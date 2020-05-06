Школьникам утвердили план флешмобного Дня Победы

Школы разослали учащимся методички, в которых объяснили, как им следует искренне поминать солдат Великой Отечественной.

На фоне проявлений формализованного патриотизма продолжают изумлять и плоды номенклатурного креатива, посвященного юбилею Победы.

Они сражались с оленями

В советское время к теме Великой Отечественной относились настолько деликатно, насколько это было возможно. По крайней мере, не доводили до знаменателя партийного креатива, от которого делалось тяжко и мозг иногда с трудом справлялся с давлением идеологической психоделики.

Насколько трогательными были неформальные встречи ветеранов в Москве в сквере у Большого театра, у мемориалов по всей стране и простые застолья, настолько чудовищным бывает порой современный креатив.

В городе Усинске появился огромный плакат к 9 Мая, на котором изображен солдат с оленем. Оленно-транспортные батальоны и вправду существовали и воевали на Карельском фронте.

Все бы ничего, вот только на плакате красуется финский солдат с автоматом Suomi KP/31. Строки же из стихотворения Галины Грицаченко на плакате, посвященном оленно-транспортным батальонам, так и вообще могут привести к завороту смыслов у молодого поколения:

За кругом полярным в Великой войне Сражались олени и люди. Поклонимся им, постоим в тишине, Пусть вечная слава им будет!

В комментариях в соцсетях некоторые пользователи так и спрашивали:

"А мы что и с оленями воевали?"

После поднявшегося шума мэр Усинска пригрозил наказать виновных и оправдался:

"Этот вопиющий случай произошел по недогляду сотрудников администрации. Хотели показать олений батальон, который и у нас здесь формировался, а получилось вот так. Плакат сегодня ночью сняли, заказали новый".

Журавлиный флешмоб

Попался на глаза и скриншот сообщения, который получили родители одного из учащихся российской школы:

"Доброе утро! Итак, что необходимо сделать детям. Создать цифровой портрет погибшего солдата фронта либо тыла. Подписать фио этого человека, где и при каких обстоятельствах он отдал свою жизнь за Родину, степень родства. Отправить этот пост (в соцсеть — ред.) сегодня до конца дня. Завтра, 4.05.20, распечатать этот портрет на бумаге, наклеить его на картон, сделать рамку из георгиевской ленты, сделать фото себя (селфи) с этим портретом, отправить классному руководителю. 08.05.20, надеть парадную форму, приколоть георгиевскую ленту, эмблему нашей школы, в 9.00 смотреть трансляцию онлайн-митинга, посвященного 75-ю Великой Победы. Сделать фото на фоне президента, директора школы, разместить эти селфи на своей странице в ВК (соцсеть "ВКонтакте" — ред.) с указанным хештегом (укажем позже). После окончания онлайн-митинга, примерно в 9.45, выйти на балкон на Журавлиный флешмоб с портретом участника Бессмертного полка, включить песню в исполнении нашей выпускницы, спеть вместе с ней, держа в руках портрет погибшего участника войны; сделать селфи или видео этого исполнения, разместить это селфи или видео на своей странице в ВК с указанным хештегом (укажем позже). В 10.00 посмотреть трансляцию нашего Бессмертного полка, сделать селфи на фоне этой трансляции, разместить на своей странице в ВК с указанным хештегом (укажем позже)".

Можно было бы и не поверить в подлинность, если бы родители других школьников не получили практически идентичные послания из образовательных учреждений, в которых учатся их дети. Один из родителей школьника поделился своими впечатлениями:

"Это вообще не смешно. Нам от школы приблизительно такую ***** (грубое слово, аналог "ерунду" — ред.) прислали на полном серьезе. Только на балкон выходить не нужно. В остальном почти то же. Еще написано, что классные руководители должны обеспечить, чтобы все смотрели ролики друг друга и школы и ставили лайки, так как школа участвует в конкурсах, а там считают количество просмотров".

Формальный патриотизм

Ознакомившись с методичкой, мне отчего-то вспомнились сборы пионерской дружины и комсомольские собрания. Провели, отчитались и получили бонусы к общественно-политической карме советского времени.

Относились к таким мероприятиям как к неизбежному. Было абсолютное понимание формализма и околорелигиозности ритуала. В эпоху комсомольских характеристик, которые требовались для поступления в вузы, соблюдение таких формальностей было привычной необходимостью.

Сейчас избрана тема победы в Великой Отечественной войне. Одна из самых чувствительных болевых точек российской истории. Флешмобная эстетика, которая понятна любому пользователю интернета и основана на добровольности, постепенно мутировала в обязаловку.

Тема войны скоро и будет восприниматься как неизбежные партийные мероприятия прошлого. Если, конечно, уже не перешла в разряд формального патриотизма "лишь бы в школе не ругали". Представил себя на месте школьника, которому предстоит выполнить все пункты утвержденного плана по поминовению павших, и посочувствовал молодому поколению.

Селфи Победы

Стоит заметить, что чьи-то родственники, воевавшие с фашистами, жили долго и счастливо и по окончании войны. Довольно странно чтить память только погибших именно на фронте, как сказано в методичке.

Видимо, составители плана не сильно заморачивались на нюансах. Очевидно, что отчеты и лайки — это все, для чего все эти журавлиные песнопения с селфи и затевались. Превращение величайшей трагедии ХХ века в карнавал и принуждение к патриотизму по разнарядке ради номенклатурной услады, к сожалению, стало объективной реальностью.

Конечно же, проще провести флешмоб, чем заинтересовать детей и юношество прочтением книг писателей-фронтовиков, в которых отражена солдатская правда о войне, а не парадная — генеральская. Можно не возить детей на Солдатское поле при въезде в Волгоград, в Брестскую крепость или в Хатынь, когда способнее сделать селфи на балконе, обвесившись гвардейскими лентами.

Вот только пронять молодого гражданина до глубины души весь этот карнавал не сможет. Так зацепить, чтобы он хотя бы на мгновение вообразил масштабы беды, которая обрушилась на поколение победителей. Чтобы он прочувствовал, что суть Дня Победы не в надувных шариках, а в осознании глубины людского горя, что война — одна из людоедских привычек человечества.

Вместо методичек

Учить, как следует поминать погибших солдат и убитых мирных граждан, так же нелепо, как и заставить любить или поручить кому-то думать. Каждый это делает так, как у него получается, но предложить варианты вполне возможно.

Для этого, правда, требуются усилия не уровня стадионных тренеров личностного роста, а трудоемкое воспитание с малолетства чувства такта, деликатности и уместности. Не рассказывать о фальсификации истории в контексте политических кульбитов, а раскрыть все архивы, относящиеся ко Второй мировой, чтобы была возможность их изучать и делать самостоятельные выводы.

Осмысление истории со всеми ее страницами, включая и неприглядные, скорректирует будущее, в котором нынешним школьникам предстоит жить и воспитывать уже своих детей. Тогда и не возникнут вопросы уместности, а священные даты нашей истории не будут восприниматься как очередной повод карнавально их отметить. Да и различных спекуляций на чувствительной теме заметно поубавится.