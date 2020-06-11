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Автор Евгений Стриж

Tabletop Simulator: 1000 игр в 1 — и это круто

Общество » Отдых » Компьютерные игры

Во времена моего детства буйно расцвела торговля картриджами к популярным тогда игровым приставкам Денди и Сега. Лотки стояли практически на всех рынках, а многие продавцы разрешали не только покупать, но и обменивать картриджи. Конечно же, большая их часть была китайской, и особую нишу занимали сборники вроде "1000 игр в 1". Чаще всего на этих сборниках были одни и те же игры, просто начинающиеся с разных уровней, и никто их не покупал.

Современные магазины игр перекочевали в Интернет, однако практика "1000 игр в 1" никуда не делать. Давайте посмотрим на одну из таких игр: что предлагает нам Tabletop Simulator?

Коротко о проекте

Tabletop Simulator — продукт очень нишевый. Это, по сути, "оболочка", в рамках которой можно моделировать любые настольные игры. Тема в карантин невероятно актуальная, а большие возможности по добавлению собственных игр позволили перенести в Tabletop Simulator даже такие "тяжелые" проекты, как Каркассон и Цивилизация.

По умолчанию игра идет с довольно скромным набором проектов: пасьянсы, шахматы, го, нарды домино и пара головоломок. Но суть ее — именно в настройке под ваши нужды: через Steam Workshop вы можете получить доступ к практически любой из существующих и более-менее популярных настольных игр. Суммарно загружено уже более 27 000 проектов, разделенных по категориям для удобного поиска.

Стоит базовая версия игры примерно 500 рублей, также при желании можно купить дополнения, расширяющие возможности переноса игр.

Плюсы и минусы

Ключевым плюсом игры стала ее невероятная открытость для модификаций, что позволило загружать в нее настольные игры как любителям, так и профессионалам (например, авторы игры Gloomhaven активно работают над переносом проекта). За небольшую сумму вы получаете практически любые настольные игры, в том числе самые "хайповые" — от Взрывающихся котят до Артифакта.

Также у игры очень скромные системные требования: нужно всего 4 Гб оперативной памяти и хоть какая-нибудь видеокарта с поддержкой DirectХ 10, на жестком диске проект займет около 3 Гб. Tabletop Simulator спокойно работает даже на простеньких ноутбуках — по сути, важен лишь стабильный интернет-канал.

Однако есть у игры и некоторые минусы. При игре в "большие" проекты с обилием деталей (карт, жетонов, фишек и прочего) быстро устают глаза, да и сидеть перед монитором часа 3-4 (а партия в тот же "Каркассон" с дополнениями меньше времени не займет) быстро надоедает. Хоть и можно общаться с другими игроками как в текстовом, так и в голосовом чате, того настроения, которое есть при личном общении, игра создать не в силах.

Также людей, с играми на ПК не особо знакомых, может запутать установка:

  • нужно скачать платформу Steam,
  • зарегистрироваться в ней,
  • купить игру,
  • скачать ее,
  • настроить игру и "комнату",
  • скачать дополнительно модули собственно настольных игр…

Это не так сложно, но какое-то время отнимет.

Подводя итоги: проект будет интересен всем любителям настольных игр. Попробовать новинки и по-новому ощутить игры уже привычные — такое удовольствие однозначно стоит своих денег. В кои-то веки "1000 игр в 1" оказались правдой: и хочется надеяться, что разработчикам не "прилетят" судебные иски авторов оригинальных настольных игр.

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Фото: twitter. com

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Темы досуг отдых технологии онлайн-игры настольные игры
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