Франц Клинцевич: нам еще придется помогать Беларуси

Главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова обсуждает с политиком, членом Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Францом Клинцевичем перенос парада в честь 75-летия Победы и о том, как отметили этот всенародный праздник на родине Клинцевича — в Белоруссии.

Парад Победы в Минске – Безумие или дань ветеранам?

Перенос парада: за или против

— Долгожданный парад 9 мая будет проведен 24 июня. Вы, как участник четырех парадов Победы, очень активно поддержали эту идею. Расскажите о вашем внутреннем ощущении как политика, как человека и как военного.

— Я был одним из тех подписантов, руководителей ветеранских организаций, которые накануне 9 мая обратились к президенту с просьбой о том, чтобы перенести парад Победы.

Санэпидемиологическая ситуация в стране была крайне тяжелая и рисковать здоровьем ветеранов, особенно с учетом того, что они все находятся в зоне риска, нельзя. На мой взгляд, решение президента было абсолютно правильным.

Другое дело, что люди сразу начали интересоваться, когда же проводить парад Победы. С учетом того как интенсивно шла кривая заболеваемости, многие склонялись к тому, что парад Победы надо проводить 3 сентября. К дате окончания Второй мировой войны.

Раньше парады Победы всего несколько раз проводили на 9 мая. Последний раз он был в новой России в 1995 году. Все остальные парады проходили 7 ноября. На день Октябрьской революции.

Сегодня парад на день Победы — это часть нашего менталитета, культуры, некоего психологического состояния людей. Люди всегда ждут и любят этот праздник. Очень его уважают. Он очень востребован.

Парад Победы — событие для нашей страны:

очень торжественное,

очень важное,

очень ёмкое, политически, прежде всего.

Нельзя забывать, что проведение парада с участием ветеранов, это еще и некое состояние души людей, которые устали от изоляции. Мы ждем парад Победы. Думаю, он по-любому состоится. Если не 24-го, то — в другое время, но обязательно состоится.

Парад в Белоруссии в разгар пандемии

— Франц Адамович, вы — уроженец Белоруссии, белорус. То, что происходит в этой стране, для вас близко. Прокомментируйте ситуацию с парадом 9 мая в Минске, потому что среди разных мнений встретилось, что белорусы хотят себе присвоить победу. Но большинство людей говорили: белорусы — молодцы. По статистике нет никакого всплеска заболеваемости после парада. Уже прошли две недели. Как вы оцениваете эту ситуацию?

— Те, кто говорят, что белорусы хотят присвоить победу, просто не очень умные и исторически неграмотные люди.

Победа наша общая. И то, что сегодня отдельные политики пытаются где-то спекулировать на этом, особенно украинские, это наша общая беда.

К сожалению, они не понимают, что история все расставит на свои места, в том числе и их выступления. А то, что ребята из-за океана незамедлительно воспользуются такими диссонансами, у меня сомнения нет. Важно другое: это не омрачит ни в коем случае Победы. То, что белорусы провели этот парад, - это дань уважения всем своим живым ветеранам.

Присутствие на параде 14 000 гостей, по сравнению с предыдущими парадами в Беларуси, — капля в море. Раньше больше 250 000 людей выходили на площадь во время этого парада. Безусловно, есть в этом и проблема, в том числе и по заболеваемости. Беларусь находится немножко в другом состоянии. Полностью изолироваться, значит, не дать возможность людям зарабатывать — потом не поправить экономику. У них нет нефти, газа, полезных ископаемых.

Ставка была сделана на культуру и дисциплину белорусов, которые, не делая жестких ограничений, соблюдают дистанцию, ходят в масках и перчатках. К сожалению, есть рост заболеваемости. Тут есть много обстоятельств. Наверное, время все расставит на свои места.

В Беларуси решение принималось исходя из той санэпидемиологической ситуации, которая там была. Будь она значительно хуже, наверное, президент не принял бы такое решение. Сегодня, когда мы говорим про нас и то положение, самое страшное заключается в том, насколько медицинские учреждения в состоянии справиться с ситуацией, чтобы не переполнить больными медицинские учреждения и чтобы была возможность людям помогать.

В Соединенных Штатах, в Италии врачи вынуждены были оказывать поддержку молодым людям, пустив на самотек людей старого поколения, понимая, что там могут не помочь. Это страшные вещи.

Мы столкнулись с серьезным вызовом. И этот вызов касается каждого из нас. Это большая, серьезная проблема.

Я считаю, что в этих условиях надо слушать специалистов, то, что они говорят. И то, что люди наши на самом деле слушали, то, что люди находились на изоляции, учитывали особенности социальной дистанции и всех этих нормативов.

Уже неделя, как мы вышли на плато. Но все равно ежедневно около девяти тысяч новых заболевших. И не реагировать на это нельзя. Поэтому дай боже, чтобы на моей родине все было хорошо, чтобы с учетом тех мер, которые они приняли, они плавно вышли из этой ситуации. Но я уже в возрасте и понимаю, что не всегда бывает чудо. За мою жизнь чуда не случалось. Боюсь, что там будет много проблем. Нам, в том числе, придется еще им помогать.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Игорь Буккер