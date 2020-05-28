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Автор Александр Шторм

Итоги пандемии: депрессия, ожирение, страх и бедность

Общество

Пандемия коронавируса привела к тому, что огромное количество людей испытали на себе негативные факторы — от страха и бедности до болезней и сильного ожирения.

Согласно данным опроса Ipsos, граждане 16 крупных стран заявили, что страдают от недостаточной физической активности и беспокойства.

В глобальном опросе более чем 16 000 человек, проведенном с 7 по 10 мая, около трети респондентов в 10 странах отметили, что они находятся под воздействием COVID-19. Причем это мнение наиболее широко распространено:

  • в Японии (38%),
  • в Южной Корее (37%),
  • в Италии (33%),
  • в Китае (31%),
  • в Мексике (30%),
  • в России (30%).

Второй наиболее часто упоминаемой проблемой здравоохранения в этом списке является беспокойство, по крайней мере около четверти людей в 11 странах говорят, что они страдают от этого из-за пандемии.

Чаще всего об этом говорят респонденты в Бразилии (41%), Мексике (35%), России и Южной Африке (32%) и Канаде (29%).

Стюарт Шенкман, заведующий кафедрой психологии медицинского факультета Северо-Западного университета имени Файнберга в Чикаго, отметил, что пандемия чревата неопределенностью относительно того, как долго она продлится, кто ее подхватит и т. д., а неуверенность — это один из самых больших стимуляторов тревоги.

"Мы также знаем, что физическая активность имеет важные преимущества для сердечно-сосудистой системы и здоровья, включая поддержку естественной иммунной системы нашего организма", — сказал профессор Шенкман.

"Таким образом, высокий уровень недостаточной физической нагрузки фактически будет препятствовать нашей способности бороться с любым вирусом, с которым он вступает в контакт."

Кроме того, переедание и бессонница были следующими двумя самыми распространенными состояниями у жителей многих стран.

Респонденты в Бразилии (39%) чаще всего говорили, что они переедают, за ними следуют Южная Африка и Мексика (29%), Канада (28%) и Великобритания (25%).

Те, кто живет в Мексике (38%), Бразилии (26%), Испании и Южной Африке (25%), скорее всего, скажут, что страдают бессонницей.

Доктор Уильям Шаффнер, профессор профилактической медицины и инфекционных заболеваний в Медицинском центре Университета Вандербильта в Нэшвилле, напомнил, что если вы находитесь дома с едой и чувствуете себя грустно и одиноко из-за изоляции, то есть большая тенденция перекусывать.

"Вы будете снижать свою физическую форму, и есть тенденция к набору некоторого веса", — сказал профессор Шаффнер.

Как добавили эксперты по статистике, по оценкам свежего опроса Ipsos, "вы скорее всего стали более тревожными (в этом призналось 32% россиян) и стали слишком мало заниматься спортом (30%). В топе также переедание (23%), депрессия (18%) и бессонница (17%).

28% же процентов наших соотечественников рапортуют о высокой моральной устойчивости — у них ничего не поменялось.

Ну, если это правда так — им можно только позавидовать.

Как и немцам с французами: и там, и там больше половины населения никаких негативных эффектов на себе не ощутило. А главными страдальцами оказались мексиканцы — только 22% чувствуют себя "как обычно". Многие опрошенные отмечают значительный рост бедности.

Шутки шутками, но последствия негативных эффектов люди будут ощущать на себе еще долго, несмотря на то, что мир пытается вернуться к нормальной жизни. Правда, такой, какой она была до пандемии, жизнь снаружи уже не будет никогда.

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Темы страх пандемия ожирение бедность эпидемия депрессия коронавирус социологические опросы
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