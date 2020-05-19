Хозяйка самого популярного соболя Уморы: соболь - личность, а не шуба

Хозяйка самого популярного в Инстаграм соболя по имени Умора Женя Федорченко в беседе с корреспондентом "Правды.Ру" Александрой Мильковой доказывает правоту своего девиза: "Соболь — личность, а не шуба!" Стоит ли отказываться от мяса, если не можешь быть вегетарианцем, и носить меховые шубки вместо модного заменителя.

Хейтеры есть даже у соболя: интервью с хозяйкой соболя Уморы

Читайте начало интервью:

Про ответственный подход и хейтеров

— Что ты вкладываешь в понятие ответственное содержание животного?

— В первую очередь, когда берешь животное, ты должен изначально изучить все его:

плюсы,

минусы,

тонкости,

нюансы,

выяснить, есть ли ветеринар, который сможет вылечить ваше животное, хватит ли средств, чтобы прокормить животное, чтобы его вылечить.

Ты должен заранее готовиться к появлению животного. Изучить всю информацию, приготовить место для зверя. Когда ты его взял в дом, ты должен максимум вложить в него, чтобы тебе было в дальнейшем с ним комфортно. Научить его точить когти, если надо, научить не грызть вещи. У друзей и знакомых кошки дерут диваны, они на них ругаются, я спрашиваю:

"А где когтеточка?" — "Ой, да смысл ее уже приучать, сразу не приучили".

Столкнувшись с какими-то трудностями, нужно их решать, а не сваливать на характер животного. Умора, у нее ужасный характер, но я смогла сделать так, чтобы нам было с ней комфортно. Сейчас она не хочет меня убить, не хочет загрызть. В принципе, она реагирует на "нельзя". Может огрызнуться на меня, уйдет в другое место и, возможно, потом сделает какую-то пакость. Но, в принципе, она меня слушается.

То есть даже с таким отвратительным характером можно работать, а не опускать руки.

Я знаю людей, которые взяли, по-моему, енота. Он оказался ужасным, они отдали его "в добрые руки". Через пару лет решили нового взять, а вдруг этот будет хороший. То есть, они не свои ошибки проработали, а решили поменять плохое животное на хорошее. Так не бывает.

— Какие к тебе, к Уморе основные претензии от хейтеров?

— В основном весь негатив:

"Отпустите животное в лес, ей дома плохо".

На подобные высказывания я поначалу отвечала, что ее нельзя выпустить. Она не дикая, она не выживет на воле. Я разъясняю, что она со зверофермы, она уже привыкла к человеку. Естественно, кто давно читает Умору уже заучили эти фразы. В большинстве случаев люди, действительно, понимают. Но также есть и жесткий негатив. Смерти желали и соболю, и мне, и всякие ужасные вещи. Какой смысл реагировать на незнакомого человека, который в твоей жизни никаким образом не значится?

Когда какие-то гадости пишут:

"Ты ее мучаешь, отпусти!"

Я пишу:

"Мучаю, люблю это делать".

Хейтеры пытаются задеть и получить какую-то ответную реакцию, чтобы продолжить диалог, чтобы показать, какой он классный, как он может круто отвечать, как он может унижать. Если ты не показываешь своей реакции, в большинстве случаев на этом диалог заканчивается. Ответить нечего, зацепиться не за что, реакции нет, соответственно… Смысл дальше продолжать беседу?

Отказаться от меха и мяса — реально?

— Разумеется, как хозяйка соболя, ты меха не носишь. Почему люди продолжают это делать?

— Мех — это престижно. Когда ты в шубе, ты леди! Сразу видно, что у тебя есть деньги.

Сейчас шуба только для этого, меха только для этого.

Мне часто пишут:

"Скажите это народам Крайнего Севера".

Это некорректно: сравнивать людей, которые живут в своем таком аутентичном мире, которые сами себе одежду шьют, с людьми, которые живут в Москве или в Краснодарском крае, потому что там тоже зачем-то носят шубы.

— От меха можно бы и отказаться. А как быть с мясом? Не каждый человеческий организм способен чувствовать себя здоровым без мяса.

— Естественно, в первую очередь, надо смотреть за своим здоровьем и ко всему подходить осознанно и ответственно. Если тебе тяжело есть мясо, понимая, что это были живые животные, ты должен изучить всю информацию, чем можно это заменить, пить витамины и следить за своим здоровьем и состоянием.

Нужно либо скорректировать питание, либо сократить потребление мяса. Сократить потребление мяса до двух-трех раз в неделю. Это уже снизит спрос на мясо.

От меха отказаться просто — от мяса гораздо тяжелее. Когда я делаю какие-то ролики против меха, многие пишут:

"Лицемеры, от меха вы отказываетесь, а от мяса — нет! Курочки тоже хотят жить!"

Это некорректно сравнивать, потому что от меха отказаться просто: идешь, покупаешь красивую эко-шубу. Лучше купить брендовую эко-шубу, брендовую вещь какого-нибудь европейского дизайнера, чем шубу из соболя, сшитую в подвале какой-нибудь подмосковной фабрики.

Беседовала Александра Милькова

К публикации подготовил Игорь Буккер