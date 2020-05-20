Информационную атаку на Захарову заказала медиатехнолог Дмитрова

Прошедшие майские праздники в этом году ознаменовались необычным скандалом — 1 мая едва не состоялись дебаты между официальным представителем МИД России Марией Захаровой и главой "ФБК" Алексеем Навальным. Обещавший стать разгромным для одной из сторон диалог сорвался после того, как представители Навального начали выставлять Захаровой многочисленные условия, которые она сочла неприемлемыми.

Причиной конфликта стали крайне жёсткие высказывания Алексея в адрес представителя МИД во время одного из эфиров на YouTube 30 апреля. В ходе стрима он включил ролик своего пресс-секретаря Киры Ярмыш, которая заявила: "Мария Захарова считает, что летать на самолёте — это привилегия богатых".

Навальный сказал, что такое мнение Захарова якобы высказала в ходе интервью журналисту и бывшему главному редактору телеканала "Дождь" Михаилу Зыгарю. Однако данная информация была обычным "вбросом", который Мария опровергла ещё 29 апреля. Она действительно давала интервью Зыгарю 23 апреля, но говорила совсем о другом — россияне перестали серьёзно относится к планированию заграничных отпусков, из-за чего многие оказываются не готовы даже к незначительным трудностям. Показательно, что мнение Захаровой всецело поддержал известный своими жёсткими высказываниями оппозиционер Рустем Адагамов.

В СМИ и блогосфере сложившаяся ситуация активно обсуждалась, множились теории о том, почему дебаты сорвались, кто бы на них победил, и к чему бы всё это привело в итоге. Отразилась на ситуации и репутация Навального, политологи подозревали что конфликт был спровоцирован оппозиционером по заказу третьей стороны.

Заказ, но не оппозиционный

Интересна версия корреспондента "Комсомольской правды" Эдварда Чеснокова. Он обратил внимание на два важных факта. Во-первых, 28 и 29 апреля на странице издания "МБХ медиа" дважды повторялся "вброс" про интервью Захаровой, с одним и тем же тезисом, который очень похож на тот, что был озвучен Ярмыш.

А во-вторых Чесноков отмечает, что "вбросы" начали появляться только через пять дней после интервью с Захаровой у Зыгаря. Учитывая тот факт, что "МБХ" принадлежит Михаилу Ходорковскому, журналист предполагает, что именно олигарх мог быть заказчиком атаки на представителя российского МИД.

Мы в свою очередь отметим, что доводы Чеснокова весьма убедительны. Реакция с задержкой на 5 дней отлично свидетельствует, что "вбросы" были заказные. Сложно представить, что крупное новостное издание может настолько медленно реагировать на события, составляющие основу их повестки. Чётко узнаваемый тезис, который настойчиво продвигали "МБХ" и Ярмыш, также указывает на "заказ".

А вот с выводами корреспондента "КП" мы не согласны. Отметим, что "вбросы" появились только в Twitter "МБХ", на сайте издания они не публиковались. Если бы атака была действительно "заказана" Ходорковским, то его ресурсы работали бы на 100%. В этом случае больше похоже, что было оказано нечто вроде небольшой услуги. Но ещё важнее, что на самом деле "МБХ" не является первоисточником этого "вброса".

"Вбросы" из турдома

Нам удалось выяснить, что первыми извратили интервью Захаровой авторы портала TourDom. ru - это произошло более чем за три часа до того, как "фейк" попал на ресурс Ходорковского.

На этот нюанс также обратила внимание газета "Версия", но не придала ему особого значения. Тем не менее, это не отменяет того факта, что кампания против Захаровой была заказана и срежессирована.

Во-первых, статья TourDomявляется всё той же запоздалой реакцией на интервью.

Во-вторых, статья была подхвачена другими СМИ с практически неизменным заголовком" — вбросом".

Такие материалы можно найти на сайте газеты "Столица С", у "Московской Газеты", на портале "Свободные новости — n2ru", на "Радио Свобода" и других. Но более показательно, что "вброс" распространялся ботами в соцсетях и на форумах — такая раскрутка материала происходит только за деньги.

Но тут возникает закономерный вопрос, а зачем, собственно говоря, специализирующемуся на туризме порталу вдруг потребовалось устраивать массовую атаку на представителя МИД России? Вероятно, и "Версия", и "КП" также обратили своё внимание на TourDom, но не смогли разглядеть мотивы владельцев портала. Что не удивительно, ведь вся мозаика из фактов сложилась только 7 мая.

Неудачная попытка запутать след

Именно тогда на странице МИД России в Instagram прошли совсем другие дебаты — между Захаровой и гендиректором турфирмы Exotic Time Вероникой Бирман. Мария пригласила молодую предпринимательницу на диалог после того, как в СМИ широкую огласку получило открытое письмо Бирман. На дебатах Вероника якобы представляла весь российский турбизнес. В письме Вероники также чётко прослеживается тезис первоначального "вброса" — Захарова якобы считает, что заграничный отпуск должен быть доступен только элите.

Письмо было опубликовано в закрытой группе в Facebook "Трэвел Президиум", а также продублировано на открытой интернет-площадке hotline. travel. Самое интересное, что и TourDom, и hotline. travel связаны и принадлежат одному человеку - широко известной в среде туроператоров предпринимательнице Татьяне Дмитровой с почти 30-летним опытом в медиа. Один из самых известных её проектов — медиахолдинг "Банко". Важно отметить, что Дмитрова лично занимается продвижением своих сайтов, о чём указано в её досье на hotline. travel.

Кроме того, группа "Трэвел Призидиум" также подконтрольна Дмитровой. Об этом указано в одной из статей на TourDom, стоит обратить внимание, в каком контексте это сделано.

То есть предпринимательница распространяет в своих группах "вброс", который впервые появился именно на её сайте. С высокой долей вероятности можно утверждать, что именно Дмитрова и является автором изначального "фейка", опубликованного анонимно. Обратим внимание и на термин "элита" — он также используется в "возмущённом письме" Бирман.

Татьяна Дмитрова и Вероника Бирман определённо знакомы, но возможно не долго — крупных совместных проектов у них нет. Так, 2 апреля на странице Татьяны в Facebook обе женщины самозабвенно критиковали предпринимаемые правительством меры по поддержке бизнеса.

Технология внедрения

Учитывая имеющиеся факты, вырисовывается следующая картина. 27 апреля на одном из своих сайтов Дмитрова опубликовала "вброс", основанный на интервью Захаравой у Зыгаря. Учитывая богатый опыт в медиа, ей не составило труда организовать раскрутку "вброса" через ботов и недобросовестные СМИ.

Как только был подготовлен достаточный информационный фон, в дело, 30 апреля, вступил Алексей Навальный. Он придал "фейку" максимальный резонанс и спровоцировал Захарову на ответную реакцию. Вероятно, оппозиционер несколько переусердствовал, дебаты с ним явно не входили в планы, поэтому он был вынужден "слиться", выставив нелепые условия.

Также 30 апреля к кампании против Захаровой подключилась Бирман со своим письмом. 2 мая в эфире "Дождя" девушке "ненавязчиво" предложили провести дебаты с Марией, и она тут же согласилась. И эту инициативу поддержал Навальный.

В пользу того, что оппозиционер действовал по заказу говорят два факта.

Во-первых, в своём стриме он упомянул "вброс", который был просрочен уже на неделю и не отличался качеством. Даже "МБХ" постеснялись публиковать его на сайте, ограничившись заметкой в Twitter.

А во-вторых, по очередному "совпадению", в соцсетях он репостнул "открытое письмо" Бирман с hotline. travel. Иными посторонними мнениями касательно "вброса" он не делился.

В итоге этой явно срежиссированной информационной компании Дмитровой и Бирман была достигнута вполне конкретная цель — Мария Захарова обратила внимание на заявления Вероники и предложила одну из площадок МИД для дебатов, которые успешно прошли 7 мая. После этого молодую предпринимательницу словно подменили. Она резко изменила своё мнение о Марии, и написала сразу две положительных статьи о действиях российского МИД. Обе статьи были опубликованы на сайтах Дмитровой, которая и сама несколькими днями ранее не стеснялась в высказываниях о Захаровой.

Вот только "раскаянье" обеих женщин вышло слишком уж наигранным. Стало сразу понятно, что свою задачу они выполнили — никому ранее не известная Бирман без лишних хлопот и проволочек, в течении нескольких дней наладила тесный контакт с одним из самых влиятельных представителей МИД России. Мы стали свидетелями действительно интересной, но предельно "грязной" информационной кампании по внедрению "своего человека" в окружение российского дипломата.

На настоящий момент до конца не ясно лишь одно — чьи интересы представляет Бирман. Очевидно, что для самой Вероники такая крупная информационная кампания с привлечением "МБХ", "Дождя", "Радио Свободы", Навального и других СМИ не по карману, не тот уровень. Очевидным заказчиком может выступать Татьяна Дмитрова, но, как опытный медиатехнолог, она может являться исполнителем.

И хотя ресурсы Дмитровой переориентировались, с негативных "вбросов" на положительную повестку, касательно МИД, осадок от её действий в информационном поле остался. Либеральные СМИ, оппозиционные блогеры, анонимные Telegram-каналы продолжают использовать раскрученные на TourDom "фейки" уже в собственных целях. Учитывая тот факт, что нам удалось выяснить, кто конкретно стоял за информационной атакой на российских дипломатов с помощью заведомо недостоверной информации, мы надеемся, что юристы МИД дадут собственную оценку произошедшему. Также мы призываем, Следственный комитет, Прокуратуру и другие надзорные органы обратить своё внимание на ход информационной атаки с целью выяснения всех нюансов, а главное заказчиков этой кампании.