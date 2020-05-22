Медсестра в купальнике обезоружила коронавирус

Медсестра Тульской областной больницы надела защитный костюм для работы с инфицированными COVID-19 поверх купальника и стала мировой знаменитостью.

В защитном костюме работать очень жарко, да и медработник не предполагала, что купальник будет настолько просвечивать. Правда, у мужской части пациентов ее появление вызвало прилив душевных сил, и эта эстетическая встряска, вероятно, положительным образом скажется на течении болезни.

Эротерапия против коронавируса

После появления в интернете фото тульской медсестры в неожиданном для суровых коронабудней виде, пользователи соцсетей стали искать имя таинственной "Гюльчатай", лицо которой скрывала защитная маска.

Помимо того, что внезапный образ медсестры восхитил коронабольных в мужской палате, многие пользователи социальных сетей не только отдали должное восхищение креативу медработника, но и выказали желание жениться на ней. Причем география предложений о браке отнюдь не ограничивается Российской Федерацией.

Медсестра из тульской больницы влюбила в себя иноземных пользователей сети Reddit. Размещенное фото таинственной врачевательницы собрало за считаное время более 17 тысяч лайков и сотни комментариев. Автор поста написал:

"Обычная медсестра, работающая с коронавирусом в России".

Практически все пользователи нашли идею российского медработника прогрессивной и способной поднять бодрость духа пациентов с COVID-19. Кто-то даже стал искать у себя симптомы коронавируса, чтобы попасть на лечение в Россию и непременно в тульскую больницу. Один из зарубежных комментаторов поделился своим изумлением:

"Когда мне будут говорить, что наша система здравоохранения лучшая в мире, я просто покажу это фото".

Опубликованное в интернете фото медсестры настолько вдохновило художницу, которая в Twitter значится под ником Marmalade_Mum, что она, спустя какое-то время, явила миру портрет тульской сестры милосердия. Земляки же сотрудницы больницы были эмоциональны и категоричны в своих оценках:

"Молодец девка! Ей премию надо, а не взыскание!" "Красава! Теперь все на поправку!" "Медсестричка — молодец, настроение подняла не только дедушкам в палате! Хоть что-то позитивное!"

Отвели ханжеские репрессии

В региональном Минздраве, памятуя о возможной истерике оскорбляющихся по поводу всего и вся, поторопились отчитаться о наказании медсестры. Заявили, что:

девушка нарушила установленные требования к медицинской одежде;

в отношении нее применено дисциплинарное взыскание в виде замечания;

с персоналом больницы провели разъяснительную беседу;

усилен контроль за работой сотрудников, ответственных за порядок использования специальной одежды и средств индивидуальной защиты.

Хорошо понимая, что медсестру может ожидать участь молодых преподавателей, которых ханжески преследовали записные моралисты за фото в купальниках, сотрудники тульской больницы и другие медработники вступились за коллегу.

Главный врач Тульской областной больницы Анна Савищева рассказала общественности, что эта медсестра — профессионал в своем деле и качественно выполняет свои обязанности:

"Она оказывает медицинскую помощь на достаточно высоком уровне".

Анна Савищева также сообщила, что после публикации знаменитого фото, ей звонил губернатор, который по приезде в их медицинское учреждение подчеркнул:

"Мы ценим, благодарим и бережем наших сотрудников, которые, рискуя своей жизнью, спасают людей".

Слова поддержки тульской медсестре высказал и депутат Государственной думы Николай Валуев:

"Может быть со временем, когда выздоровеют, я очень на это надеюсь, все пациенты больницы, которые видели эту медсестру, напишут специальное письмо с благодарностью данной сотруднице. А руководство больницы, может быть, даже переменит свое решение (высказали замечание — ред.) и поощрит девушку".

Надежда не покинет больных

Имя ставшей знаменитой медсестры старались скрыть в тульской больнице. Мало ли в наше время странных граждан с нерастраченной социальной энергией. Да и сама девушка, по словам ее друзей, застеснялась внезапной известности.

Все-таки коллеги рассказали журналистам, что медсестру зовут Надежда Жукова. Девушка закончила Рязанский медицинский университет и трудится медсестрой на самом горячем участке в Тульской областной больнице. С коронавирусом воевать, это не губки надувать для селфи, хотя и это дело у Надежды Жуковой тоже не менее эпично получается.

Голые поневоле

По словам медиков, защитные костюмы они носят поверх нижнего белья от безысходности. Просто не хватает пижам. Одна из медработников на своей странице ВКонтакте написала, что по правилам костюмы надевают поверх одноразовой или хлопчатобумажной пижамы.

В больнице 4-5 перерывов, когда можно сменить эту пижаму. За сутки на больницу требуется более 500 комплектов таких пижам, а их в таком количестве просто нет. Коллеги тульской медсестры даже организовали флешмоб в ее поддержку " Я и сам хожу в трусах!" и откровенно признаются:

"Если бы давали пижамы, мы не ходили бы голыми!"

Пижамная реальность

В связи с открывшейся пижамной действительностью вспомнилась шутка времен Никиты Хрущева:

Армянское радио спросили, можем ли мы действительно догнать и перегнать Америку (политический лозунг в СССР тех времен — ред.): "Можем!", — уверенно ответило Армянское радио, — "Но при условии, если будем бежать очень быстро, чтобы американцы не заметили нашего голого зада!"

Да, печально и совсем не великодержавно. Хотя и новости из США не отличались духоподъемными репортажами о готовности страны к встрече с массовым заражением граждан. Медики в Штатах тоже жаловались на нехватку защитных средств. Вот только то, что у кого-то случился системный конфуз, никаким образом не оправдывает отечественные просчеты.

В правовом государстве не народный фронт должен следить за тем, как осуществляются выплаты медикам, которые обещал президент, а государственная система по умолчанию. Прокурор не должен ждать кивка "сверху", чтобы поинтересоваться с решительностью героя песни Владимира Высоцкого: "Где деньги, Зин?!"

Федеральные власти обязаны признавать свою недоработку раньше, чем в регионах начнут увольнять главврачей больниц, которые никаким образом не были связаны с сочинительством постановления правительства. И это на фоне острой нехватки медиков.

Медики вовсе не обязаны извиняться перед главой региона, если в больницах не хватает защитных средств для персонала или необходимого оборудования. Система гражданской обороны должна быть готова к современным вызовам, а не наверстывать "выигранное время" авралами и экспериментальными решениями.

Возможно, такая картина и покажется фантастической, но только при этих условиях уместно вести разговор о том, что Россия — социальное государство. Государство, вся мощь которого обращена в сторону благополучия своих граждан, а не удобная общественная конструкция для реализации интересов определенных групп и амбиций отдельных политиков.

А пока, как бы сформулировал покойный американский сенатор Маккейн, мы все сейчас медсестра в купальнике, которой еще и требуется оправдываться за отсутствие положенной ей пижамы под защитным костюмом.