Apple начала производство защитных масок

Apple присоединилась к группе компаний, которые переориентировали производства со спортивного оборудования, автомобильных деталей и компонентов электроники на защитное снаряжение: маски для лица, различные антисептики и специальные лицевые щитки. Все это стало дефицитом в условиях борьбы с COVID-19 (коронавирусом), так что поддержка медикам и пациентам нужна всегда.

Что и как производят

"Команда Apple усердно работает, чтобы поддержать героически противостоящих вирусу медиков. Первая наша поставка защитных масок состоялась еще в первых числах апреля: начали с больницы "Kaiser Permanente". Отзывы врачей на щитки, которые мы получили, были очень позитивными", — отметил Тим Кук, руководитель компании Apple.

Также Кук отметил, что компания уже расширяет производство щитков и закупила сырья и материалов для производства примерно 20 миллионов защитных масок.

"Мы тесно сотрудничаем с правительством и местными органами власти всех уровней, чтобы организовать поставки именно туда, где они наиболее необходимы. И нет, в открытой продаже щитки пока не появятся", — сообщил он.

Каждую неделю Apple планирует поставлять дополнительно миллион масок и надеется распространять их и за пределами США.

Щитки от компании весьма продуманы в плане конструкции: они собираются буквально за 2 минуты, состоят всего из 3 частей и гибко регулируются. На своем сайте компания выложила подробную видео-инструкцию по сборке, также отметив, что ремешки выполнены без применения латекса.

Кто еще присоединился

"Эти маски — наша благодарность медикам, которые сейчас на передовой. Но стоит помнить: каждый из нас может помочь в предотвращении распространения вируса, если будет следовать советам экспертов, оставаться дома и практиковать социальное дистанцирование", — отметил Кук в своем обращении через соцсеть "Twitter".

Компания "Apple", к счастью, не одинока в своих начинаниях: многие бизнесмены по всему миру помогают медикам. Так, непримиримые ранее конкуренты мира моды, компании "LVMH" и "Kering" суммарно собрали более 3 млн. долларов для "Красного Креста". А знаменитые дизайнеры Доменико Дольче и Стефано Габбана внесли деньги на исследования коронавируса: в частности, на их средства медики смогли начать разработку новых диагностических методов.

Российские компании также не остались в стороне: металлургический комбинат города Липецка предоставил городским больницам аппараты ИВЛ, а организованный бизнесменом Олегом Дерипаской фонд "Вольное дело" обеспечил финансирование для закупки масок и прочих средств защиты для больниц Москвы.

Фото: twitter.com