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Автор Евгений Стриж

Как сделать 100% шерсть мягче: три проверенных способа

Общество » Отдых

Работа с шерстью очень интересна и полезна: шерстяные вещи в нашем климате всегда пригодятся. Однако при всех своих плюсах шерстяные вещи часто имеют один минус: колются. Это естественное свойство натуральной шерсти.

При долгой носке это может вызвать раздражение кожи, а также физический дискомфорт. Что же сделать для того, чтобы готовые изделия стали мягче? Предлагаем сразу три проверенных способа.

Бальзамы и кондиционеры для волос

Если мы откроем Википедию, то увидим, что шерсть — это "собранный волосяной покров животных", то есть, по сути, волосы. И конечно, для смягчения и разглаживания волос можно применять кондиционеры и бальзамы.

Для получения нужного эффекта стоит аккуратно намочить изделие до влажного состояния, затем промазать выбранным средством и оставить буквально на несколько минут. Затем изделие нужно сполоснуть теплой (но не горячей) водой, тщательно смыв "химию", и просушить при комнатной температуре.

Заморозка

Второй способ — традиционный, его применяли еще наши бабушки. Поскольку выбор бытовой химии у них был невелик, они использовали замораживание: зимой, в хорошие морозы, изделия выкладывали на ночь на улицу, а утром заносили в помещение и размораживали. После такой процедуры носить шерстяные вещи было намного приятнее.

В наши дни можно как развесить шерстяные изделия зимой на балконе, так и просто положить в морозильную секцию холодильника (также на ночь).

Если вы хотите использовать морозильник, то предварительно немного смочите изделие и положите его в полиэтиленовый пакет.

Лимонная кислота

Лимонная кислота — самый, пожалуй, "щадящий" вариант обработки. Если вы не уверены в первых двух вариантах, попробуйте сделать простой раствор: 1 пакетик порошковой лимонной кислоты на литр воды. Полученной смесью аккуратно смочите кусок ткани и через него отпарьте шерстяную вещь.

Помимо того, что эта процедура поможет сделать вещь мягче, она еще и частично нивелирует характерный "шерстяной" запах, который не всем по душе.

Этот способ идеален для покупных шерстяных изделий, в качестве которых вы не полностью уверены.

Бонус: народные средства

Помимо вышеописанных, на просторах Рунета можно найти множество других вариантов смягчения шерсти. Вот самые распространенные:

  • набрать тазик теплой воды, в ней растворить две ложки горчицы (столовые). Замочить изделие, затем — аккуратно прополоскать чистой водой;
  • набрать тазик теплой воды, в ней растворить две ложки уксуса и соли (в обоих случаях — чайные). Также замочить вещь и затем прополоскать;
  • развести в тазике глицерин из расчета "1 литр воды — 1 чайная ложка". Дать изделию отмокнуть примерно 30 минут, затем прополоскать.

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Темы пряжа хобби шерсть вязание рукоделие сделать шерсть мягче
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