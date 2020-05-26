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Автор Василий Амирджанов

COVID-паранойя с изоляцией в морге

Общество

Стрессовое состояние, в которое погрузила граждан коронавирусная эпопея, все чаще стало вырываться наружу, обогащая общий параноидальный фон пандемии.

В Москве голый мужик творил всякую дичь, пока его не задержала полиция.

Противоречия, транслируемые гражданам по мерам защиты от COVID-19 из каждого информационного "утюга", порой рождают картины психоделического реализма.

Изоляция в морге

Борьба с коронавирусной инфекцией загнала двух уфимских медсестер на карантин в морг. С таким сообщением выступили некоторые отечественные СМИ, и повергли в шок своих читателей. И немудрено, особенно, если воображение нарисует всю мощь санитарного перфоманса.

Медсестры, на попечении которых была 65-летняя пациентка, проводили санитарную обработку помещения, в котором находилась инфицированная COVID-19. Этот факт стал поводом для решительных действий руководства больницы. Женщин определили в здание морга, в котором был оборудован специальный бокс для зараженных коронавирусом.

Чтобы медработники оставили надежду покинуть помещение, к ним приставили охрану. Правда поутру, как они рассказали журналистам, одну отпустили домой, а вторую отправили отрабатывать смену в провизорный госпиталь

Больничные листы двум медсестрам открыли только после их жалоб в прокуратуру. По их словам, два дня до получения постановления о самоизоляции женщины ударно трудились в медучреждении. То есть, чтобы никого вдруг не заразить, достаточно провести ночь по соседству с моргом и его обитателями. Эдакая инфернальная терапия коронавируса. Одна из медсестер поделилась своими впечатлениями:

"Окна заколочены железной решеткой, в помещении нет горячей воды, душа, мыла. Отопления тоже нет — холодно. Но больше всего угнетал запах трупов".

Опровергнутое подтверждение

В башкирском Минздраве официально опровергли заточение медсестер, подчеркнув, что женщин отправили в специальный изолятор для контактировавших с коронавирусом:

"Изолятор соответствует всем предписанным нормам и имеет хорошие условия: душ, туалет, кровати".

При этом в пресс-службе подтвердили, что этот самый изолятор находится в здании морга, но входы в помещения — разные. Главный врач Архангельской центральной районной больницы Людмила Хатмуллина уточнила:

"У нас провизорный госпиталь работает на 12 коек, а также открыт изолятор на пять коек для контактных лиц в БАК-лаборатории, которая находится в одном здании с моргом. Там они и ночевали, и там у нас постоянно работает человек, и запаха никакого нет. Схема работы госпиталя и изолятора согласованы со всеми инстанциями".

То, что у нас могут согласовать схемы действий, которые адекватному человеку могут показаться абсурдными — это не новость. Всякое случалось и не раз. Вот только в чем опровержение? Изначально же было сказано, что женщин подселили не прямо к трупам, которых стережет больничный Анубис, а по соседству. А то, что определили в здание морга, сами же и подтвердили. Ощущаемый медсестрами запах, скорее всего, навеян самим зданием морга, что немудрено, когда за стенкой усопшие.

Правда, в глобальных оценках все-таки стоит исходить из того, что, за неимением необходимых площадей и других ресурсов, больницы используют все, что под рукой, чтобы выполнить установки руководства.

Но все-таки морг для содержания людей на карантине — явный перебор. Хотя коронавирусные странности сейчас уже мало кого удивят. Будь то психоз у граждан или мошенничество на благодатной почве самоизоляции.

Унесенные коронаветром

Перемещение по городам, попавшим под карантинный колпак так называемой самоизоляции, точнее сравнивать со схемой действий военнослужащего в самоволке:

  • выбор безопасного маршрута;
  • оперативное визуальное фиксирование патрулей;
  • хорошо продуманная версия пребывания на улице без необходимого документа;
  • непреклонная уверенность в реальности всех рассказанных небылиц правоохранителям.

Понятно, что можно получить пропуск для дефилирования по той же Москве. Но ведь случаются же и форс-мажорные обстоятельства, когда не до вынужденных формальностей. Гражданин тем не менее выходит в открытое коронавирусное пространство и рискует огрести штрафы.

Двое предприимчивых жителей Ростова-на-Дону обрели статус подозреваемых по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Молодые люди, которым 20 и 21 год, под видом полицейских штрафовали своих земляков за отсутствие медицинских масок.

Неудивительно, что граждане впадали в транс и даже не могли толком рассмотреть липовые удостоверения мошенников. Послушно расставались с деньгами на месте и без составления протокола. Информационный прессинг уже достиг такого уровня, что люди скоро и своего имени назвать не смогут, а будут демонстрировать QR-код, улыбаясь как Джоконда перед последним днем Помпеи.

Назад в будущее

Когда долго смотришь в телевизоре на коронавирус, то коронавирус начинает смотреть на тебя. Начавшаяся новая серия коронавирусной саги о поэтапном выходе из карантинного режима, открыла новые горизонты противоречий.

Некоторые специалисты и телевизионные шоу-эксперты справедливо полагают, что возвращение к прежней жизни будет непростым. Чтобы плавно вернуться назад в будущее, врач-психиатр Московской области Ольга Сиволдаева предлагает начать имитировать трудовые будни:

"Вставать не позднее 7-8 часов утра, собираться в привычном для себя режиме, как это делалось ранее".

Врач уверен, если заранее не прикинуться, что уже наступило посткоронавирусное завтра, организм может испытать стресс. Начнутся общее недомогание, слабость и снижение концентрации внимания. А то, можно подумать, проторчав пару-тройку месяцев дома, граждане чувствуют себя бодрячком и внимание у них как у пилота истребителя пятого поколения.

Медик предлагает улучшить эмоциональный фон шопингом. Ещё бы что-нибудь ввернуть про выход из зоны комфорта и было бы самое оно. Можно себе представить счастливые лица вышедших на волю граждан на праздный терапевтический шопинг. Особенно, когда пребывание на длинных выходных кому-то не оплачивалось вовсе, а кто-то яростно ломился на сайт госуслуг в желании получить скромное пособие.

Выйти голым из зоны комфорта

Возможно, одним из тех, кто лучше других приготовился к возвращению из карантинного заточения, стал мужчина, видео с приключениями которого разнеслось по интернету, как новый мем среди ясной погоды.

С мест сообщают, что абсолютно голый мужик бегал по улицам Москвы. Примечательно, что трезвый:

  • залез под электричку;
  • приставал к дворнику и обливал его какой-то жидкостью из пластиковой емкости;
  • влез на водительское сидение такси и пытался уехать, но его вытащили изумленные граждане;
  • залез в цистерну с водой, откуда его сняли сотрудники Росгвардии и задержали.

Задержали, видимо, за срамное отсутствие маски и перчаток. Очевидец всего этого обнаженного перфоманса рассказал:

"Этот мужик заскочил в последний вагон, в отделение машиниста, и там врубил огнетушители, там же разделся. Он предлагал поехать вместе с ним куда-то".

На фоне пандемии смыслов легко может возникнуть мысль, что может быть и правда стоило бы поехать вместе с этим голым мужиком "куда-то". Подальше от всего этого коронадурдома. Для разнообразия в Уфу, в здание морга на передержку.

Может тот голый дядька знает что-то больше остальных, сидящих в замкнутом пространстве противоречивой реальности, или просто нашел самый оптимальный выход из коронавирусной зоны комфорта.

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Темы covid психика паранойя карантин коронавирус
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