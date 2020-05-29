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Автор Александр Шторм

Власти заменят мигрантов безработными россиянами

Общество

Российские власти намерены установить приоритет по приему на работу для российских граждан перед иностранцами, а мигрантам приготовили "социальный рейтинг гастарбайтера".

Такая мера, как приоритет россиян перед мигрантами, необходима для преодоления безработицы в России.

Согласно этой точке зрения, коренные жители могут встать на место гастарбайтеров на стройках и складах, в магазинах, кафе и прочих местах. На практике места, на которых преобладают приезжие, и так есть, но если оставить их за гостями страны, тогда сохранится и демпинг.

По идее, в сельском хозяйстве даже и в этом году наблюдается сезонный дефицит трудовых ресурсов. Этот вопрос уже поднимался, когда чиновники планировали переместить приезжих из столичных регионов в аграрные районы.

Вытеснение приезжих освободит рабочие места для россиян, однако они не готовы к "рабскому труду"

Эксперты полагают, что обострение конкуренции за вакансии неизбежно поставит вопрос о необходимости сократить миграционный приток в Россию через жесткий профессиональный отбор потенциальных работников.

Такие предложения фактически уже начали оформляться законодательно. К примеру, в Заксобрании Санкт-Петербурга подготовлена инициатива о создании института общественной службы и определении перечня попадающих под него специальностей.

В документе будут прописаны профессии "для приоритетного обеспечения занятости на этих вакансиях коренных жителей РФ". В перечень войдут такие варианты, как повар, сиделка, охранник, строитель. Все это делается для вытеснении приезжих из этих сфер.

Пока государство не сможет полностью отказаться от иностранной силы, а россияне по-прежнему не готовы к "рабским условиям" и несоблюдению трудового законодательства. То есть никто не торопится, потеряв работу, наниматься дворниками из-за низкой социальной значимости этой профессии и не очень большого заработка.

Но эксперты уверены, что после пандемии вопрос о сокращении числа чужих рабочих рук станет приоритетным для властей. В целом можно ожидать более качественного профессионального отбора специалистов. Многие работодатели уже сейчас начали отказываться от обладателей трудовых патентов в пользу владельцев российских паспортов.

Последнее специсследование РАНХиГС показывает, что в аграрном секторе действительно наблюдается острая нехватка рабочих рук. Поэтому и звучат предложения задействовать мигрантов на временных полевых работах, куда власти тщетно пытаются привлечь студентов местных сельхозвузов или заключенных.

Нехватка трудовых ресурсов в этом году будет острой

Об этом неоднократно заявляли власти Астраханской и Волгоградской областей и озвучивали просьбы разрешить гастарбайтерам приехать в РФ даже несмотря на закрытые из-за пандемии границы.

Как заявил член Экспертно-консультативного совета при Главном управлении по вопросам миграции МВД РФ Владимир Волох, ежегодно на законных основаниях в России трудятся чуть больше 2,5 млн выходцев как из дальнего, так и из ближнего зарубежья. Поскольку с марта в страну никто не приезжает, нехватка трудовых ресурсов в этом году будет острой.

Эксперт также вспомнил об опыте Великобритании, Франции и Германии, которые уже пытались заменить гастарбайтеров на местное население. Практика показывает, что на таких условиях желание работать улетучивается через неделю.

А по словам члена президентского Совета по правам человека Александра Брода, в стране ожидается усиление безработицы в связи с последствиями пандемии. Называется цифра в 5-6 млн человек, что отнюдь не помешает государству иметь проблемы с кадрами в сельском хозяйстве, строительстве и ЖКХ.

Мигрантов менять банально не на кого

Брод при этом отметил, что в нынешних условиях мигрантам должны предъявляться более жесткие требования к профессиональным навыкам и владению языком.

В связи с этим замруководителя Института стран СНГ Александра Докучаева добавила, что необходимо, наконец, нормально изучить рынок труда. А в первые дни поиска работодатель должен взять на работу откликнувшихся на вакансию россиян — и только в отсутствие таковых набирать уже иностранцев. Что, в общем, правильно, но на практике маловероятно.

Тем временем в Telegram-канале "Сми_ли" задались вопросом, правда ли, что "мигрантов из Азии "прижмут" после Парада, "обнуления" и "Бессмертного Полка"?

"Пока что это проект в связи с критической ситуацией на рынке занятости и значительным падением доходов россиян, обсуждаются ужесточение миграционного законодательства и меры в отношении нелегальных (не имеющих патентов, официального трудоустройства, договоров аренды жилья и т. п.) мигрантов", — пишут они.

По данным авторов, это может произойти после проведения в РФ парада Победы, голосования за поправки в Конституцию и проведения "Бессмертного Полка".

Каждый мигрант — с "профилем гастарбайтера"

Ну а пока правоохранители предложили правительству обязать мигрантов носить с собой смартфоны с так называемым профилем гастарбайтера, который будет называться "рейтингом социального доверия мигранта".

"Там должна будет содержаться вся информация о социально-правовом статусе мигранта, биометрические данные, сведения о здоровье, криминальное прошлое или его отсутствие. После открытия границ России приложение могут сделать обязательным для всех трудовых мигрантов", — пишут СМИ.

"Да-да. Почти "Черное зеркало". Ну, или китайский "социальный рейтинг населения", который (вначале?) обкатают на мигрантах. Им не привыкать жить с этим рейтингом, например, в любимом гастарбайтерами такси или на работе курьером", — звучит в соцсетях.

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Темы работа мигранты безработица гастарбайтеры нелегальная занятость
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