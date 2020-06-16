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Автор Евгений Стриж

Как уделять смартфону меньше времени: советы от экспертов Google

Общество

В прошлом году Google запустил серию экспериментов "цифрового оздоровления", представив приложения, которые помогли бы людям меньше времени тратить на смартфоны. Помимо приложений эксперты Google дали ряд советов, которые могут вам отложить телефон в сторону и заняться чем-то полезным — именно эти советы мы вам и представляем.

Измените настройки цветов экрана на оттенки серого

Как и в казино, телефон использует яркие цвета, чтобы привлечь вас и сделать так, чтобы вы не уходили. Исследования психологов показывают: яркие и теплые цвета заставляют наш мозг чувствовать себя расслабленно и комфортно. В результате мы на минутку берем телефон, чтобы проверить почту — и откладываем его через час-другой после просмотра соцсетей и видео.

Использование режима оттенков серого создает "тормоз", который помогает нам остановить этот эффект. Go Grey, приложение, которое вскоре появится в каталогах программ, поможет вам быстро настроить такой "тормоз": нужно будет просто выставить таймер, по истечении которого экран окрасится в серые тона.

Удалите часто используемые приложения

Мобильные приложения создаются с единственной целью: максимизировать время вашего присутствия в них. Чаще всего это достигается через стимулы: финансовые, рекламные, психологические. Разработчики приложений делают все возможное, чтобы их программы вызывали привыкание.

Простой пример: вы нажимаете на верхнюю часть экрана в Twitter, и появляется символ загрузки, указывающий, что загружается новый контент. Он всегда разный: иногда интересный, иногда нет, а иногда — 50 на 50.

За этой простой схемой стоит сложная концепция, называемая "график с переменным соотношением" — ее используют в игровых автоматах. Вы не знаете, когда будете вознаграждены, потому что в системе нет шаблона с четкой последовательностью, но продолжаете возвращаться снова и снова.

Отключите push-уведомления

Согласно исследованию агентства Media of Apps (специалисты в индустрии приложений), средний взрослый житель США получает 46 push-уведомлений в день. Чтобы повысить ваше желание их прочитать, разработчики используют весь "арсенал" приемов: смайлики, оптимальное время отправки, жирный или заглавный шрифт, иконки и прочие ухищрения.

К счастью, практически на всех моделях смартфонов можно задать ограничение на показ push-уведомлений, что сэкономит много времени и сократит ваши "свидания" с телефоном.

Отключите опцию "активировать при взятии"

Разработчики приложений не единственные, кто знает, как "прокормить" вашу телефонную зависимость. Подумайте о функции "активировать при взятии": каждый раз, когда вы берете трубку, экран активируется, и вы сталкиваетесь с яркими цветами, уведомлениями и иконками. Телефон словно кричит: разблокируй меня, у меня есть кое-то интересное!

Производители в этом заинтересованы: чем активнее вы пользуетесь смартфоном, тем быстрее он выработает ресурс батареи и других модулей, а там уже и новая модель подоспеет.

Фото: italianstudies.com.au

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Темы смартфон технологии полезные советы
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