Мария Захарова: нужно не стесняться давать отпор клевете

О способах и результатах борьбы с фейковыми новостями и сознательными манипуляциями рассказала главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Как проходит возвращение россиян на родину?

Читайте начало интервью:

— Мария Владимировна, вашу обязанность регулярно общаться со СМИ, особенно с западными, простой не назовёшь. Вы контактируете с иностранными журналистами, а потом видите, как они передергивают ваши комментарии по всем вопросам — и важным, и второстепенным. Неужели нет никакого инструмента для противодействия этим фейкам?

— Инструменты есть. Другое дело, что сам по себе масштаб охватившей мир инфодемии просто ни с чем не сравним. Речь идёт не только о передёргивании фактов. Налицо откровенная русофобия. Вы посмотрите, с какими заголовками выходят сейчас западные (либо спонсируемые на зарубежные средства) статьи в соответствующих изданиях. Иногда это известные СМИ, иногда второразрядные интернет-ресурсы. Десять дней назад вышел Bloomberg с заголовком "Эксперты желают знают, почему от коронавируса умерло так мало русских". Это уже не дезинформация, а нечто за гранью человечности. Мы живём в XXI веке. В разгар тяжелейшего для всего мира испытания выпустить такой заголовок — это просто в голове не укладывается у нормального человека.

Способ борьбы с информационными вбросами очень простой:

выявление фейков,

их опровержение,

их категорическое неприятие,

работа по отстаиванию своих прав.

Мы имеем право на то, чтобы требовать опровержения публикаций, искажающих информацию, что и было сделано в данном случае. Financial Times и The New York Times после выхода статей, искажающих суть принимаемых мер и статистику, выпустили опровергающие материалы:

письмо российского посла в Лондоне,

материалы Департамента здравоохранения города Москвы за подписью господина Хрипуна.

Кроме того, Bloomberg дважды у этой статьи изменял заголовок. График тоже был изменён на правильный, поскольку неделю назад Bloomberg выпустил график, содержащий прямую ошибку. Просто надо системно с этим работать и не стесняться это делать.

Мы всё время чего-то стесняемся, нам неудобно взять и сказать, что вот здесь напечатана неправда.

К сожалению, многие западные средства массовой информации привыкли к нашей деликатности. А должен быть решительный отпор каждой опубликованной клевете.

Конечно, бывают просто ошибки. Право на ошибку есть у каждого — и у средства массовой информации, и у человека, политического деятеля. Но если это именно ошибка, её надо исправлять и давать объяснение. А есть намеренное искажение, намеренная дезинформация. Как раз с этим мы и столкнулись в данном случае.

Самое опасное — это манипуляция с данными.

Можно я приведу пример, с которым практически ничего нельзя сделать? Допустим, выходит статья, в которой говорится, что на столе лежало два яблока. Вы звоните в издание, говорите: "Минуточку. Вы ошиблись, когда писали статью. На столе лежало три яблока". А вам отвечают: "Два-то лежало". Вы говорите: "Нет, подождите, всего лежало три". Они говорят: "Но мы ведь не ошиблись, сказав, что на столе лежало два яблока. Мы же не сказали, что на столе лежало только два яблока; мы не сказали, что на столе лежало четыре яблока. Вот это была бы дезинформация, фейк. А мы сказали, что лежало два яблока. Попробуйте оспорить". Есть ли вариант ответа на такие явления? Это действительно то, что с чем мы сталкиваемся регулярно.

Вот сейчас у нас была такая же история с западным изданием, когда одни цифры были показаны, а вторые на этих же графиках не показаны, хотя они имеют принципиальное значение для понимания ситуации. Естественно, я и мои коллеги звоним и спрашиваем: вы же понимаете, что это и есть манипуляция? Может быть, не искажение данных, но искажение восприятия, то есть сознательная манипуляция. А нам отвечают: "Ошибки-то нет. Мы эти же данные опубликовали". Мы говорим: "Кроме этих данных, были ещё и другие, на этом же самом графике. Для сравнения, для понимания целостности картины". — "Нет, это не ошибка".

— Здесь, к сожалению, нужно только звонить и просить исправить. Потому что статистика — девушка капризная, при обращении к ней цифры можно брать те, которые говорят в пользу того, кто пишет. Работа в информационном пространстве — сложная история.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова