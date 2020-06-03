Работа с шерстью очень интересна и полезна: шерстяные вещи в нашем климате всегда пригодятся. Однако при всех своих плюсах шерстяные вещи часто имеют один минус: колются. Это естественное свойство натуральной шерсти.
При долгой носке это может вызвать раздражение кожи, а также физический дискомфорт. Что же сделать для того, чтобы готовые изделия стали мягче? Предлагаем сразу три проверенных способа.
Если мы откроем Википедию, то увидим, что шерсть — это "собранный волосяной покров животных", то есть, по сути, волосы. И конечно, для смягчения и разглаживания волос можно применять кондиционеры и бальзамы.
Для получения нужного эффекта стоит аккуратно намочить изделие до влажного состояния, затем промазать выбранным средством и оставить буквально на несколько минут. Затем изделие нужно сполоснуть теплой (но не горячей) водой, тщательно смыв "химию", и просушить при комнатной температуре.
Второй способ — традиционный, его применяли еще наши бабушки. Поскольку выбор бытовой химии у них был невелик, они использовали замораживание: зимой, в хорошие морозы, изделия выкладывали на ночь на улицу, а утром заносили в помещение и размораживали. После такой процедуры носить шерстяные вещи было намного приятнее.
В наши дни можно как развесить шерстяные изделия зимой на балконе, так и просто положить в морозильную секцию холодильника (также на ночь).
Если вы хотите использовать морозильник, то предварительно немного смочите изделие и положите его в полиэтиленовый пакет.
Лимонная кислота — самый, пожалуй, "щадящий" вариант обработки. Если вы не уверены в первых двух вариантах, попробуйте сделать простой раствор: 1 пакетик порошковой лимонной кислоты на литр воды. Полученной смесью аккуратно смочите кусок ткани и через него отпарьте шерстяную вещь.
Помимо того, что эта процедура поможет сделать вещь мягче, она еще и частично нивелирует характерный "шерстяной" запах, который не всем по душе.
Этот способ идеален для покупных шерстяных изделий, в качестве которых вы не полностью уверены.
Помимо вышеописанных, на просторах Рунета можно найти множество других вариантов смягчения шерсти. Вот самые распространенные:
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Фото: woolsoft. ru
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