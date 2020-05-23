Доктор юридических наук Барщевский: брачный контракт необходим в семье

Каким образом коронавирус влияет на семейную жизнь и почему необходимы брачные контракты, рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой полномочный представитель Правительства Российской Федерации в высших судебных инстанциях, доктор юридических наук, заслуженный юрист Российской Федерации Михаил Барщевский.

Михаил Барщевский - Конституция, пандемия и завещания

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Коронавирус для брака — проверка на прочность

— В последнее время люди стали внимательнее, добрее, дружелюбнее, даже с незнакомыми людьми. Это особенно чувствуется по сравнению с 90-ми годами, тогда народ был очень злой. Я в то время училась водить машину и могу сказать, что на дорогах была кошмарная обстановка, никто никого не пропускал, водители были агрессивными. Потом ситуация постепенно нормализовалась. А сейчас, мне кажется, взаимоотношения в обществе должны еще больше улучшиться, потому что эпидемия и карантин — серьезное испытание, а такие вещи как раз укрепляют семью, по мнению психологов. Когда начинаются внешние трудности, то внутри семьи, наоборот, происходит сплочение.

— Я с вами частично соглашусь, частично нет. Здесь все зависит от того, что в данной семье изначально было заложено. Если это случайный брак, не было никакой любви, а была страсть, сексуальное влечение и ничего больше, или если это необходимость (например, пора уже выйти замуж, жениться), то такие семьи распадутся. Если изначально было что-то большее, зерно какого-то серьезного чувства, то оно прорастет. Сохраняются те семьи, где муж и жена совместно преодолевали трудности.

И в этом плане вы совершенно правы, когда говорите, что коронавирус для некоторых семей будет тем самым цементирующим фундаментом, который позволит семье сохраниться навсегда, "пока смерть не разлучит нас". Но так будет в одной конкретной семье, а в другой — все наоборот. Опыт Китая показал, что количество разводов после карантина растет.

По моим наблюдениям, сейчас наметились две взаимоисключающие тенденции.

В одних семьях супруги не общаются, не разговаривают, у них постоянные скандалы, ссоры. В других семьях, наоборот, вдруг обнаружилось, что рядом с тобой самый близкий, самый необходимый человек. И только с ним одним можно это время пережить.

"Брачный контракт нужен, чтобы его не читать"

— Михаил Юрьевич, считается, что брачные контракты актуальны для людей, которые потом, условно говоря, разводятся в Лондоне, для тех, кому есть, что делить при разводе. А большинству россиян делить особо нечего. Плюс действует предрассудок: если заключим брачный контракт, то вдруг потом в скором времени разведемся. Как вы полагаете, нужно ли среднестатистическому россиянину заключать этот контракт?

— Когда люди женятся, вряд ли они в этой ситуации думают о том, что будут разводиться. И, как правило, у них нет необходимости в брачном контракте, потому что это не мезальянс, а люди приблизительно одного круга, одного уровня достатка. К тому же, как правило, женятся молодые люди в начале жизни, когда еще ничего нет, не успели накопить. Но я как юрист-практик полагаю, что брачный контракт — вещь полезная.

У меня есть стойкое убеждение: договоры пишутся для того, чтобы их никогда не читать. Потому что никто не читает брачный договор, если он соблюдается. Его начинают читать, только если один из супругов его нарушает.

Поэтому брачный контракт лучше подписать и никогда больше его не читать и не вспоминать о том, что он вообще существует. Но пускай он будет. Я совершенно однозначно сторонник брачных контрактов.

— Михаил Юрьевич, вы сказали, что у молодых ничего нет, но брачный контракт все равно нужен. А если со временем супруги что-то приобрели: общую квартиру, машину, собаку, заводы, пароходы — это придется дополнительно в контракт вписывать?

— Во-первых, никогда нет никаких проблем с тем, чтобы изменить брачный договор. Во-вторых, очень часто в брачном контракте встречается следующая формулировка: каждому из супругов принадлежит то имущество, которое зарегистрировано на его имя. Все. А дальше, когда покупаете машину, думайте, на чье имя ее регистрировать.

— А если супруг в период брака единолично построил или купил заводик, пароходик?

— В этот момент нужно снова менять брачный договор. Потому что бывают парадоксальные ситуации. Приведу пример: мужчина 45 лет, у которого есть акции "Газпрома", женится на молодой женщине 25 лет, у которой нет ничего. Но в то время, когда они состояли в браке, он продает акции "Газпрома" и на вырученные деньги покупает акции "Роснефти". Потом жена говорит: давай разводиться, но учти, что половина акций мои, они же куплены в период, когда мы состояли в браке. Он говорит: нет, я же их купил на деньги, которые выручил от продажи моих добрачных акций. И начинается долгий судебный процесс. Вам такие проблемы нужны? Почему в брачном контракте не обговорить все заранее?

Брачный договор — рациональная вещь, на Западе эти контракты очень распространены. Мы же, русские люди, невероятно душевные, духовные. У нас главное — любовь, душа, но живем-то мы в материальном мире. Надо быть немного более прагматичными.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова