Утрата властями доверия может стать событием года

Граждане постепенно стали вспоминать слова эпидемиологов, которые были успешно заглушены телевизионными трубадурами на федеральных телеканалах.

В самом начале эпопеи с коронавирусом специалисты сухо и категорично объявили, что COVID-19 переболеют все или почти все. Обретут иммунитет и на этом все затихнет, как это случается практически всегда.

Главной задачей было, чтобы это случилось не одновременно и не массово. Чтобы врачи сумели оказать помощь пациентам с тяжелой формой течения болезни. С этой задачей, вроде бы, справились, но постоянное информационное давление на людей все чаще трансформируется в эмоциональные срывы.

Вувузелы Асклепия

Вести из культурной столицы России прозвучали вувузелами волюнтаризма на фоне практически идиллической новостной коронавирусной картины на федеральных телеканалах. Оказалось, что медики санкт-петербургской клинической больницы №122 вдруг стали массово увольняются из-за боязни заразиться коронавирусом, о чем и рассказал журналистам главврач Яков Накатис:

"Та истерия, которая идет сейчас с телеэкранов, влияет и на наших сотрудников, не все выдерживают такое давление и просто-напросто отказываются работать".

Главврач КБ №122 сообщил, что не менее 30 из 480 сотрудников больницы уже успели переболеть коронавирусом. Иными словами, врачей не считали, чтобы привести точные данные. Возможно, и не тестировали, раз появилось вот это "не менее". Хотя, вполне может быть, что я излишне придираюсь к словам, да и не это в приоритете по важности.

По словам Якова Накатиса, некоторые врачи сначала боялись заразиться COVID-19 и не выходили на работу, а, получив отметки о прогулах, стали приносить заявления об уходе. Сколько медиков уволилось, главврач так и не уточнил, но признался, что страх был вызван и тем, что в больницах города в начале коронавирусного нашествия попросту не было индивидуальных средств защиты для персонала клиники:

"Мы оказались в ситуации, когда каждый главный врач, как в ларьке, торговался за приобретение средств индивидуальной защиты!"

И было же чего бояться. Руководитель региональной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса Евгений Шляхто сообщил, что в Санкт-Петербурге более 3000 медработников были инфицированы COVID-19, а восемь из них скончались.

Без вины виноватые

В Якутии врача-инфекциониста Ленской районной больницы буквально стали сживать со свету за его обращение к главе региона и жалобы на нехватку СИЗ. 19 мая 2020 года медику пришлось принять нелегкое решение и уволится.

Двумя днями раньше, 17 мая, персонал Гудермесской районной больницы в Чеченской республике имел неосторожность пожаловаться на недостаток масок, перчаток и других средств индивидуальной защиты. Медикам пришлось публично извиняться за свой тревожный сигнал, как это давно принято в этом регионе России.

Сколько главврачей пострадало от вольного составления постановления правительства о выплате стимулирующих надбавок медикам, о которых распорядился глава государства, официальная статистика умалчивает. Поначалу, крайними же сделали именно руководство медучреждений.

Это позднее правительство России признало свой смысловой косяк. Но и поныне чиновники продолжают разбираться с жалобами медиков, до которых обещанное денежное вознаграждение пока так и не дошло. Хотя уже прошло приличное время, как большие начальники торжественно отчитались перед президентом, что тема закрыта и его распоряжение выполнено.

Приступ лени и наказание

В ноябре 2019 года, когда китайские власти уже официально признали, что в стране эпидемия, было еще почти полгода до обретения Россией коронованной напасти. В то самое время отечественная номенклатура и начала "выигрывать время", но, видимо, игра задалась не сразу. Вероятно, для профильных чиновников стало открытием, что существуют специальные защитные средства для медиков.

Сообщения об отсутствии средств индивидуальной защиты (СИЗ) для персонала клиник, работающих непосредственно с инфицированными больными, все еще актуальны в информационном поле. Можно было бы хоть как-то понять (но не оправдать) отсутствие СИЗ где-то в российской глубинке, но в Санкт-Петербурге — это все-таки какой-то позор.

При нервной реакции на критику руководства регионов медики все-таки чаще выбирают варианты увольнения, а где-то и публичных извинений за правду. Так безопаснее и статью за оскорбление власти не пришьют, и под фейковую новость сообщение не подгонят.

Умерших врачей посчитают

В министерстве здравоохранения сообщили, что на текущий момент в Российской Федерации от заражения коронавирусом умер 101 медицинский работник. Печальной статистикой на 22 мая 2020 года поделилась директор департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Людмила Летникова:

"Мы запросили субъекты, чтобы они подтвердили умерших медработников… Мы эти данные в ежедневном режиме сверяем с данными Фонда социального страхования, который в свою очередь опирается и на данные СМИ, и на данные в списке памяти (список, который начали вести сами медики — ред.)".

По словам чиновника, в регионах России трудится более тысячи спецкомиссий, которые проводят расследования по фактам смерти медицинских работников. Видимо, будут выяснять, коронавирус явился причиной смерти или какая-либо другая причина стала фатальной для медика.

Кто-то из врачей пытался же свести счеты с жизнью, когда его лечебное учреждение в азарте создания койко-мест перепрофилировали в COVID госпитали, лишив помощи традиционных пациентов. Потому будут разбираться, чтобы отчеты были ровными и выверенными. Чтобы не огорчать руководство страны и не будоражить общество, а то ведь изоляцию граждан когда-нибудь, да и отменят.

Время собирать мысли

Неудивительно, что на фоне позитивной движухи в телевизоре и информации из более приземленных источников о судьбах тех же медиков, по мнению психологов и специалистов по непарадным соцопросам, в обществе происходит трансформация отношения к власти.

Отсидка по домам, эффективность которой практически никем не оспаривается, предоставила людям время для размышлений. В том числе и о роли государства в их жизни:

для чего оно нужно в принципе;

как оно должно помогать гражданам и как выходит на деле;

осмысление важности гражданских обязанностей и ценности прав и свобод;

открытие разницы между пропагандой и реальной информационной картиной;

оценка компетентности отечественной номенклатуры и ее способности принимать адекватные решения;

существуют ли в принципе здравомыслие и справедливость.

Градус агрессии к представителям власти пока еще не сильно заметен. Примеры его роста присутствуют преимущественно в дискуссиях в соцсетях и временами в очередях на кассах супермаркетов. Правда, от ощущения тяжелой взвеси алогичности, цинизма и концентрированной несправедливости не спасают даже респираторы.

При всем понимании ситуации с пандемией, стрессовое состояние никуда не денешь. Затяжная неизвестность на фоне потери доходов граждан и мутации смыслов может привести к серьезным последствиям. Особенно, если люди вдруг обнаружат, что карантинный режим цинично использован в коммерческих целях или того хуже — в политических.

Об этом говорят пользователи соцсетей, вспоминая разговоры чиновников о дистанционном голосовании по поправкам в Конституцию России. Да и сообщения о возможном продлении изоляции до конца сентября 2020 года невольно намекают на единый день голосования.

Может так случиться, что природа в России настолько очистится из-за карантинных ограничений, что почти забытый культ самостоятельного мышления изменит и не только сознание граждан. Тем более что время для вдумчивого осмысления в домашней обстановке власти пока еще не ограничивают.