Самодостаточные женщины не рвутся замуж

Цивилизация стремительно перешла из промышленной эры в цифровую. Вся наша жизнь резко поменялась. Никогда еще новое поколение так разительно не отличалось от предыдущего. Как это коснулось мужчин и женщин, их отношений и института семьи? Почему раньше семья была крепостью и необходимостью, а сейчас стала обузой и морокой? Кто все-таки хочет создать семью? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии Pravda.ru рассказала психолог, руководитель проекта "Школа охоты", специалист по взаимоотношениям мужчин и женщин Алиса Метелина.

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— Алиса, есть стереотип, что все женщины хотят замуж, а мужчины — наоборот, потому что боятся потерять свою свободу. Это так?

— Они не боятся потерять свободу. Они не хотят ответственности, обязательств. Мужчина в нашем обществе — это человек, который несет ответственность. Вот эту ответственность мужчине брать очень тяжело, каждый мужчина хочет чего-то легкого, вкусного, классного.

Уж замуж невтерпёж. — Не хочу жениться…

Большинство выбирает флирт, ни к чему не обязывающий, комплименты, такие легкие отношения. Новых проблем не хочет никто, потому что у мужчины и так всегда есть проблемы, которые ему нужно решать. Это связано с бывшей семьей или с родителями, с работой и много еще с чем. Мужчины в этом отношении менее приспособлены.

Для них тяжелее сделать такой решительный шаг. Ведь когда мужчина говорит, что эта женщина будет моей женой, то фактически я заявляю о том, что:

я для всех остальных женщин закрыт, занят, это — раз.

И во-вторых, это еще заявление о том, что теперь твои проблемы я буду решать.

Вообще вся наша жизнь сильно изменилась в последнее время. Суть брака тоже изменилась очень серьезно.

Поэтому современные мужчины не стремится делать предложение. Скорее, они делают предложение по мотивации "от". Когда женщина говорит: я живу с тобой пять лет, я больше так не могу, мне нужен штамп в паспорте, для меня это важно. Мужчина обычно отвечают: у нас и так все хорошо, зачем тебе это нужно?

Но в этом случае мужчина все-таки готов сделать предложение жениться, чтобы не потерять. Потому что он эту женщину проверил и не хочет, чтобы она куда-то уходила. А вот сам, как раньше — нет.

— Может быть, женщины сами виноваты, что мужчины не хотят делать предложения? Если люди и так пять лет живут вместе, зачем ему жениться-то?

— Мир кардинально изменился. Нынешнее поколение кардинально отличается от прошлых. До этого никогда не было таких стремительных перемен. Сейчас доступность секса — действительно сумасшедшая, абсолютная. Найти секс — не проблема.

Институт семьи обществом и государством вообще не поддерживается.

Проблемы от семьи

Раньше ты не мог сделать партийную карьеру, тебя не повышали по службе, если у тебя нет семьи. Если ты холостой — ты неблагонадежный член общества. Ты лишаешься каких-то льгот, на тебя смотрят пристально. Поэтому завести семью было в интересах мужчины, чтобы продвигаться по социальной лестнице.

Сейчас, если у тебя нет семьи, да и Бог с ним. Есть семья — есть дополнительные проблемы. А поддержки со стороны общества и государства практически нет.

Сегодняшние женщины — более самостоятельные, чем те, которые были двадцать лет назад. Они — более самодостаточны.

Женщина очень часто вполне себе несет такой мужской паттерн поведения, и чем дальше — тем больше. Они выбирают мужчин, как мужчины раньше выбирали женщин по внешним характеристикам чуть ли не на одну ночь.

Такова особенность нашего времени. Слава Богу, не все женщины так себя ведут. Тем не менее, это — факт, данность, с которой мы живем.

И что самое интересное, очень многие женщины не хотят замуж. Особенно те, которые уже были замужем и имеют детей. Они зачастую говорят, что лучше — гостевой брак, а не жить постоянно вместе. Ведь они уже знают, что жить вместе — это не просто белая фата и красивые фотки в Инстаграме.

Это — готовка в обязательном порядке и многие другие женские обязанности, которые она может с себя снять, если у нее нет мужчины. Поэтому в отношениях такие женщины стремятся сохранять дистанцию.

— Действительно, в советское время нельзя было сделать карьеру, если человек не женат. Для женщины тоже был очень важен семейный статус. Если она — не замужем, значит — никудышная, непристроенная. И на самом деле одинокие женщины были более беззащитные и беспомощные, а сейчас они сами могут выбирать мужчин, и машины — лошадей менять.

— Да. Чем более самостоятельна, состоялась в социальном и финансовом плане женщина, чем более она имеет ценность для отношений. Это — такой интересный, вкусный партнер с ресурсом. Но тем меньше она хочет этим ресурсом делиться, тем меньше она стремится замуж.

Замуж обычно очень хотят девочки, которые еще не были замужем. Если они не успели побывать замужем до тридцати лет, то после тридцати у них начинается просто сумасшествие по замужеству. До 30 лет нужно выйти замуж — такая программа заложена у большинства девушек.

Но по моим наблюдениям, девушкам, которые до тридцати лет не сходили замуж и не имеют детей, уже чуть ли не все равно за кого, лишь бы замуж и лишь бы ребенка. Эти часики тикают все быстрей…

Потом они постепенно успокаиваются. Ближе к сорока годам это устаканивается. Женщина либо принимает свое положение, что у нее нет мужа и детей, либо что-то делает. Прямо отчаянно.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев