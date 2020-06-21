Интересные сайты для увлеченных поэзией

Поэзия — увлечение, пережившее уже не одно поколение людей, актуально всегда. И современным поэтам большим подспорьем выступает Интернет — можно не только обмениваться работами с коллегами и быстро находить группы по интересам, но и бесплатно публиковать свои стихи. Представляем вам несколько порталов, которые заинтересуют увлеченных поэзией и помогут им на пути к творческим успехам.

Стихи.ру (www.stihi.ru)

Портал считается известнейшим и крупнейшим в России. Нужен он в первую очередь для публикации стихов, также можно ознакомиться с чужими работами.

Очень интересна опция написания рецензий: под каждой работой вы можете высказать свое мнение.

Также представлен небольшой магазин, где можно приобрести сборники стихов уже состоявшихся поэтов.

В общем, заняться есть чем, а регистрация бесплатна.

Стихи.рус (https://xn--h1aazeq.xn--p1acf)

Проект понравится тем поэтам, которые уже написали много стихов и хотели бы попробовать публиковаться. В регулярном сборнике "Поэты России" обязательно найдется место для вашего творения: однако стоить это будет недешево. По данным на май-июнь 2020 года минимальный взнос для публикации — около 6 890 рублей. Также есть возможность напечатать собственный сборник: для этого нужно связаться с администрацией сайта.

После выхода каждого сборника часть тиража передается российским библиотекам, так что вы можете оставить вполне реальное литературное наследие, которое оценят тысячи людей.

Рифма онлайн (www.triumph.ru)

Незаменимый помощник начинающего поэта — электронный словарь рифм. Задаете слово и получаете рифму к нему, а гибкий выбор частей речи (существительное, прилагательное, глагол, наречие) упрощает поиск. Также на сайте представлена подборка полезных материалов — например, "Как издать книгу".

Поэтов.нет (https://poetov.net)

Портал для поэтов, сочетающий возможность публикации и функции социальной сети. Интересен тем, что позволяет поучаствовать в различных конкурсах с денежными призами, а также почитать не только современных авторов, но и классиков.

Также есть раздел "Энциклопедия", который поможет новичкам мира поэзии быстрее освоиться и избежать типичных ошибок, и раздел "Проза", где можно немного передохнуть от рифм.

А если кто-то высказал о вашей работе нелестное мнение, вызывайте его на дуэль с помощью вкладки "Дуэли" — и пусть рассудит публика!

Литературное радио (http://litradio.ru)

Проект, в рамках которого зачитываются произведения современных российских поэтов и прозаиков. И в попасть в эфир может и ваша работа: достаточно просто прислать произведение в редакцию, и если оно пройдет модерацию, то его услышит вся страна. Радио пока вещает только в Интернете, однако радует количеством разноплановых трансляций: есть и дискуссионные программы, и что-то вроде ретроспективы, и освещение фестивалей.

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Фото: mosoah.com