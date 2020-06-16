Как 16-летний мальчик обрушил продажи приставки Nintendo Switch

Nintendo Switch — консоль от компании Nintendo, известная своей возможностью "переключения": благодаря специальной "базе" ее можно подключить к большим экранам телевизоров, а сама приставка весьма компактна и оснащена экраном — можно играть в дороге.

Спустя примерно месяц после введения во многих странах режима самоизоляции и карантина продажи консолей, в том числе Nintendo Switch, постепенно начали расти. И хотя вышла Nintendo Switch три года назад, она все еще популярна. Вот только купить ее — задача не из легких, поскольку в онлайн-магазинах ее почему-то вечно нет. Журналист портала о гаджетах и науке popularmechanics. com Пейдж Змодис провела расследование — и выяснила, почему так вышло.

Почему консолей нет в продаже

"Спустя несколько месяцев после введения карантина моя сестра сказала мне, что хочет купить Nintendo Switch. Но после пары недель, в которые уложились как попытки купить консоль в сетях типа Walmart, сходив туда лично, так и многочисленные бронирования на сайтах, она все еще в поиске", — пишет Пейдж.

Оказывается, процесс покупки Switch превратился в игру сам по себе. На старте продаж небольшое количество консолей в магазинах — ситуация понятная, но почему спустя 3 года их все еще нет? Проблема, по данным Змодис, заключается в программе Bird Bot.

Bird Bot — это небольшая программа, которая автоматически бронирует вам консоль, когда та появляется в онлайн-магазине. Создал Bird Bot 16-летний парень по имени Нейт, причем исключительно ради развлечения (для своих друзей). Однако затем парень выложил код программы на GitHub и Discord, чем обеспечил доступ к нему всех желающих. И теперь множество экземпляров Bird Bot мгновенно скупают все поступления консолей в крупнейшие сети Штатов: Walmart и Best Buy.

Цены выросли, а консолей все еще нет?

Администрация сайтов пытается блокировать такие попытки, потому что действует программа в обход стандартной системы бронирования (например, обходит формы заполнения контактных данных). Из-за волны Bird Bot выросла и цена консоли: если на старте ее продавали по 300 долларов, то сейчас на eBay и Amazon она стоит целых 600.

В Nintendo отметили, что из-за коронавируса производство консолей было уменьшено, но сейчас постепенно восстанавливается.

"Однако усугубление ситуации с COVID- 19 может негативно влиять как на график поставки, так и на график производства", — уточнили в компании.

А пока всем покупателям советуют приобретать более "скромную" версию консоли, Switch Lite, которая дешевле и намного доступнее, чем классический Switch.

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Фото: newatlas.com