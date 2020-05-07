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Автор Антон Куликов

Как это было 75 лет назад: версия Пентагона

Общество

7 мая 1945 года во французском городе Реймс был подписан Акт о безоговорочной капитуляции германских войск. К этой дате американское оборонное ведомство приурочило презентацию. И было бы странно ожидать, что американцы попытаются соблюсти хоть какую-то объективность.

Гитлера победила Америка

Собственно, нет ничего удивительного в том, что превозносится роль США. Все же презентация подготовлена в Пентагоне. Хотя, конечно, странно, что описание событий начинается с высадки союзников в Нормандии в июне 1944 года.

Именно эта операция ознаменовала начало конца для Адольфа Гитлера и нацистской Германии, сообщают авторы презентации. Которым не помешало бы соблюсти какие-то приличия и не выкидывать несколько лет войны.

Конечно, упоминается и подписание капитуляции в Реймсе. Но затем "по настоянию советского премьера Иосифа Сталина" была проведена еще одна церемония подписания капитуляции, в которой участвовал фельдмаршал Вильгельм Кейтель.

Хотя здесь в чем-либо упрекнуть американцев трудно, факты были именно таковы. И это был не каприз Сталина — Советский Союз имел полное право требовать подписания капитуляции на своих условиях.

"Конфликт начался в 1939 году, когда Германия и Советский Союз вторглись в Польшу… Около 250 тысяч американских военнослужащих также были убиты в ходе боевых действий на европейском театре военных действий…", — сообщают авторы презентации.

Это, в общем, расхожее пропагандистское клише, которое стало нормой на Западе.

На самом деле —

Любопытен, правда, пассаж про то, что Франция "приняла на себя большую часть всей тяжести боевых действий". Если подразумевается, что на территории этого государства велись боевые действия после высадки союзников Нормандии и позднее в Провансе, то да, можно и согласиться про "тяжесть".

Если подразумевается вся Вторая мировая война, то тут стоит задаться вопросами об адекватности составителей презентации не только России, но и, например, Польше, а также государствам бывшей Югославии. Хотя там, конечно, никто подобными вопросами задаваться не будет.

Заканчивается презентация фразой: "Освобожденные союзными войсками регионы Западной Европы станут процветающими демократическими государствами, а освобожденные на востоке страны будут десятилетиями оккупированы советскими войсками".

Ну в общем, обычный пропагандистский продукт, выдержанный в стилистике холодной войны. В самом деле, эта презентация вполне укладывается в традиционную для США версию событий Второй мировой войны. О том, что именно Соединенные Штаты внесли решающий вклад в разгром Третьего рейха, а остальные помогали настолько, насколько им это позволяли американцы. Так что нельзя сказать, что в этот раз было что-то принципиально новое.

Но напомнить, что все было совсем не так, как это излагается в американской версии событий Второй мировой войны, лишним тоже не будет.

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Темы пентагон вторая мировая война
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