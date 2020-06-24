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Автор Евгений Стриж

Коронавирус и удаленная ﻿работа — путь к катастрофе?

Общество » Практика

Во многих странах (например, США) есть практика: сотрудники, которые ездят на работу в офис, получают различные бонусы. Это могут быть выплаты на бензин или общественный транспорт, абонементы в фитнес, обеды, комнаты отдыха — что угодно, лишь бы "переманить" наиболее интересных людей.

Такие компании, как Facebook, предлагают щедрые зарплаты и большие "пакеты" бонусов: рынок труда "перегрет", и удержать хороших специалистов все сложнее. Но пара месяцев работы "на удаленке" — и в советах директоров задумались: нужно ли быть столь ортодоксальными?

Цукерберг: переведем на "удаленку" 50% штата

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг уже успел сделать заявление: именно удаленная работа будет основным вариантом как для новых должностей, так и для освобождающихся старых. По словам Цукерберга, в течение 5 лет штат компании на 50% станет состоять из удаленных сотрудников.

К своим сотрудникам обратился и гендиректор Twitter Джек Дорси, отметив, что "…работникам не нужно будет возвращаться в офис, если им комфортно работать вне него".

Радж Чоудхури, профессор Гарвардской школы бизнеса, отмечает: да, с точки зрения финансистов это выгодно, потому что снижаются расходы на недвижимость. Но при этом переход к удаленной работе является проблемой для любой компании, но ключевой проблемой станет даже не обеспечение "рабочих мест" оборудованием и программами, а отношение к "удаленщикам" внутри коллектива.

В чем проблема современной удаленной работы

Руководящее звено, скорее всего, останется "прикованным" к офисам, и тут возникнет проблема "горизонтального роста".

"Если сотрудник работает в офисе и хочет повышения, ему намного проще быть постоянно на виду у руководства, быстрее исполнять его поручения. Так что это рецепт катастрофы: если кто-то планирует отправлять сотрудников на удаленную работу, работать так должна большая часть коллектива, в том числе и руководство", — отмечает Чоудхури.

С этим мнением согласен Даррен Мёрф, глава удаленного подразделения GitLab (более 1200 удаленных сотрудников в 65 странах, ни одного офисного работника).

"Всем вам (и руководству в том числе) придется на своем примере доказывать, что удаленные работники — никакой не "второй сорт"", — комментирует Мёрф.

Итоги: удаленная работа — не решение проблем

Исследования показали, что установить доверие в "виртуальных" командах сложнее, а конфликты могут возникать намного чаще. Менеджеру сложнее заметить вздернутую бровь или резкий вдох в групповом чате, да и в целом важный компонент работы — личное отношение работников друг к другу — оказывается "приглушен".

"Мне трудно поверить, что компании собираются нанимать руководителей высшего звена дистанционно, если это не вписывается в их корпоративную культуру", — говорит Адам Беннетт, директор рекрутерской компании Robert Half Technology.

"Стоит помнить: корпоративная культура — это не столовая, необычные офисы или стильные комнаты отдыха. Это отношения внутри компании, отношение к клиенту. И если руководители выбирают перевод на удаленную работу в надежде решить какие-то сложности внутри компании, то лишь рискуют увеличить число проблем. Опытные сотрудники хорошо отработают и в офисе, и удаленно: но "приманивать" их нужно не возможностью работать удаленно, а уважительным и честным отношением", — резюмируют СМИ.

Фото: nzherald.co.nz

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Темы сотрудники коронавирус удаленная работа
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