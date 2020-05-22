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Автор Инна Новикова

Михаил Барщевский: коронавирус возраждает в нас человеческое

Общество

Каким образом государство поможет малому и среднему бизнесу и в чем плюсы пандемии, рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой полномочный представитель Правительства Российской Федерации в высших судебных инстанциях, доктор юридических наук, заслуженный юрист Российской Федерации Михаил Барщевский.

Михаил Барщевский - Конституция, пандемия и завещания

Читайте начало интервью:

Бизнесу поможет государство

— Давайте обсудим очень важную тему, связанную с коронавирусом. Президент сказал, что всем гражданам предоставят нерабочие оплачиваемые дни на срок карантина. Работодатель при этом может взять беспроцентный кредит на выплату зарплаты. Но с этой зарплаты он должен заплатить налоги. Некоторые предприниматели отказались брать кредит и начали увольнять людей, потому что производство остановилось, и кредит нечем будет выплачивать. Конечно, после огласки права работников были восстановлены. Каковы перспективы работодателей? У крупного бизнеса солидная жировая прослойка, а как быть предпринимателям, которые живут от зарплаты до зарплаты? Могут ли они оспорить обязанность платить? По сути, у них социальная миссия, им должны предоставить льготы за то, что они помогают людям, платят им зарплату. А в итоге получается, что предприниматели должны еще и налоги заплатить.

— Как раз в одном из недавних выступлений Путин сказал, что если малые и средние предприятия сохраняют 90 % штата, то кредит, выданный на зарплаты сотрудникам, будет списан полностью вместе с процентами. При сохранении 80 % штата им спишут 50 % кредита. Это при том, что кредит и так беспрецедентно льготный — всего 2 % годовых. Мера очень важная.

Когда карантин закончится, будет очень много судов по трем категориям дел.

  1. Трудовые споры — люди начнут оспаривать незаконность их увольнения.
  2. Разводы.
  3. Мошенничества с бюджетными деньгами, потому что при вливании в экономику нескольких триллионов рублей найдутся "умники", которые захотят на этом нажиться.

Трудовых споров будет большинство, потому что многих уволили или заставили уйти в отпуск без сохранения содержания. Другой вопрос, что бизнесмены тоже люди.

Наше массовое сознание никак не может воспринять простую вещь: без предпринимателей страны не будет. А у нас в любом телесериале: если негодяй, то точно богатый человек, бизнесмен или банкир. Власть умом, вроде, понимает значение бизнеса, но при этом говорит: вы богатые, вы заплатите.

Выступление президента показало обратную тенденцию: нет, государство берет нагрузку на себя.

Почему коронавирус — это хорошо

— Каждое выступление президента ждут, внимательно слушают и обсуждают. Социальной помощи выдается действительно очень много, но слишком дозированно, по чуть-чуть.

— Если начать так называемую вертолетную раздачу денег, то мы получим моментальный скачок инфляции, и потом экономику восстановить будет невозможно. Мы пройдем еще раз 90-е годы, полный развал всего. Потом, конечно, опять возродимся из пепла, но каких мук и страданий это будет стоить, сколько времени уйдет на это…

Поэтому власть, во-первых, старается удержать инфляцию в пределах разумного, чтобы та измерялась не десятками процентов, а единицами. Во-вторых, сокращение производства уменьшает ВВП, а это влечет уменьшение налоговых поступлений, и государство беднеет. Поэтому раздача денег опасна.

Главное, она не имеет смысла: если сегодня раздать деньги, а завтра поднимутся цены, то этих денег не хватит. Если завтра в магазине цена увеличится в 10 раз, то полученные вами 1000 превратятся в 100 рублей.

Мы все это проходили, поэтому государство сейчас, слава богу, не играет в русскую национальную игру "бег по граблям" и ведет себя очень разумно.

Путин поручил правительству разработать план восстановления экономики — не развития или опережающего роста, а восстановления. Как говорил Уоррен Баффет, любой кризис дает возможность для скачка, поэтому посмотрим, что правительство разработает для восстановления экономики — возможно, это станет прорывом, потому что в некоторых отраслях у нас очевидный застой. Мы потихонечку слезаем с нефтяной иглы, но все-таки еще сильно от нее зависим, от этого надо уходить.

Коронавирус очень развил цифровые технологии. А это и есть XXI век, основание для прорыва вперед.

Для меня русские поговорки и еврейские анекдоты — две путеводные звезды. Русские поговорки содержат в себе столько мудрости: "Не было бы счастья, да несчастье помогло", "Нет худа без добра", "Пока жареный петух не клюнет, мужик не перекрестится" и так далее.

В долгосрочной перспективе эпидемию коронавируса я рассматриваю как позитивное явление. Встряска давно была нужна, мы забыли общечеловеческие ценности: дружбу, благотворительность, помощь соседу, сострадание.

Посмотрите, сколько сегодня волонтеров вокруг больниц, люди рискуют жизнями ради других. Такое было во время Великой Отечественной войны, а потом потихоньку стихло: моя хата с краю, значит, меня не касается. Сегодня коснулось всех.

Выросшие в нашей культуре люди попытались проявить забытые человеческие качества, поэтому с точки зрения морального оздоровления общества коронавирус сыграл положительную роль.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова

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Темы михаил барщевский экономический кризис пандемия коронавируса малый и средний бизнес
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