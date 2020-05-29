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Автор Евгений Стриж

Хобби членов королевской семьи Великобритании

Общество » Отдых

Практически у всех членов королевской семьи есть хобби. Это удивительно: при плотном деловом графике даже Елизавета II, которой перевалило за 90, находит время для своего хобби — разведения элитных лошадей. А чем занимаются другие члены семьи?

Чарльз, принц Уэльский: органическое садоводство

Чарльз на протяжении своей жизни перепробовал множество хобби:

  • играл в поло,
  • писал картины,
  • занимался писательским делом (и даже успешно закончил несколько книг в области архитектуры).
  • Замечен он был и в мире документального кино: помогал со сценариями картин об экологии.

Но главным на сегодня увлечением Чарльза стало органическое садоводство. Сад, созданный им — уникальное произведение искусства, которое идеально вписано в ландшафт. Интересно, что в самом начале пути "садовода" (более 30 лет назад) поддержки Чарльз не сыскал, но сегодня является признанным авторитетом во всем, что касается садоводства.

Уильям, герцог Кембриджский: спорт

Уильям также был замечен за самыми разными хобби: например, пару лет работал пилотом спасательного вертолета "H-145". Он весьма неравнодушен к сериалам — например, обожает драму "Аббатство Даунтон".

Но ключевым для Уильяма хобби всегда был спорт. Внук Елизаветы II показывал результаты в самых разных его видах: от гребли до хоккея. А в 2006 году Уильям даже побывал президентом Английской Футбольной Ассоциации: его любовь к коллективу "Астон Вилла" всем британцам давно и хорошо известна.

Кэтрин, герцогиня Кембриджская: фотография

Кейт Миддлтон известна своим талантом в фотографии. Ее работы высоко ценятся среди членов гильдии фотографов, а за плечами у нее огромный опыт: карьеру в фотографии она начала еще в 2008 году. В качестве признания своих заслуг Кейт стала пожизненным членом Королевского фотографического общества, и немудрено: практически все поступившие в прессу фотопортреты своих детей герцогиня создала сама.

Гарри, герцог Сассекский: благотворительность

Принц Гарри, как и Уильям, любит и ценит спорт — например, увлекается поло и регби. Но важнейшим для Гарри увлечением всегда оставалась благотворительность. К примеру, уже в возрасте 19 лет он поехал в Африку — и по итогам поездки не только снял документальный фильм о тяжелой жизни тамошних людей, но и организовал специальный фонд, который поддерживает детей, зараженных СПИДом и ВИЧ.

На сегодняшний день он активно работает над повышением качества и количества материалов, позволяющих людям осознать опасность этих болезней. И очень этим увлечен: даже на собственной свадьбе он попросил гостей не дарить подарки, а отправлять деньги на благотворительность.

Фото: twitter. com

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Темы хобби великобритания королевская семья
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