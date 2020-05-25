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Автор Инна Новикова

Михаил Барщевский: нет ничего хуже, чем драка наследников на могиле

Общество » Семья

Почему нужно составлять завещания и как избежать конфликта интересов среди наследников, рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой полномочный представитель Правительства Российской Федерации в высших судебных инстанциях, доктор юридических наук, заслуженный юрист Российской Федерации Михаил Барщевский.

Михаил Барщевский - Конституция, пандемия и завещания

Читайте начало интервью:

Когда необходимо завещание

— Люди боятся подписывать брачные контракты: мол, вдруг разведемся. Но есть еще более щекотливая тема — страхование жизни и составление завещания. У нас завещание человек пишет только тогда, когда уже побывал одной ногой в могиле, выскочил оттуда и быстро, пока еще не забыл весь этот ужас, бежит страховать жизнь и писать завещание. Сейчас ситуация обострилась. В России от коронавируса умерло около двух тысяч человек, тема пандемии постоянно на слуху, все думают о смысле жизни. Но насколько это повлияет на нашу общероссийскую боязнь оформлять завещание?

— Завещание для меня тема близкая, поскольку это было предметом моей кандидатской диссертации, а сейчас в типографии находится фундаментальный труд "Наследство и наследники", где я очень подробно рассказываю о наследственном праве. Это моя первая любовь.

Я всегда считал, что завещания абсолютно необходимы.

Однако, когда у нас с женой была одна дочь, мы завещание не писали. А когда появилось еще двое детей и появилось еще четверо внуков от старшей дочери, мы посчитали необходимым завещание написать, потому что нет ничего хуже, чем драка наследников на могиле. Когда я был действующим адвокатом, очень много вел наследственных дел и поражался тому, как вдова и дочь дрались за наследство, не бог весть какое, не миллионы. Как раз миллионы делить-то проще.

Чем меньше объем наследственной массы, чем меньшее имущество подлежит разделу, там ожесточеннее схватка — нет почвы для договоренности. Поэтому очень разумно написать завещание, если у вас есть какое-то имущество и при этом больше одного наследника по закону.

Оформление завещания не так дорого стоит, и никак не связано вероятностью скорой кончины.

Чьи интересы учтет завещание

— На самом деле есть масса историй, когда наследники оказываются недовольны завещанием, которое увидели после смерти наследодателя. Они могут его оспорить?

— Завещание можно оспорить по очень узкому кругу обстоятельств.

  1. Нарушение формы завещания (это уже проблема нотариуса).
  2. Порок воли — наследодатель находился в состоянии, когда не мог понимать значения своих действий (например, стоял на учете в психиатрическом диспансере с диагнозом, который исключает возможность совершения сделок).

Оспорить завещание на самом деле очень трудно. Просто так, с кондачка, "я не согласен, мне не нравится", завещание оспорить нельзя.

— Я слышала много историй, когда завещали имущество чужим людям, а не своим родственникам. Как правило, эти завещания даже нельзя было оспорить.

— Это право наследодателя — завещать принадлежащее ему имущество кому угодно. А родственники, которых обошли завещанием, пускай задумаются о том, почему так случилось. Почему чужие люди оказались ближе, чем родные по крови. Здесь не надо возмущаться. Я вел наследные дела и знаю случаи, когда дети приходили возмущенные: мол, родитель оставил завещание племяннику или даже внуку, а меня обошел. На мой вопрос, часто ли вы общались со своим папой, отвечает: ну как, мы созванивались раз в один-два месяца. Я говорю: так что вы удивляетесь?

Поэтому решать, кому оставить имущество — право завещателя в любом случае.

— Особенно острый момент — дележ имущества. Знаю историю, как у одной женщины две дочери поделили все, даже золотую цепочку разрезали на две половинки, чтобы все было по-честному. Это в людях просыпаются худшие стороны или все правильно, и это просто разумный подход?

— Для того чтобы худшие стороны не просыпались, нужно не провоцировать ситуацию, а лучше взять и составить завещание.

— Насколько в России принято оформлять завещание? — Точную статистику можно узнать у нотариусов, сделав запрос в Федеральную нотариальную палату, сколько завещаний в год удостоверено нотариусами. Но в целом это достаточно распространено. По крайней мере в том кругу, в котором я вращаюсь, а это не круг олигархов. Однако это люди, у которых что-то есть: квартира, машина, дача. Обходятся без завещания только те, у кого один ребенок, и с ним у родителей прекрасные отношения. Но ведь в любой момент все может измениться. Возникнет неприятная ситуация, когда дети захотят у овдовевшей мамы что-то отсудить.

Поэтому я считаю, что завещание все-таки очень правильная вещь.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова

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Темы завещание наследство коронавирус михаил барщевский
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