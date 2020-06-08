Художник Шилов: люди плачут на концертах в нашей галерее

О музыкальных концертах в собственной галерее, о разнице между старым и новым поколениями, а также о жизни на самоизоляции рассказал ведущей "Правды.ру" Анжеле Антоновой народный художник СССР, академик Российской академии художеств Александр Максович Шилов.

Художник Шилов: Как изоляция влияет на творчество

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Живопись и музыка

— Знаю, что в галерее проходят не только выставки, но и концерты. Расскажите об этом.

— У нас очень развита концертная деятельность.

Во-первых, проходят концерты с участием патриотов, чьи портреты висят в Зале славы. Мы приглашаем будущих защитников Отечества, и разведчики, контрразведчики рассказывают (конечно, в рамках того, что им можно рассказать), как надо защищать Родину и как они сами её защищали. Музей-галерея ведёт большую патриотическую работу, которую мы будем продолжать. Я горжусь тем, что являюсь членом Общественного совета при ФСБ. Служба безопасности поручила мне заниматься патриотическим воспитанием в нашей галерее. К нам часто приходят учащиеся, слушатели:

Голицынского пограничного института,

Академии ФСБ,

других служб, где готовят великих специалистов и патриотов нашей Родины.

Во-вторых, у нас проходят концерты "Звёзды классического искусства в гостях у Александра Шилова". У нас часто выступала Образцова (когда была жива), Юрий Башмет, Иосиф Кобзон, Моторин, Игорь и Наталья Бутман — самые разные люди. Выступает у нас Светлана Безродная с потрясающими концертами старой довоенной музыки. Люди старшего поколения сидят и плачут, слушая эту музыку.

В галерее бывают самые разные концерты. Приходите к нам обязательно.

Такие разные поколения

— Какая ваша самая любимая работа, о которой вы вспоминаете всю жизнь? Есть ли такая работа? Или одна закрывает другую?

— Любой автор знает как никто, какая работа ему удалась больше.

Есть работы, которые дороги благодаря воспоминаниям:

потрет моей мамы (пастель),

портрет моей бабушки.

Особое место занимают картины:

"Вдвоём",

"Святым огнём любви согреты",

очень сложные новые работы с обнажёнными женщинами.

То есть много разных работ. Но есть те, которые близки сердцу, потому что люди на этих портретах были мне очень дороги своим внутренним миром, воспитанием. Есть жанровая работа "Зацвёл багульник". Она хранится в Третьяковке, у меня в галерее копия. Там я изобразил арбатскую старушку. Они давно исчезли. Я люблю гулять по старым улицам Москвы. Раньше на Арбате попадались такие люди. Идёт женщина, у неё уже возраст давно за девяносто. Но ей хочется ручку поцеловать. Такие манеры, такой взгляд, такая походка. Она так говорит! Раньше же этому обучали.

Сейчас трудно сесть за один стол с нашими современниками. Люди так едят, что хочется убежать, каким бы голодным ни был. Манерам обучать перестали, к сожалению.

Это же очень важно, как человек себя ведёт за столом, в общежитии. И вот я такую старушку написал, нежную. Взгляд — просто влюбиться можно в душу этого человека! Вот я почему и стал часто ездить по деревням, писал этих одиноких, брошенных старух при живых-то детях. Они этим детям всю жизнь отдали. Столько горя, тоски, печали. Такая тяжёлая жизнь: коллективизация, война и так далее. Но они ни дня не отдыхали, а глаза, как незабудки на берегу реки: чистые, нежные, добрые. Эти люди остались добрыми. Я очень люблю это поколение, и мне горько, что оно исчезает. А сейчас идёшь по Арбату и уже слышишь и видишь не этих людей, а современных, с агрессией в глазах: подростки 15-16 лет, женщины, мужчины. У них нет никаких манер. Жуткие люди.

Что дальше будет, страшно представить.

Выход один: в школах должны заниматься воспитанием внутреннего мира ребёнка, а не только обучением русскому языку, английскому, математике, географии. Главное — внутренний мир человека, и здесь многое зависит от школы.

— То есть вы считаете, что люди сильно изменились? Лет тридцать назад такого не было?

— Да, с моей точки зрения, внутренний мир современных людей — это нечто страшное. Но своё мнение никому не навязываю.

Жизнь на самоизоляции

— Александр, мы сегодня все сидим на вынужденной изоляции. Вы продолжаете работать?

— Сначала хочу сказать, что в связи с ситуацией с коронавирусом очень сочувствую руководству нашей страны: Путину, Мишустину, Собянину. Им сейчас очень тяжело. На них такая ответственность лежит. Тратят все свои нервы на то, чтобы создать условия для быстрого излечения наших граждан, но, к сожалению, не все правильно понимают ситуацию, поэтому ругают незаслуженно руководителей нашей страны.

1. Во-первых, они не виноваты в пандемии.

2. Во-вторых, когда такое несчастье свалилось на нашу страну, надо всем миром друг другу помогать, поддерживать, чтобы справиться с этой болезнью.

Да, я ни дня не могу провести без работы, жить без неё не в состоянии. Не чувствую себя человеком, если за день не поработал. Поэтому здесь у меня на даче есть мастерская. Положительная сторона карантина: я никогда не жил столько времени за городом, как теперь. Утром встаю, быстро завтракаю и за работу. И потом весь день на воздухе.

— На пленэр выбираетесь?

— Да, конечно. Но в основном работаю в мастерской. Недавно закончил один женский портрет, он уже висит в галерее. На фоне пейзажа изобразил прекрасную женщину — директора нашей галереи.

Беседовала Анжела Антонова

К публикации подготовила Марина Севастьянова