараньим желудком, набитым сердцем, печенью и легкими животного вперемешку с овсяной мукой, луком и приправами. Готовят его три часа и подают с брюквой и отварным картофелем.

Пача. Кто это придумал и как это можно есть?

Пача блюдо

Еще одно устрашающее блюдо является традиционным для Ирака. Это пача.

Блюдо представлено отварной головой овцы, у которой выколоты глаза, но сохранены зубы. Почему именно так — история умалчивает. Подается на больших листьях салата.

Деликатес из муравьев

Эксамолес Мексика блюда

В Мексике гостям могут предложить эскамолес, который готовится из яиц муравьев-исполинов, обитающих на агаве.

Чаще всего его подают с гуакамоле в виде отдельного блюда, но могут добавлять и в другие в качестве эдакого деликатеса.

Хакарл. Сами ешьте!

Хаукарль национальное блюдо Исландии

Исландцы порадуют гостей, решивших отведать традиционную кухню хакарлом. Он представляет собой протухшее мясо акулы.

Готовится такое мясо довольно долго: выпотрошенная туша хищной рыбы может находиться закопанной в земле до полугода. Затем ее достают и сушат. Чаще всего хакарл продается в небольшой таре: баночках или вакуумной упаковке. Принято есть маленькими кусочками.

Самый знаменитый шеф-повар и исследователь международной культуры и кухни Энтони Бурден, как-то сказал, что это блюдо, пожалуй, самое отвратительное из того, что ему пришлось есть. А ел он подобного довольно много.

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