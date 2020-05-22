Эксперт: всем ли нужно высшее образование?

Директор НИИ антропогенеза Олег Чагин и редактор "Правды.Ру" Инна Новикова обсуждают проблемы воспитания, высшей школы, профориентирования и что делать людям, профессии которых оказались невостребованными на рынке труда.

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Высшее образование нужно всем?

— В связи с этими событиями, думаю, что будут изменения по поступлению.

Уже давно известно официально, более 60% выпускников высших учебных заведений не работают по специальности. Больше половины вузов, как сейчас выясняется, нет необходимости посещать.

Я преподаю в Бауманке. Утром подъезжаешь к институту и видишь парад тщеславия: все модно разодетые, обутые, ездят на разных машинах. Они все умные, но как только попадают на занятия, выясняется, что не так все хорошо. Уровень студентов — просто беда. Они потратили огромное количество времени, своих сил и государственных, и родителей, чтобы получить диплом, который им никогда не пригодится.

Может быть, эти события позволят сделать переоценку: нужно ли всем высшее образование.

Я знаю Красноярский технологический колледж, который готовит огромное количество специальностей, увеличил свою материально-техническую базу за счет станков. В особенности мальчики выходят оттуда с рабочими специальностями, в том числе воинско-учетными.

У них нет проблем в профориентировании. Они уже знают, кем будут и сколько будут получать. Каждый знает, его профессия очень нужна. Сварщик по броне очень нужен, сварщик по титану очень нужен, программист для 3D — нужен.

Для этого и есть профориентирование, профотбор, которым мы, в том числе, занимаемся и пишем для этого программы. Ребенок должен знать, кем он будет, и должен иметь возможность перепрофилироваться.

Сейчас возникает проблема с перепрофилированием взрослых людей, которые проработали в каких-то профессиях всю жизнь, а эта профессия сейчас уже не востребована.

Ненужные профессии

— Много профессий, которые некогда были популярны, сейчас исчезли.

— Дальше это будет в прогрессии увеличиваться. В 2030–2040-е годы, надеюсь, мы будем еще живы, больше половины профессий, которые сейчас дают возможность зарабатывать, в принципе исчезнут. Но людей нужно готовить.

Люди, которые потеряют профессию через 20 лет, им сейчас может быть 10, 20, 30 и 40 лет. Срок выхода на пенсию увеличится.

— Профессии, которые только что были востребованы, уже попали под раздачу: повара, парикмахеры. Даже сантехник может дать консультацию по скайпу: как чинить трубу. Я посмеялась, а гинеколог? Какие-то профессии, наверное, не могут уйти в астрал, но…

— Врачи долго еще не уйдут в астрал. Но перепрофилирование происходит уже сейчас. Фитнес-инструктора по скайпу начинают вести занятия. Можно зарабатывать даже больше, потому что не надо платить за аренду, не надо ехать куда-то, то есть большая экономия. У нас скайп-конференции проходят в пиджаках с галстуками и в трусах. По Москве, по своему ближайшему окружению знаю людей, которые имели бизнес, связанный с работой большого коллектива, сразу же перепрофилировались.

В чем суть любой системы управления? Находить решения, которые до тебя не находили. Решения принимать, которые до тебя принимали — это не управление, это технологический процесс. А вот найти результативное решение, которое до тебя не принимали, это и есть функция управления.

Я выступал на одном эфире с большим количеством спикеров канала, в основном экономистами, политологами, которые годами рассказывают нам, почему у нас все плохо. Я пример привожу, допустим, мы окажемся в лесу. Что нужно делать? Нужно обеспечить ночлег, тепло, безопасность, еду.

Мне неинтересно слушать двухчасовую лекцию или пятидневный курс за 120 тысяч рублей, почему мы оказались в лесу. Путин виноват в этом, либо Трамп, масоны, Бильдербергский клуб, рептилоиды или глубинное какое-то правительство. Мне нужно людей обогреть, накормить и спрятать.

Выясняется, что огромное количество человеческого потенциала ушло на болтовню ни о чем. Бессмысленную, безрезультатную, а в результате оказывается, что мы не можем накормить, обогреть и спрятать. Вот государственное управление подразумевает именно умение действовать именно в эти моменты. Это и есть показатель эффективности государства.

На сегодняшний момент получается, что в той системе управления, в которой мы находимся, у нас лидером этого управления является коронавирус, потому что во всех дальнейших действиях мы исходим из того, как он себя поведет.

— Это неправильно?

— Это вынужденная мера. Вообще-то управление в этом и заключается. То есть мы должны действовать так, чтобы он нам подчинялся. Чтобы этот процесс был управляем.

На сегодняшний момент принято абсолютно верное решение. Нужно минимизировать контакты людей, растянуть влияние вируса и снять напряжение на медицину. Чтобы у нас медицина не перегружалась поступлением зараженных людей.

Минимизировать контакты — самое верное и самое оптимальное решение на сегодняшний момент.

— Сегодня число заболевших уже меньше, чем накануне.

— Нужно не забывать, что в любом регионе, кроме этой болезни, существует огромное количество людей, которые больны еще и не этим. То есть, мы же болеем, и люди болеют, и люди умирают. Эти больные никуда не делись.

И если бы мы не минимизировали контакт, то потеряли бы намного больше людей.

— Человечество всегда преодолевало все вызовы.

— Мы сейчас с вами разговариваем благодаря тому, что все наши предки выжили. Благодаря ли своему труду, или чуду, или климатическим условиям.

Мы не столкнулись со всемирным похолоданием, метеоритами, потерей атмосферы, динозавры нас не съели. Мы столкнулись с невозможностью сходить в Starbucks, подстричься вовремя и передвигаться по городу, как нам хочется.

Кто-то начинает страдать по потере бизнеса, но, может быть, этот период служит для того, чтобы переоценить, нужен ли тот ли бизнес, которым вы занимаетесь. Мужчина должен находить решение из той ситуации, в которой он оказался, по своей вине или по чужой. Сейчас нужно обеспечивать безопасность для своей семьи, питание. Старые-старые задачи мужские, которые должны доминировать.

Женщинам я советую, как только у вас мужик начинает искать причины, по которым чего-то там рефлексировать, максимально жестко его подкручивать именно на решение. На решение, а не на плач Ярославны по этому поводу.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Игорь Буккер