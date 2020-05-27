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Автор Евгений Стриж

Виртуальные парикмахеры: профессионалы предлагают свои ноу-хау

Общество

Во многих странах до сих пор еще сохраняются ограничения на посещение мест массового скопления людей и работу различных компаний, в том числе — парикмахерских и салонов красоты. Если за время самоизоляции вы прилично обросли, а власти вашего города все еще не спешат открывать парикмахерские — не расстраивайтесь.

Компания Late Checkout LLC (специалисты по дизайну интернет-ресурсов) совместно с сообществом профессиональных парикмахеров создала ресурс youprobablyneedahaircut. com — на нем вы сможете постричься онлайн. Разовая онлайн-стрижка стоит 18 долларов за простой 20-минутный сеанс и 30 за более длительный 45-минутный.

Как записаться к мастеру

Работает система просто: сначала вы заходите на сайт и записываетесь на прием. В небольшой анкете вам нужно будет указать:

  • тип стрижки (мужская, женская, детская);
  • длительность (зависит от типа выбранной стрижки, максимальная — 1 час 15 минут для "максимальной" женской стрижки, стоить такая будет 75 долларов);
  • ваш часовой пояс (для более комфортной стрижки);
  • имя, контактный телефон и e-mail.

Затем нужно подтвердить заказ — и можно заниматься своими делами. К слову, через анкету можно заказать и стрижку в подарок: для этого в разделе с типами стрижки нужно выбрать опцию "Gift Certificates" (Подарочный сертификат).

Как происходит стрижка

Пока подходит ваша очередь, вам нужно найти несколько ножниц для стрижки (рекомендуется иметь хотя бы 2 пары), машинку для стрижки, бритву и веб-камеру, которая выдаст качественную картинку. Если вы боитесь стричь себя сами — попросите друга или подругу, в этом случае и парикмахеру будет проще координировать стрижку.

Когда подойдет ваша очередь, вас соединят со специалистом-парикмахером (как обещает сайт, мирового уровня), который и направит ваши или дружеские руки по верному пути красивой стрижки.

"Это беспроигрышная услуга. Вы будете отлично выглядеть и поддержите стилистов и парикмахеров по всему миру. И да, не забудьте о чаевых", — с юмором пишут на сайте.

Однако клиентам, похоже, услуга очень нравится: отзывы сплошь положительные.

"До посещения сайта ситуация со стрижкой была весьма печальной. Никогда бы не подумал, что смогу себе позволить настолько хорошую", — отмечает Майкл Дункан (Нью-Йорк).

"Я люблю своего парня, но он выглядел просто ужасно. Вы нас спасли", — дополняет Сара (Западный Голливуд).

Также у компании есть свежий аккаунт в Instagram, где можно оценить уже готовые стрижки: https://www.instagram.com/youprobablyneedahaircut. Так что если вы владеете английским — добро пожаловать в мир онлайн-стрижек.

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Темы технологии онлайн парикмахерская
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