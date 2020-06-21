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Автор Евгений Стриж

Мифы об акриловой пряже

Общество » Отдых

Акриловая пряжа — довольно "спорный" материал: при всех своих плюсах (доступность, долговечность, прочность при сушке и стирке) многие относятся к ней настороженно. В рамках этой статьи мы разберем самые популярные "легенды" об акриловой пряже и кратко рассмотрим ее плюсы и минусы.

Преимущества и недостатки акриловой пряжи

По сравнению с классической пряжей акрил обладает несколькими интересными свойствами. В первую очередь это стойкость при окрашивании (материал отлично держит цвет) и отсутствие аллергии. Также материал можно купить намного дешевле, чем шерсть.

Конечно, есть и недостатки. В первую очередь это низкая гигроскопичность, то есть способность поглощать влагу. Материал синтетический, что приводит к проблеме воздухообмена между слоями одежды, поэтому важно тщательно подходить к выбору гардероба под изделие из акрила. Также он легко электризуется.

Миф №1: акрил нельзя блокировать

Блокировка — процесс обработки с помощью влаги и тепла готового изделия для "фиксирования" его формы. И конечно же все, кто пробовал по привычке блокировать акриловые вещи утюгом, получали на выходе потерю объема: вещь становилась "тряпочной". Из-за этого и возник миф о том, что блокировке материал не поддается.

На самом деле блокировать акрил не только можно, но и нужно — просто учтите специфику материала. При блокировке нужно использовать пар, так что технология немного отличается от обычной. Вкратце:

  • закрепите детали изделия булавками из пластика или нержавейки;
  • включите утюг на режим отпаривания. Не касаясь изделия, обработайте паром его поверхность;
  • дайте изделию высохнуть.

Ваше изделие зафиксировано! Причем процедура нужна лишь один раз, сразу после завершения работы. После стирок вещь не растянется и сохранит форму.

Миф №2: акрил выглядит дешево

Качественные акриловые нитки визуально невозможно отличить от шерстяных. Так что вопрос "дешево — дорого" зависит полностью от мастерства "исполнителя". Однако миф возник не на пустом месте: важно не просто сделать акриловое изделие, но и грамотно за ним ухаживать. В частности:

  • не стирать в воде горячее 40 градусов;
  • не сушить на батарее или солнцепеке, лучше всего подойдет комнатная температура;
  • не использовать для стирки стиральную машину, а если используете — не включать режим отжима.

Так готовое изделие прослужит долго и плодотворно, согревая в холодную погоду и даря хорошее настроение. Конечно, никто не спорит с тем, что акрил — материал дешевый, но дешевизна, как нам удалось выяснить, не всегда означает что-то плохое.

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