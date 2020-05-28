Есть ли пестициды в магазинных овощах и фруктах

Количество людей на планете уже достигло семи миллиардов и продолжает стремительно расти. Между тем плодородие почвы снижается, истощённые земли не в состоянии прокормить всё человечество. Возможный выход — использование удобрений. Не все из них являются безопасными, поэтому популярность экологически чистых продуктов растёт. Посетители магазинов не горят желанием покупать фрукты и овощи с пестицидами.

И вот на днях появилась новость о том, что в известном московском супермаркете продавали яблоки с пестицидами. Сообщение вызвало массу комментариев: от встревоженных до возмущённых.

Как защитить потребителя от подобных продуктов? С этим вопросом "Правда.ру" обратилась к Константину Эллеру, руководителю лаборатории аналитических методов исследования пищевых продуктов, профессору Института питания РАМН.

Пестицид пестициду рознь

Константин Эллер — один из создателей второго официального метода многоостаточного определения пестицидов, который разрабатывался в США. Метод основан на хромато-масс-спектрометрии.

"В большинстве своём разговоры о пестицидах ведутся абсолютно безграмотно. Для серьёзного диалога необходимо чётко сказать: какой конкретно пестицид,

в какой концентрации обнаружен,

в какой аккредитованной лаборатории. Иначе это пустая болтовня", — заявил эксперт.

При этом Эллер подчеркнул, что некоторые пестициды являются разрешёнными:

ортофенилфенол,

тиабендазол и другие.

Разумеется, все уверения в безопасности пестицидов актуальны только тогда, когда речь идёт о соблюдении ПДК (предельно допустимой концентрации).

Кроме того, существуют так называемые глобальные пестициды, которые мало где используются, но тем не менее их следы до сих пор обнаруживаются в окружающей среде:

ДДТ,

хлорбензол и так далее.

"Их следы мы нормируем в техническом регламенте по безопасности. А что касается остальных пестицидов, то у нас существуют строгие гигиенические нормы. В списке находится от 200 до 400 пестицидов, для каждого установлена предельно допустимая концентрация. Если она оказывается превышенной, то это является основанием для выбраковывания партии продуктов", — отмечает Константин Эллер.

Доказательная база

Профессор объяснил, что каждый конкретный пестицид определяется в конкретной лаборатории. В протоколе исследования должно быть четко указано, какой именно пестицид обнаружен, или отмечено, что это просто фумигант, который наносят на поверхность фруктов и овощей, чтобы предотвратить образование плесени.

Если никакой конкретной информации в подобных новостях не предоставлено, а лишь упоминается некий собирательный образ пестицидов как таковых, то речь, вероятнее всего, идёт не о химикатах, а об их следах.

"Следы всегда будут присутствовать. С помощью хромато-масс-спектрометра настолько ничтожные следы определяются, что надо забраковать все продукты в мире", — уверяет Эллер.

Всё под контролем

Российским потребителям нет смысла беспокоиться. Вся продукция в магазинах, в том числе плодоовощная, подлежит обязательной сертификации.

"Не бывает такого, что привезли яблоки из Польши, выгрузили и повезли в магазины. Поставщики предоставляют документацию о применении тех или иных пестицидов в данном регионе. Например, они говорят, что обрабатывали ортофенилфенолом поверхностно. Значит, специалисты должны определить концентрацию ортофенилфенола и сказать, что она ниже допустимой, установленной в России", — объясняет Константин Эллер.

Только в этом случае продукция попадёт в магазины.

Профессор подчеркнул, что нормативы абсолютно всех предельно допустимых концентраций даются с некоторым запасом. Сейчас разрешены к применению только те пестициды, концентрация которых в плодах со временем автоматически снижается. Когда фрукты и овощи попадают на прилавок магазина, концентрация в них уже успевает стать ниже установленных ПДК.

Нет повода для беспокойства

Константин Эллер предположил, что в данном случае лабораторных анализов не проводили, а просто какой-то покупатель обнаружил пестициды своим тестером.