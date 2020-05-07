7 мая 1945 года во французском городе Реймс был подписан Акт о безоговорочной капитуляции германских войск. К этой дате американское оборонное ведомство приурочило презентацию. И было бы странно ожидать, что американцы попытаются соблюсти хоть какую-то объективность.
Собственно, нет ничего удивительного в том, что превозносится роль США. Все же презентация подготовлена в Пентагоне. Хотя, конечно, странно, что описание событий начинается с высадки союзников в Нормандии в июне 1944 года.
Именно эта операция ознаменовала начало конца для Адольфа Гитлера и нацистской Германии, сообщают авторы презентации. Которым не помешало бы соблюсти какие-то приличия и не выкидывать несколько лет войны.
Конечно, упоминается и подписание капитуляции в Реймсе. Но затем "по настоянию советского премьера Иосифа Сталина" была проведена еще одна церемония подписания капитуляции, в которой участвовал фельдмаршал Вильгельм Кейтель.
Хотя здесь в чем-либо упрекнуть американцев трудно, факты были именно таковы. И это был не каприз Сталина — Советский Союз имел полное право требовать подписания капитуляции на своих условиях.
"Конфликт начался в 1939 году, когда Германия и Советский Союз вторглись в Польшу… Около 250 тысяч американских военнослужащих также были убиты в ходе боевых действий на европейском театре военных действий…", — сообщают авторы презентации.
Это, в общем, расхожее пропагандистское клише, которое стало нормой на Западе.
Любопытен, правда, пассаж про то, что Франция "приняла на себя большую часть всей тяжести боевых действий". Если подразумевается, что на территории этого государства велись боевые действия после высадки союзников Нормандии и позднее в Провансе, то да, можно и согласиться про "тяжесть".
Если подразумевается вся Вторая мировая война, то тут стоит задаться вопросами об адекватности составителей презентации не только России, но и, например, Польше, а также государствам бывшей Югославии. Хотя там, конечно, никто подобными вопросами задаваться не будет.
Заканчивается презентация фразой: "Освобожденные союзными войсками регионы Западной Европы станут процветающими демократическими государствами, а освобожденные на востоке страны будут десятилетиями оккупированы советскими войсками".
Ну в общем, обычный пропагандистский продукт, выдержанный в стилистике холодной войны. В самом деле, эта презентация вполне укладывается в традиционную для США версию событий Второй мировой войны. О том, что именно Соединенные Штаты внесли решающий вклад в разгром Третьего рейха, а остальные помогали настолько, насколько им это позволяли американцы. Так что нельзя сказать, что в этот раз было что-то принципиально новое.
Но напомнить, что все было совсем не так, как это излагается в американской версии событий Второй мировой войны, лишним тоже не будет.
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