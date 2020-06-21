Поэзия — увлечение, пережившее уже не одно поколение людей, актуально всегда. И современным поэтам большим подспорьем выступает Интернет — можно не только обмениваться работами с коллегами и быстро находить группы по интересам, но и бесплатно публиковать свои стихи. Представляем вам несколько порталов, которые заинтересуют увлеченных поэзией и помогут им на пути к творческим успехам.
Портал считается известнейшим и крупнейшим в России. Нужен он в первую очередь для публикации стихов, также можно ознакомиться с чужими работами.
В общем, заняться есть чем, а регистрация бесплатна.
Проект понравится тем поэтам, которые уже написали много стихов и хотели бы попробовать публиковаться. В регулярном сборнике "Поэты России" обязательно найдется место для вашего творения: однако стоить это будет недешево. По данным на май-июнь 2020 года минимальный взнос для публикации — около 6 890 рублей. Также есть возможность напечатать собственный сборник: для этого нужно связаться с администрацией сайта.
После выхода каждого сборника часть тиража передается российским библиотекам, так что вы можете оставить вполне реальное литературное наследие, которое оценят тысячи людей.
Незаменимый помощник начинающего поэта — электронный словарь рифм. Задаете слово и получаете рифму к нему, а гибкий выбор частей речи (существительное, прилагательное, глагол, наречие) упрощает поиск. Также на сайте представлена подборка полезных материалов — например, "Как издать книгу".
Портал для поэтов, сочетающий возможность публикации и функции социальной сети. Интересен тем, что позволяет поучаствовать в различных конкурсах с денежными призами, а также почитать не только современных авторов, но и классиков.
Также есть раздел "Энциклопедия", который поможет новичкам мира поэзии быстрее освоиться и избежать типичных ошибок, и раздел "Проза", где можно немного передохнуть от рифм.
А если кто-то высказал о вашей работе нелестное мнение, вызывайте его на дуэль с помощью вкладки "Дуэли" — и пусть рассудит публика!
Проект, в рамках которого зачитываются произведения современных российских поэтов и прозаиков. И в попасть в эфир может и ваша работа: достаточно просто прислать произведение в редакцию, и если оно пройдет модерацию, то его услышит вся страна. Радио пока вещает только в Интернете, однако радует количеством разноплановых трансляций: есть и дискуссионные программы, и что-то вроде ретроспективы, и освещение фестивалей.
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Фото: mosoah.com
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