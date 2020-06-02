Куклы и кукловоды в мире современных медиа

Современный человек все больше погружается в виртуальную реальность, опираясь при составлении своей картины мира на образы, а не факты. Как отличить одно от другого, не попасться на удочку манипуляторов и миновать графы "сопутствующий ущерб" в текущей информационной войне рассказывает политический психолог, кандидат психологических наук Наталия Красовская.

Медиа-манипулирование общественным сознанием

— Мы привыкли воспринимать слово "медиа" в отношении к средствам массовой информации, однако, в последнее время приходится все чаще слышать термин в другом контексте — применительно к социальным сетям. Значит ли это, что традиционные СМИ теряют свое влияние на наше общество? И что тогда приходит на их место?

— О снижении роли СМИ в жизни общества говорить сейчас очевидно преждевременно, корректнее говорить о ее изменении. Медиатизация — то есть процесс взаимодействия с медиа, по сути, является одним из ключевых факторов, влияющих на развитие общества. При этом к "медиа" относится абсолютно все, что является носителем некой информации, в том числе — к ним можно в определенных ситуациях отнести даже предметы, окружающие человека.

Общение по поводу какого-либо предмета, имеющего символические смыслы, а не только чисто утилитарные значения, может менять мир понятий человека и само его мировоззрение. Например, в ситуациях, когда обладание неким предметом меняет социальный статус человека. Помните, в фильме "Кин-дза-дза" — сколько раз надо сказать "Ку", если на твоем собеседнике надеты желтые штаны…

И если изначально медиатизация являлась транслятором в общество смыслов, способом формирования и внедрения социальных стереотипов, то сейчас люди стали не только объектом воздействия и потребителями контента, но и активными его производителями, в частности, посредством широких каналов распространения информации в социальных сетях. Другим словами, люди в своей массе стали субъектами медиатизации. Таким образом они сами начали влиять на ее развитие. Причем влияние это принимает все более причудливые формы.

— Вы говорите о фейках?

— Фейки — это лишь один из симптомов. С бурным распространением интернета человечество вступило в так называемую эпоху постправды, когда реальные факты внезапно стали "весить" меньше, чем эмоции, которые они вызывают.

До повсеместной цифровизации факт всегда имел первостепенную важность и ценность. Исключение делалось лишь для искусства, которое является одной из самых ранних форм медиа.

И современные медиа пошли по тому же пути: все больше из них представляют нам не реальные факты, а их образы. И Интернет-медиа здесь очевидно лидируют.

Как итог — современный человек все больше живет, опираясь в построении своей реальности на образы, а не на факты. Мир реальный постепенно меняется на мир виртуальный. Например, избиратели все более склонны доверять образам, имиджам политиков, а не их реальным действиям.

"Властью, данной мне интернетом, объявляю себя экспертом во всех областях"

— И при этом в последнее время мы наблюдаем массовый переход печатных изданий в пространство веб-сайтов и социальных сетей…

— Эта тенденция вполне понятна и оправдана. Сегодня новый контент создается прямо в процессе обмена им в социальных средствах массовой коммуникации (блогах, микроблогах, социальных сетях, форумах, сайтов отзывов, видеохостингах, сетевых играх и многих других интернет-ресурсах). В таких условиях профессиональная свобода журналиста и судьба самой журналистики ставятся под вопрос.

Социальные медиа проникли во все форматы общения и совершили настоящую коммуникационную революцию, превратив рядового потребителя информации в полноправного автора контента и позволив участникам создавать тесные горизонтальные связи. Ни одно медиа до этого не имело таких масштабов распространения и вовлеченности, и поэтому социальные сети стали главной движущей силой медиатизации.

При этом социальные средства массовой коммуникации с одной стороны, предоставляют новые возможности для реализации социальных потребностей, а с другой — лишают участников возможности аналитически мыслить, создают иллюзию погружения в событие и дают уже готовый, не нуждающийся в осмыслении, информационный продукт. Главным становится не то, что произошло, а то, что о случившемся рассказали медиа. В итоге каждый может процитировать мем: "Властью, данной мне интернетом, объявляю себя экспертом во всех областях". Но если присмотреться, никаких умственных усилий от "со-создателя" нового контента не потребовалось — его вели как бычка на веревочке.

— Получается, неосторожное обращение с контентом социальных сетей может запустить неуправляемые или слабо управляемые процессы? И вы считаете, что у таких "вирусных новостей" всегда имеются авторы?

— Остро резонансные, скандальные темы, которые в итоге оказываются фейками, не появляются в сети из ниоткуда, чаще всего есть бенефициары распространения подобной информации. Мы можем с уверенностью утверждать, что медиатизация социальных институтов привела к тому, что потребители информации становятся потенциальными участниками информационной войны, причем войны глобального масштаба.

Сегодня с помощью массовой коммуникации возможно не просто указывать людям, что думать и как поступать, но также можно внедрять в сознание человека шаблоны, согласно которым он будет думать об освещаемых явлениях тем или иным образом. Техники манипулирования, которые создают у человека ложную иллюзию свободы и самостоятельности в принятии решений, играют одну из главных ролей в психологическом инструментарии воздействия на индивидуальное и массовое сознание.

Сейчас весь мир столкнулся с совершенно беспрецедентной ситуацией — пандемией коронавируса. Государства вводят режим самоизоляции, переводят на дистанционный режим систему образования и социальных услуг. Все это сопровождается ухудшением финансовой и экономической ситуации. И на этом фоне появляется множество фейков об эпидемии коронавируса. Зарождение массы фейков является, по сути, очередным всплеском информационной войны. Подверженные манипуляциям посредством массированной трансляции фейков потребители информации могут образовывать протестующую, неработоспособную, эмоционально-отрицательно заряженную массу людей, способную к деструктивным и разрушающим действиям.

Правила безопасного общения с новостями

— Тогда давайте поговорим о правилах безопасного обращения с новостями: как опознать манипуляцию?

— Основным элементом управления толпой является отвлечение внимания людей от важных проблем и решений, принимаемых политическими и экономическими правящими кругами, посредством постоянного насыщения информационного пространства малозначительными сообщениями. И упор делается на эмоции — чтобы заблокировать способность людей к рациональному анализу, а в итоге — вообще к способности критического осмысления происходящего. Ежедневные медиа-сообщения аккумулируются в сознании, изменяя его постепенно и глубоко — уже на уровне подсознания. Это называется "Эффект накопления". К числу фундаментальных техник манипулирования сознанием относится и стереотипизация, основанная на особенностях восприятия человеком всего нового, когда это новое подгоняется под заранее сформированную мыслительную оценку чего-либо.

"Новость", преследующая целью манипуляцию, всегда воспринимается без усилий, без внутренней борьбы и критического анализа. Срочность, сенсационность и эффект "плохих новостей" подводят человека под мощное воздействие ситуативного внушения. Человек не успевает их осмыслить и проверить, такие новости эмоционально оглушают, и он становится легко внушаем и способен на неадекватные действия, легко подчиняется паническому настроению, попадает под власть толпы и стихийного коллективного безответственного поведения.

И вот была мыслящая личность — стало послушное орудие манипуляторов. Есть и другие техники манипулирования, но суть ясна и так: если вам дают минимум информации, давят на эмоции, не дают времени подумать, осмыслить, обратиться к другим источникам, и при этом в новость верится легко — будьте осторожны: скорей всего вы имеете дело с манипуляцией. И очевидно, это выгодно кому угодно, но точно — не вам.