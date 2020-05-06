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Автор Антон Куликов

Мишель Уэльбек: мир после самоизоляции будет таким же, как раньше

Общество

Французский писатель Мишель Уэльбек считает, что после окончания пандемии коронавируса и отмены ограничений мир останется тем же, что и раньше. "Мы не проснемся после режима самоизоляции в новом мире. Он будет точно таким же, разве только немного хуже", — считает он.

Судя по эссе Уэльбека, он относится к числу тех общественных деятелей и политиков, кто считает, что несмотря на нынешние события, они не являются чем-то, что радикально изменить жизнь человечества. Из политических деятелей наиболее ярко себя в этом плане проявили президент Белоруссии Александр Лукашенко и его бразильский коллега Жаир Болсонару.

Почему мир не изменится

По мнению же Уэльбека, "несмотря на то, что эта эпидемия стала причиной тысяч смертей во всем мире, она, тем не менее, производит странное впечатление заурядного события".

"Я ни на полсекунды не верю в заявления вроде "ничто уже не будет таким, как раньше". Наоборот, все останется в точности таким же", — говорится в эссе писателя, которое цитирует ТАСС (само эссе было опубликовано 6 мая на сайте радиостанции France Inter).

По мнению Уэльбека, "Запад не может вечно оставаться самым богатым и развитым в мире". "Такое состояние давно кончилось, и в этом нет сенсации", уверен он.

"Если мы посмотрим детально ситуацию, то Франция справляется с последствиями кризиса лучше, чем Испания или Италия, но хуже, чем Германия. И это тоже неудивительно", — считает он.

Но что-то всё-таки изменится

Как считает Уэльбек, главным результатом пандемии должно стать "ускорение некоторых из уже происходящих перемен".

"В течение нескольких лет технологические достижения, малые (видео по запросу, бесконтактная оплата) или большие (удаленная работа, покупки по интернету, социальные сети), имели лишь одно последствие — сокращение контактов между людьми. Эпидемия коронавируса дает разумное обоснование этой тенденции происходящего устаревания человеческих отношений", — подчеркивает писатель.

Конечно, Мишель Уэльбек никоим образом не относится к числу так называемых "ковид-диссидентов", которые вообще отрицают проблему распространения эпидемии.

Стоит заметить, что мнение французского писателя в чем-то перекликается с мнением лидера ЛДПР Владимира Жириновского. В середине апреля российский политик высказался в таком ключе: "Все мучаются — политологи, журналисты, социологи: что же будет после выздоровления, когда не будет пандемии? Ничего не будет. Как было в том году, так будет и в этом, 2020 году".

"Нигде никакой политической встряски не будет. Но кому-то хочется, прям скучно. Как так? Эпидемия есть, цены на нефть упали, а ни один режим не рухнул. И не рухнет, не ждите", — уверен российский политик.

Такое вот пересечение точек зрения французского писателя и лидера российских либерал-демократов… Хотя можем предположить, в дальнейшем — по мере ослабления ограничительных мер — подобная точка зрения будет только набирать популярность.

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Темы писатель коронавирус мишель уэльбек владимир жириновский
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