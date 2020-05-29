"Гринпис России": у задымлений 1972, 2002, 2010 годов один сценарий

О серьезных задымлениях в столице в 1972, 2002 и 2010 годах, а также о вероятности повторения ситуации летом рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой руководитель противопожарного отдела "Гринпис России" Григорий Куксин.

Главное о лесных пожарах в России: Как с ними борются?

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Большое задымление: 1972, 2002, 2010 годы

— Давайте поговорим о ситуации в столице. В Москве были страшные торфяные пожары в 1972 году. Затем в 2002 году. И недавний кошмар — 2010 год. Именно эти три даты. Если в остальные годы подмосковные леса горели, то не так сильно. Что произошло в эти три даты? Где упустили? Что просмотрели?

— Все три даты объединяют абсолютно одинаковые сценарии. Я как раз застал пожар 2002 года, когда случилось сильное задымление Москвы вплоть до того, что не видно было Останкинскую башню. Отлично помню сгоревшие дачные поселки, провалившиеся в торф.

И поскольку я наблюдал события 2002-го и 2010-го уже в сознательном возрасте, с профессиональной точки зрения (я тушил пожары и в 2002-м, и в 2010-м), могу совершенно точно сказать: сценарий был абсолютно такой же. И те, кто меня учил тушить торф, прошли 1972 год и рассказывали, что тогда было точно так же.

Повторилось неудачное сочетание. Люди устроили пожары с весны. Все лето очаги разгорались, а информацию о них тщательно скрывали, потому что было неудобно показывать в отчетах.

В результате торфяники не потушили до наступления летней засухи, а непосредственно в летнюю засуху сделать уже ничего не получалось. Уже не хватало воды, не хватало пожарных ресурсов. Когда дым приходит в Москву, обязательно поступает команда направить туда все: армию, поливалки и прочее. Но на этой стадии уже поздно что-либо предпринимать.

Торфяные пожары надо тушить вовремя, то есть весной.

Эти возгорания ни в коем случае нельзя прятать. Надо говорить о них открыто и выделять максимальные силы на борьбу. Утаивать информацию — это даже хуже, чем прятать голову в песок. Это все равно как прятать голову в горящий торф — гибельная стратегия для страуса. Лесные пожары надо признавать вовремя и вовремя тушить.

Я прекрасно помню, что в 2002 году мы знали про торфяные возгорания с мая месяца. В августе уже никто ничего не мог сделать.

К концу лета торфяники разгорелись так, что нам в помощь прислали все возможные силы:

людей,

самолеты,

вертолеты,

поливочные машины,

бульдозеры.

Но было поздно: уже сгорели дороги и провалились подъезды к горящим поселкам. Нам оставалось только эвакуировать людей.

Теперь что касается 2010 года. Я вас уверяю, что было известно про большинство пожаров, от которых потом сгорели дома, погибли люди. Мы знали про эти пожары с апреля месяца, когда от поджигаемой людьми травы загорелся торф. В тот момент государство отказывалось признавать эту проблему. Тогда говорили: ерунда, это не торф, торф не может гореть весной, мы не будем показывать в отчетах эти возгорания, потому что тогда статистика получится хуже средних многолетних значений, мы только зря испортим себе отчетность, а на самом деле эти возгорания ничем не опасны. Потом, в июне-июле, а уж тем более в начале августа ничего нельзя было сделать. Все это навалилось в сочетании с плохой для пожарных погодой.

Если бы нам повезло, и лето оказалось дождливым, данные события прошли бы незамеченными. Но с погодой не повезло. Летняя засуха совпала с уже начавшимися затяжными, с весны действующими пожарами.

Возможно ли повторение

— К сожалению, сейчас история с пожарами и задымлением может повториться. Тем не менее 2020 год отличается от 2010, 2002 и 1972 годов тем, что на этот раз государство по-другому реагирует на ситуацию с торфяниками. Я общественник. Меня трудно уличить в избыточной симпатии к власти. Но объективно скажу: этом году мы ясно видим, что восприятие ситуации кардинально отличается. Есть проблемы, в том числе недофинансирование, но реагирование совсем другое.

Погода сейчас точно такая же, как в 2010 году. Даже дефицит влаги такой же, как десять лет назад.

Но в этом году мы видим, что на торфяники власти реагируют на ранней стадии и пытаются людей остановить, не дать им поджигать траву. Теперь тушить горящую траву выезжают пожарные. Все имеющиеся силы брошены на тушение огня. Поэтому я надеюсь, что нынешним летом мы обойдемся без дыма. По крайней мере, пожарные и лесники сейчас по-честному, на 100 % делают все что могут, для того чтобы мы с вами не дышали дымом в городах. И самое главное, чтобы люди в больницах не дышали дымом.

Но для успешной борьбы пожарным и лесникам надо помогать получить финансирование. Им надо помогать обнаруживать пожары. Им надо помогать тем, что вы позвоните и сообщите о возгорании, а потом встретите их, проводите и покажете: вот очаг, давайте его потушим.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова