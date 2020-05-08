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Автор Александр Приходько

"Месть Бариновых": мать и дочь на собственные сбережения построили самолет ИЛ-2

Общество

Во все времена война очень дорого обходилась государствам. Военные расходы Российской империи во время Первой мировой войны породили безудержную денежную эмиссию — "запуск печатного станка". Выпуск ничем не обеспеченных денег привёл к беспрецедентной в истории России гиперинфляции. Что последовало за этим — всем известно: две революции 1917 года, Февральская и Октябрьская, распад империи, Гражданская война. Почему же самая разрушительная в истории нашей страны война — Великая Отечественная — не имела подобных последствий?

Во время войны немецко-фашистские захватчики полностью или частично разрушили и сожгли 1710 городов и посёлков, более 70 тысяч сёл и деревень, свыше 6 миллионов зданий и лишили крова около 25 миллионов человек, разрушили 31850 промышленных предприятий. Только прямой материальный ущерб, причинённый народу, составил 192 миллиарда рублей. Предприятия и учреждения страны потеряли имущество на 287 миллиардов, колхозы — на 181 миллиард, а 19 миллиардов рублей составил ущерб кооперативных, профсоюзных и других общественных организаций.

Всего же страна потеряла только от прямого уничтожения неприятелем имущества на 679 миллиардов рублей или на 128 миллиардов долларов в довоенных ценах. И это не считая 582 миллиардов бюджетных денег, более половины всех расходов бюджета, потраченных за годы войны только на оборону.

Что мы знаем о финансовой составляющей войны? Как удалось избежать краха финансовой системы страны? Ответы на многие вопросы можно узнать из уникальных материалов, собранных ГУ Банка России по ЦФО. Мы же предлагаем вам ознакомиться с одной такой уникальной историей.

Зимой 1944 г. две жительницы освобождённого Ленинграда внесли в Государственный банк СССР в Фонд обороны все свои сбережения — 100 рублей золотом, унаследованные от дедушки. Квитанцию из Госбанка о принятом вкладе вместе с письмом они отправили в Кремль с просьбой на эти деньги построить самолёт и назвать "Месть Бариновых".

"Этим мы выражаем неограниченную ненависть проклятым фашистам, за нарушение нашей счастливой жизни, за всё пережитое во время блокады, за потерю самых близких нам людей — любимого сына, который с первых дней войны ушёл добровольцем на фронт и в 1941 году в сентябре месяце пропал без вести. Мужа, неустанно работавшего на оборонном заводе по нескольку дней не выходя с завода, умершего преждевременно в 1942 г. …И ещё мстим за наш родной Ленинград и всех ленинградцев…"

Управление по связям с общественностью нашло автограф письма Бариновых, квитанцию Госбанка, машинописную копию письма с резолюцией-автографом генерал-полковника авиации Никитина об удовлетворении их просьбы и ответ лично И. Сталина, высланный телеграммой, о том, что "Ваше желание будет исполнено"[1].

В июне 1944 г. новый самолёт-штурмовик Ил-2 в присутствии Бариновых был торжественно передан лучшему лётчику 943-го штурмового авиаполка 13-й воздушной армии Ленинградского фронта капитану Георгию Михайловичу Паршину, ставшему вскоре дважды Героем Советского Союза. На левой стороне фюзеляжа была надпись "Месть Бариновых", на правой — "За Ленинград".

[1] РГАСПИ. Ф. 628. Оп. 1. Д. 379. Л. 121-125.

На фото: Лётчик штурмовой авиации Г. М. Паршин благодарит жительниц Ленинграда Евгению Петровну и Прасковью Васильевну Бариновых за самолёт, построенный на их личные сбережения (июнь 1944 г.)

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Темы история бариновы банк россии герои войны великая отечественная война
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