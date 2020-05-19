Как можно услышать жестикуляцию

Когда люди разговаривают, они почти всегда жестикулируют. Даже по телефону и не будучи эмоциональными южанами. Исследователи утверждают, что этому есть серьезная причина.

Зачем мы жестикулируем при разговоре

Разговаривая с невидимым собеседником по телефону или, выключив видеокамеру, во время сеанса по Skype, мы почти всегда делаем непроизвольные движения руками. Зачем людям "язык тела", если наши телодвижения остаются незамеченными для собеседников? Например, легкое движение запястьем — малозаметное даже при разговоре с глазу на глаз, тем не менее присутствует и во время телефонного разговора. Некоторые настолько отчаянно пытаются что-то втолковать своему оппоненту "на пальцах", а тот в упор не видит столь безнадежную в данной ситуации аргументацию.

Давно замечено психологами, если ваш визави старается прикрыть свой рот ладошкой или почесывает кончик носа — он вам лжет или, по крайней мере, чего-то недоговаривает.

Некоторые из подобных знаков люди научились считывать на подсознательном уровне. Эффективно пользоваться жестикуляцией умеют актеры и профессиональные ораторы. Кроме всего прочего, жестами можно оскорбить или, наоборот, придать себе покорный вид.

Стоит ли рубить воздух руками

Эксперимент, проведенный группой ученых под руководством Вима Пау (Wim Pouw) из нидерландского университета Неймегена (Radboud Universiteit Nijmegen), теперь наглядно подтверждает тезис о том, что многие наши жесты не остаются незамеченными собеседниками, поскольку жестикуляция каким-то образом воздействует на звук, тембр голоса, что позволяет донести слушателю информацию о наших жестах. А его воображение вмиг дорисует недостающее звено.

Обстановка для такого эксперимента была создана относительно искусственно. Трое мужчин и три женщины издавали нейтральные звуки, двигая руками или поворачивая запястьем то в медленном, то в оживленном, а иногда и в быстром темпе.

Издаваемые ими звуки должны были произноситься как можно более постоянным тоном на едином вдохе. Затем волонтеры прослушали сделанные записи. В поставленную перед ними задачу входило, ориентируясь исключительно на прослушиваемые звуки, двигать рукой или вертеть запястьем в том же ритме.

Как сообщается по результатам исследования, опубликованного на страницах журнала PNAS, почти все испытуемые в этом преуспели. По-видимому, даже довольно незначительные колебания звука голоса предоставляют слушателю достаточно веских доказательств, чтобы мысленно восстановить "язык тела" своего невидимого собеседника.

Мы говорим жестами именно потому, что существует тесная связь между языком и движениями руками, даже когда мы разговариваем по телефону.

В процессе эволюционного развития человечества, видимо, произошло так, что даже если собеседник и не видит каких-то движений, независимо от нашего пола, то мы все равно можем считать скорость и интенсивность движений, которые отражают эмоциональное состояние другого человека.