Москва откроется для прогулок строгого режима

Несмотря на то, что московские власти по-прежнему называют принудительную изоляцию граждан самоизоляцией, новости о грядущем послаблении режима были восприняты москвичами позитивно.

Эта изоляция, которая все-таки позволила избежать массового наплыва инфицированных COVID-19 в стационары, продлена мэром Москвы до 14 июня 2020 года. Правда, с 1 июня начнется очередной эксперимент над москвичами — прогулки по заранее утвержденному графику.

Как гулять правильно

В своем блоге мэр столицы Сергей Собянин возвестил о послаблении "домашнего режима":

"Пока еще рано полностью отменять самоизоляцию, но настало время, когда мы можем позволить себе регулярно бывать на свежем воздухе".

С 1 июня Сергей Собянин разрешит жителям мегаполиса гулять, заниматься спортом и откроет некоторые городские парки. Самое главное — градоначальник представит москвичам график выхода из дома наподобие расписания посещения туалета или пользования общей плитой в советской коммуналке.

Гулять разрешат всем обитателям похорошевшей столицы, даже гражданам старше 65 лет, которые и без того выходили на улицу, чтобы купить себе продукты и лекарства. Полицейские, вроде как, журили пожилых людей за непослушание, но не особо лютовали.

Разумеется, тех, кого определили медики на жесткий карантин, продолжат мотать свой срок дома. Тут и правда, лучше переждать, чтобы не заразить кого-либо ненароком. Мэр уточнил условия эксперимента, как он сам креативно назвал прогулки строгого режима:

пропуск для прогулок и занятий спортом не требуется;

жители обязаны использовать респираторы, маски или другие средства защиты органов дыхания;

заниматься спортом на улице без ограничений можно ежедневно с раннего утра до 9.00;

гулять разрешается с 00 до 21.00, но не более трех раз в неделю — два раза в будни и один раз в выходной день;

рекомендованный радиус прогулки — 2 км от места проживания;

иметь при себе документы;

график выгула москвичей составят для каждого дома и опубликуют на порталах "Яндекс" и MOS. RU.

Как гулять неправильно

Сергей Собянин поделился своими опасениями, что вдруг москвичи массово выйдут на улицы и перезаражают друг друга. Поэтому, градоначальник предложил москвичам заранее узнавать сведения о загруженности той или иной городской территории на заявленных властями порталах или приложениях. Мэр столицы поделился и своими представлениями, что не следует делать во время прогулки или занятием спортом:

нарушать безопасную дистанцию;

пользоваться спортивными площадками;

садиться на лавочки;

играть на детских площадках;

беседовать в беседках;

прикасаться к чему бы то ни было.

Сергей Собянин предложил москвичам попробовать гулять по новым правилам и, если понравится, то продолжить наслаждение свободой по заранее утвержденному расписанию:

"Давайте посмотрим, как будет работать эксперимент с прогулками, и через две недели примем решение о его продолжении, модификации или даже об отмене ограничений на прогулки".

Смысловые галлюцинации

Не кардиологи, не терапевты, не забывшие практику доктора медицинских наук, не шоу-доктора из телевизора, а самые настоящие эпидемиологи еще в самом начале коронавирусной эпопеи утверждали, что переболеют все или почти все. Третьего просто не дано, покуда нет таргетированной вакцины. Уже тысячи раз озвучены гражданам простые и доходчивые сентенции от компетентных специалистов:

маски не защищают здорового человека от коронавируса;

маски только не позволяют беспрепятственно покашлять на другого человека;

руки надо чаще мыть с мылом, а не мудрить с санитайзерами;

перчатки защищают кожу рук от сантиайзеров, а не от COVID-19;

неважно в перчатках или без оных человек потрет глаза или поковыряется в носу, чтобы поселить на своей слизистой коронавирус.

Собираются открыть магазины, фитнес-клубы и бассейны, а храмы и кладбища (объекты на свежем воздухе) по-прежнему собираются держать закрытыми для посещения. Соблюдать дистанцию, вроде, никто не отказывается, но вот уж такие странные противоречия и они все множатся и множатся.

Никто так и не объяснил выбор безопасной дистанции в полтора метра. Как и не просветили отчего выбраны именно два километра, которые во время прогулки могут якобы уберечь граждан от контакта с инфицированными.

Непонятно, откуда это все берется, равно как и другое креативное про прогулки строго до 21 часа или градации по будням и выходным. Что, в 21:30 риск заразиться выше, чем получасом раньше? Даже специалисты изумляются наравне с другими гражданами, которые умеют внимательно слушать, читать и пользоваться калькулятором.

Апофеоз самоизоляции

Своим мнением о мерах правительства Москвы и новостью о режимных прогулках поделились пользователи Facebook. Вот некоторые из них, которые укладываются в рамки приличий:

"Это апофеоз режима самоизоляции. В принципе, насколько мне позволяют судить виды из окна, граждане в большинстве своем уже положили на самоизоляцию то, что там обычно положено класть. Не нарушая ограждения, просачиваются с детьми на детскую площадку. Те, у кого нет пропуска с привязкой к проездному, ездят на транспорте совершенно бесплатно, а полиция гоняет несознательных граждан только в случаях, когда идет вопиющее нарушение, типа распития спиртных напитков на той же детской площадке. Также, в принципе, плевать они, эти граждане, хотели на маски и перчатки в общественных местах. Однако, прочитав новость о графике прогулок, я тут же озадачилась вопросом: "А что же делать, если график моих прогулок не совпадет с графиком моей работы?" "Вообще эту хрень (режимные прогулки — ред.) надо узаконить через конституцию. Тогда мы ОРВИ победим, и ветрянку".

Тем не менее, мэр Москвы практически в эстетике исторического комментария американского астронавта Нила Армстронга, высадившегося на Луне, констатировал:

"Очередной большой шаг к возвращению нормальной жизни мы все-таки сделали!"

Пока составляли график прогулок

Жизнь не стоит на месте и за пределами МКАД. Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн Рама Х, который самоизолировался в роскошном отеле в Германии со своими двадцатью наложницами, вывез-таки некоторых из них на прогулку в лес. Как и москвичи, он все-таки сделал очередной большой шаг к возвращению нормальной жизни.

В Сочи тоже произошло событие, которое не могло остаться незамеченным, потому что в каком-то смысле оно коснулось каждого гражданина России. Благодаря сотрудникам государственного военно-исторического архива, местным властям удалось найти обоснование, чтобы переименовать местную реку с не сильно благозвучным названием. Одним словом, Сочи избавили от Хероты. Теперь эта милая речушка называется Хорота.

Может стоило бы и привлечь специалистов этого архива, чтобы они придумали более адекватные, взвешенные и логичные способы выхода из изоляционного режима. Ну, хотя бы в Москве. С Херотой же у них получилось разобраться.