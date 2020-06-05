Художник Шилов: в деревенской старушке поэзии больше, чем в художнике

О современном пиаре, своих лучших моделях, а также о Зале славы в собственной галерее рассказал ведущей "Правды.ру" Анжеле Антоновой народный художник СССР, академик Российской академии художеств Александр Максович Шилов.

Художник Шилов: Как изоляция влияет на творчество

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Пиар — грязное дело

— Вы сказали, что аукцион — это спекуляция, которая к искусству не имеет никакого отношения. Это касается только аукционов?

— Нет, так во всём. Сейчас бездарные люди создают себе пиар при помощи телевидения, радио, прессы. Как это устроено? Люди постоянно видят в средствах массовой информации информацию о ком-то: развёлся, обобрал жену, избил своего сына или сын избил его.

Человек становится известным не за счёт своего таланта, а за счёт той грязи, которую ему не стыдно нести ради денег в средства массовой информации, чтобы приобрести имя. А потом уже имя этого негодяя стоит денег.

Вот и всё. Лавина грязи, льющаяся в средствах массовой информации, развращает людей. После этого им очень легко подсунуть любое антиискусство, и они его проглотят. Скажут: "Это же известный человек".

У меня был один случай. Не хочу называть фамилию: речь об очень известном художнике, он уже ушёл из жизни. Помню, я пришёл к Расулу Гамзатову, у него в гостях были Михалков, Кожедуб и другие. Гамзатов показывает портрет своей дочери, выполненный тем самым художником. Все смотрят. Гамзатов говорит: "Я понимаю, что плохо, но всё-таки известный человек сделал". И это сказал Расул Гамзатов, один из прекрасных поэтов. Мы знаем его стихи, песню "Журавли" и так далее. Видите, как люди устроены? Знает, что плохо, но раз известный, то сгодится.

— Должен ли современный художник быть ещё и менеджером своего искусства, уметь себя преподнести, показать, себя продать?

— Вы хорошо сказали: себя продать. Я считаю, что если художник что-то из себя представляет как мастер, и его работа трогает внутренний мир человека, то эту работу обязательно купят. Он никогда не будет без куска хлеба.

И потом, что такое художник? Каждый может размазывать краску по холсту, а художник — это состояние души. Я много ездил по деревням, писал одиноких старушек, брошенных детьми, государством. К сожалению, это необыкновенное поколение почти ушло из жизни. У них столько поэзии внутри! Я часто бывал до слёз тронут, как они говорят просто, — любая деревенская старушка. Да чтобы художник так чувствовал и говорил — это редкость великая. Поэтому правильно говорят с древнейших времен: художник — это состояние души человека. Это касается и музыкантов, и всех, чья профессия связана с искусством. Потому что художник при помощи своего мастерства должен выразить внутренний мир человека, которого пишет.

Он должен быть как оголённый нерв. Это надо не холст пачкать краской, а писать душу человека. А для этого её надо чувствовать.

Зал славы

— Александр, вы портрет всегда пишете с натуры?

— Только с натуры. У нас в галерее есть Зал славы. Там выставлено больше 40 портретов (живописных и графических) величайших людей — всех тех, кто воевал:

разведчиков,

контрразведчиков,

военных разных рангов и званий,

простых солдат безногих,

артистов,

священников,

врачей.

Для меня они святые люди. Это портреты великих людей, перед которыми я снимаю шляпу, преклоняюсь. Они же отдавали жизнь за нас с вами. Я начал писать, когда ещё был студентом Суриковского института, портрет лётчика Михаила Водопьянова, знаменитого Героя Советского Союза, который спасал челюскинцев. С той поры и по сей день пишу этих людей и буду писать.

Им надо памятники ставить при жизни, особенно разведке, контрразведке.

Руководство данных служб просило меня написать этих великих людей. Они позировали, хотя уже давно преклонного возраста. Конечно, писать можно было только тех, кто рассекречен хотя бы наполовину. Чуть-чуть познакомившись с их службой, я понял, что наша страна существует (и это не просто красивые слова) благодаря им в первую очередь. То, что мы живём и сейчас с вами разговариваем, — это их заслуга. Вот представим в страшном сне, что убрали эти службы с лица земли, — Россия взлетит на воздух через доли секунды. Они осуществляли безопасность нашего существования и существования страны. Поэтому зал так и называется — Зал славы.

Горжусь тем, что, несмотря на свою величайшую занятость, дважды посетил этот зал наш президент, великий патриот. Во время второго посещения он попросил, чтобы мы провезли выставку в знак благодарности этим великим людям по городам-героям и городам боевой славы.

Наша выставка уже посетила восемнадцать городов, в том числе Курск, Волгоград, Севастополь. Конечно, мы будем эти рейды продолжать, хотя это очень непросто.

Беседовала Анжела Антонова

К публикации подготовила Марина Севастьянова