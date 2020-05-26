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Автор Александр Шторм

Регионы гуляют, Москва сидит в страхе?

Общество

Москва продолжает придерживаться политики жестких запретов и ограничений, в то время как в регионах люди постепенно возвращаются к обычной жизни.

Москвичи вынуждены приспосабливаться к новым нормам. Согласно данным "Яндекса", индекс самоизоляции 25 мая в пиковые утренние часы стремился к нулю везде, кроме Москвы (Иркутск — 0,7, Кемерово — 0,7, Курган — 0,8, Челябинск — 0,9, Ижевск — 0,9). Этот показатель в столице составил 2,2.

При этом москвичи остались сидеть дома, даже несмотря на первый этап снятия ограничений. Хотя в городе открылись МФЦ и стал доступен каршеринг. На улицах можно видеть только одинокие группы мигрантов из стран Средней Азии.

По данным Apple от 22 мая, количество пеших прогулок в столице сократилось на 60% по сравнению с январем (по всей России пешеходов стало меньше только на 28,5%). А число поездок снизилось в Москве только на 40%.

Столица также блюдет масочный режим, тогда как в Екатеринбурге, Челябинске, Тюмени, Кургане о масках и перчатках уже не заботятся. При этом из-за страха перед вирусом москвичи готовы тратить крупные суммы на свое здоровье. К примеру, родовое отделение клинического госпиталя "Лапино" с апреля начало принимать пациентов с COVID-19 и пневмонией. Отметим, что стоимость медицинских услуг для будущих мам превышает полмиллиона рублей в обсервационном отделении.

Москва стала меняться, но в какую сторону...

Меняется и внешний вид магазинов. Столичный стрит-ритейл приобретает черты провинциального. На месте магазинов одежды, салонов красоты, ресторанов появляются вывески "Пятерочек" и "Магнитов”, так как спрос на новые помещения со стороны продуктовых сетей действительно увеличился после того, как арендодатели начали снижать цены.

В регионах начали возвращаться к жизни рестораны, маникюрные салоны и парикмахерские. В Москве с этим гораздо хуже, так как контролирующие ведомства активно используют тайных покупателей. По данным СМИ, сотни тысяч рублей штрафа получила сеть магазинов одежды 12 Storeez.

В ресторанах при этом озабочены тем, как пережить массовый отъезд москвичей в коттеджные поселки. Местный бизнесмен рассказывает, что среди его коллег активно обсуждаются проекты по открытию ресторанов на проспектах, ведущих в область.

Такой же вопрос беспокоит и владельцев гостиниц, которые делали ставку на размещение горожан в номерах для самоизоляции, но загородные дома показались москвичам более заманчивым предложением. Из-за резкого снижения цен не слишком платежеспособные клиенты пользуются сервисом — некий мясокомбинат недавно прислал в Москву тысячу человек и разместил их в хороших отелях за 500 рублей на человека в сутки, при этом договор заключен на год.

Ожидается, что скоро москвичи начнут возвращаться из дорогих загородных домов, поскольку растет напряжение из-за того, что инфекция проникает даже на закрытые территории.

В своем аккаунте блогер Мария Анохина (886 тысяч подписчиков) рассказала, что у нее переболела коронавирусом дочь. Семья жила в Апрелевке и ни с кем не контактировала. А пока режим самоизоляции в Москве продлен мэром Сергеем Собяниным до 31 мая. 25 мая замглавы города Владимир Ефимов сообщил, что на втором этапе снятия ограничений к работе приступит непродовольственная торговля. Так что к обычной жизни Москва вернется еще не скоро…

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Темы москва регионы магазины коронавирус масочный режим сергей собянин
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