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Автор Анна Смирнова

Самые странные блюда мира

Общество

Как говорится, на вкус и цвет — товарищей нет. Правдивость этой поговорки как нельзя лучше демонстрирует именно кулинария из различных уголков мира. Вот уж действительно, настоящие изыски, которыми славятся одни регионы, могут показаться отвратительными в других странах.

Но, как бы там не было, еще Плутарх заявил, что "жизнь есть последовательность человеческих дел, большая часть которых имеет предметом добывание и приготовление пиши". И тут уж кто во что горазд!

Касу марцу. Червя еще поймать надо!

Сардинский касу марцу
Сардинский касу марцу

Касу марцу — так называют в Сардинии сыр с червями. Это традиционное блюдо буквально кишит личинками сырной мухи. Именно они делают сыр деликатесным.

Производство его нехитрое: продукт "начиняют" насекомыми и оставляют дозревать на воздухе. Ферментация сыра, таким образом, ускоряется, он становится нежным и мягким.

Подают его после того, как сыр дозреет, намазывая на традиционный итальянский хлеб.

Употреблять сыр желательно с личинками, но при этом следует быть весьма ловким, так как они буквально выскакивают и могут подпрыгнуть аж на 15 см. А вот если личинки в сыре будут мертвыми — можно смело деликатес браковать, поскольку он считается несвежим.

Также к нему рекомендуется красное сухое вино.

"Гусиные лапки" по-филиппински

Филиппинское блюдо балют
Филиппинское блюдо балют

Жители Филиппин могут удивить еще одним "полуживым" блюдом, под названием "яйцо с ногами" или балют, которое жители Азии считают афродизиаком.

Оплодотворенное яйцо утки "дозревает" на солнце, позволяя эмбриону птицы развиваться. Спустя определенное время, когда плод уже созрел, яйцо ненадолго опускают в кипяток.

Едят блюдо из скорлупы, съедая не рожденного утенка вместе с клювом и лапками.

Бедуинская матрешка

Арабское блюдо из верблюда
Арабское блюдо из верблюда

При виде этого блюда вегетарианцы упадут в обморок. Зато Книга рекордов Гинесса занесла его как самое больше блюдо, существующее в меню.

Речь идет о фаршированном верблюде, которое популярно у бедуинов. Целом гигантском верблюде, которого начиняют целой овцой, также предварительно начиненной парой десятков кур.

В них, в свою очередь, помещают яйца и рис. Такая мясная "матрешка" получается.

Хаггис. С потрохами понятно, но где мясо?

Национальное Шотландское блюдо Хаггис
Национальное Шотландское блюдо Хаггис

В Шотландии ценится хаггис.

Блюдо традиционной кухни представлено бараньим желудком, набитым сердцем, печенью и легкими животного вперемешку с овсяной мукой, луком и приправами. Готовят его три часа и подают с брюквой и отварным картофелем.

Пача. Кто это придумал и как это можно есть?

Пача блюдо
Пача блюдо

Еще одно устрашающее блюдо является традиционным для Ирака. Это пача.

Блюдо представлено отварной головой овцы, у которой выколоты глаза, но сохранены зубы. Почему именно так — история умалчивает. Подается на больших листьях салата.

Деликатес из муравьев

Эксамолес Мексика блюда
Эксамолес Мексика блюда

В Мексике гостям могут предложить эскамолес, который готовится из яиц муравьев-исполинов, обитающих на агаве.

Чаще всего его подают с гуакамоле в виде отдельного блюда, но могут добавлять и в другие в качестве эдакого деликатеса.

Хакарл. Сами ешьте!

Хаукарль национальное блюдо Исландии
Хаукарль национальное блюдо Исландии

Исландцы порадуют гостей, решивших отведать традиционную кухню хакарлом. Он представляет собой протухшее мясо акулы.

Готовится такое мясо довольно долго: выпотрошенная туша хищной рыбы может находиться закопанной в земле до полугода. Затем ее достают и сушат. Чаще всего хакарл продается в небольшой таре: баночках или вакуумной упаковке. Принято есть маленькими кусочками.

Самый знаменитый шеф-повар и исследователь международной культуры и кухни Энтони Бурден, как-то сказал, что это блюдо, пожалуй, самое отвратительное из того, что ему пришлось есть. А ел он подобного довольно много.

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