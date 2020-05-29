Креатив властей добавляет перца режиму самосохранения

Москва проделала долгий путь от "режима самоизоляции" и "домашнего режима" до "режима самосохранения и санитарных ограничений".

Видимо, именно так — РССО, с подачи мэра Москвы Сергея Собянина будет теперь фундаментально именоваться в документах этот исторический период в истории столицы. Тем временем, настала пора прогулок на свежем воздухе по утвержденному графику, что не могло не вызвать отклик у москвичей.

Как спровоцировать откат

Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк объявил, что с 1 июня не только начнутся организованные прогулки граждан на улице, но и маски с перчатками станут необязательными:

"В помещении, в кабинете, если вы работаете один, то это необязательно, а если вы работаете в коллективе, пришли в магазин или в транспорт, то нужно носить и то, и другое".

С графиком прогулок москвичей формально все более или менее понятно. Даже со странностью, предусматривающей схему действий, когда прописанные в одном районе могут гулять с кем-то в другой части столицы по графику своего дома.

Напомню, время режимных прогулок москвичей — с 09:00 до 21:00, занятия спортом без ограничений по дням с 05:00 до 09:00. Как долго продлится такой формат единения жителей столицы с городской средой, рассказал мэр Москвы:

"Режим самосохранения, ограничений санитарных, он будет длиться долго, до того, пока вакцину не получим".

Сергей Собянин, чьи стендапы, в отличие от президентских телесовещаний, признаны лучшими, поспешил напомнить, что коронавирусная угроза еще не миновала и возвращаться к привычной жизни пока не стоит:

"Ситуация не такая радужная. Любое забегание вперед может привести к откату".

"К откату" — имелось в виду, что массовый выход на волю жителей столицы может привести к росту распространения инфекции, если, конечно, большинство уже не переболело COVID-19 в той или иной форме. Хотя, последняя фраза вполне может быть интерпретирована и как номенклатурный лайфхак.

Придать прогулкам дисциплины

После изучения глубины задумки нового режима самосохранения и санитарных ограничений, стали очевидны штрихи, которые могли бы существенно дополнить картину фундаментальной смысловой нагрузкой.

Для усиления дисциплины москвичей, определенных властями в группы по домам с соответствующей дифференциацией раскраски, просто просятся дополнительные элементы в схему организации прогулок. Они, несомненно, заполнят образовавшиеся идеологические пустоты в общей идее коллективного самосохранения:

назначить старших прогулочных групп;

для постепенного перехода в прогулочный режим предусмотреть подготовительные группы с привлечением воспитателей;

наладить выпуск стенгазеты "Радиус свободы";

сочинить прогулочные речевки;

учредить знаки отличия для гуляющих в соответствии с утвержденной цветовой гаммой и графиком прогулок с обозначением номера группы;

проводить построения и поверки прогуливающихся;

движение осуществлять организованно и парами;

пометить флажками соответствующего группе цвета двухкилометровую прогулочную зону.

Все эти неконтролируемые пробежки до девяти утра — явная недоработка. Сначала бегать бесконтрольно начнут, а потом и лифт станут вызывать, когда им вздумается. Нетрудно предположить, что сначала маску не наденут, потом вне графика погулять выйдут, а там уже и до измены Родине рукой подать.

Завершенности проекту экспериментальных (по определению мэра Москвы) прогулок москвичей придал бы вариант онлайн-прогулок и занятий спортом в том же формате. Для этого необходимо предусмотреть прямую трансляцию на портале мэра столицы видео с дрона в радиусе заявленных двух километров, согласно утвержденному графику прогулок.

Сексуальный мониторинг

Москвичи уже не первый день посвятили осмыслению идей мэра столицы, которые креативно легли на встречные предложения властям города. Люди стали активнее проявлять чудеса гражданской ответственности, присущей эпохе развитого импортозамещения.

Поступило предложение от пользователя Facebook определить допустимое количество и расписание половых актов в режиме самосохранения и санитарных ограничений. Москвичам при этом предоставить возможность проверить доступное в данный момент количество контактов на сайте мэра столицы.

Вместе с тем, предлагается установить штраф за несоблюдение графика и превышение количества копуляций — 5000 рублей с каждого нарушителя. Половая близость должна быть разрешена исключительно с соблюдением ряда условий:

Регистрация в приложении "Сексуальный мониторинг";

Применения медицинских масок или респираторов;

Использования одобренных правительством Москвы средств контрацепции;

Наличия в помещении памятки совокупляющимся с рекомендациями безопасных позиций и заранее утвержденного графика;

Предоставление по требованию городских властей селфи с подтверждением времени и геолокации.

Коронастайл

Масочно-перчаточный период образовал некий культурный пласт, свою эстетику и санитарный флер. За время режима изоляции граждан, которое нашло у них понимание в ключевой момент эпидемии, появились и основные модные тренды ношения медицинский масок:

"Синяя борода" — маска на подбородке синей стороной наружу;

"Дед Мороз" — маска на подбородке белой стороной наружу;

"Ван Гог" — маска свободно свисает с правого уха;

"Сын казака" — маска свисает с левого уха;

"Ганнибал Лектер" — маска прикрывает только рот.

Обращает на себя внимание и ношение перчаток прекрасной половиной человечества. В зависимости от степени актуальности маникюра выбирается тип перчаток. Для того, чтобы скрыть его отсутствие, надеваются плотные перчатки (синие или черные), чтобы подчеркнуть вершину креатива — светлые прозрачные.

Короналайфхаки

COVID-эпопея стала и двигателем торговли, открыв новые возможности для креатива и полета маркетинговой мысли. В отечественных интернет-магазинах наконец-то появился кремы, мази и лосьоны "подавляющие коронавирусное излучение" вышек связи 5G.

Странные люди, ведь только ленивый не знает, что в соцсетях уже давно предложен эффективный и дешевый лайфхак. Если умудриться засунуть лампу накаливания себе в рот, то все опасные коронавирусные лучи от вышек 5G обойдут стороной. Кстати, таким же образом предлагают обезопасить себя и от чипирования Биллом Гейтсом, которого некоторые граждане всерьез опасаются.

Другие же пользователи соцсетей предлагают лайфхак: если подержать 5 минут смартфон в микроволновке, то чип 5G, с помощью которого Билл Гейтс "распространяет коронавирус", перегорает. Если подержать всего 3 минуты, перегорит только 3G, от которого обычно развивается только сезонный грипп. От насморка, вызываемого 4G, предлагают использовать шапочку из фольги.

Пальпирование точки 5G

Когда знакомишься со схемами поэтапного выхода из карантинного режима со всеми придумками для самолетов, театров, кафе и ресторанов, с прогулками строгого режима, то начинаешь лучше понимать, что чувствует вышка сотовой связи 5G.

Многие граждане впадают в интеллектуальный анабиоз, когда одурманенные идефикс представители номенклатуры воплощают в жизнь свои фантазии. Причем, нередко лишенные не только элементарной логики, внятного обоснования, но и простого здравого смысла. Таким своеобразным способом нещадно пальпируют условную общественную точку 5G.

Беда в том, что вся эта креативная энергия со всеми противоречивыми трендами может легко преобразоваться в кинетическую и очень больно ударить по номенклатурным демиургам с их экспериментами на людях и по самой государственности в целом.

Судя по перманентному увеличению объема креативной массы, пока такого понимания не наблюдается. Собственно, и плохое знание номенклатурой древнегреческой мифологии всегда было ее Ахиллесовым локтем.