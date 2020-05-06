Олег Чагин: нынешняя ситуация самая щадящая

Директор НИИ антропогенеза Олег Чагин в беседе с главным редактором "Правды.Ру" Инной Новиковой обозначил реперные точки самоизоляции взрослых со своими детьми: воспитательные, технические, поведенческие.

Самоизоляция с детьми – Самые полезные советы

Щадящий вариант

— Вы как специалист, скажите, как нам это все правильно воспринять и что будет потом. Я говорю не только про молодежь, но и про взрослых людей, потому что психологическая ситуация тяжелая, непонятная, неординарная.

— На самом деле не тяжелая. Это самый щадящий вариант, как мы это называем, социального ароморфоза. Раньше под влиянием климатических условий происходили радикальные события, которые приводили к тому, что жизнь на земле менялась.

Содержание кислорода,

похолодание,

углекислый газ,

температура,

то есть вот какие-то такие факторы.

И были периоды на земле, когда больше половины живых существ погибало. Выживали только те, кто к этим условиям был максимально адаптирован или приспособлен. На сегодняшний момент природные факторы внешней среды на нас влияют не так сильно. На первый план выходят социальные изменения. Происходящее сейчас — хороший пример щадящего социального ароморфоза, когда под влиянием каких-то искусственных факторов происходят какие-то события в социальном плане.

Никто за месяц до этих событий не предположил подобного рода изменений или даже часть из этих событий. Вот вы говорите, чтоб быстрее закончилось, но я считаю, что с точки зрения социального опыта, этот период должен быть максимально продлен долго, чтобы вывод, который люди должны из этого вынести, был необратим. Человек должен понимать, что выйти из этого периода мы должны другими. Если мы выйдем из него как из неудачных выходных, и подумаем, что все будет точно так же, как раньше, и даже лучше, то тогда потребность в этом социальном ароморфозе в более жестком варианте будет более очевидна.

Потребуется какой-то более жесткий опыт или действия, которые все-таки убедят человека, что образ жизни, который сейчас мы ведем, социальные условия, в которых мы находимся, не природосообразны. Я не говорю, что это наказание за нашу жизнь. Но как только возникла абсолютно реальная ситуация: вирус, которого не видно, какая-то опасность, угроза. И посмотрите, как в социальном плане проявились глубокие процессы, и как отвалилось огромное количество технологий, условий, которые вторичны. То есть, осталось только то, что основное и что самое главное. Еще раз повторю, это — самый щадящий вариант, который был возможен.

— Самый щадящий вариант?

— По последствиям.

Семья в замкнутом пространстве

— Мы выходим в магазин, в аптеку, погулять с собакой. Но, тем не менее, оказалось, что люди находятся в замкнутом пространстве, особенно в городе. Они не ходят на работу, при этом у многих людей нет такой практики. Они все время чем-то заняты, им не до детей, которые сначала балбесничали, вот по своим смотрю.

— Несколько дней думали, что халява.

— Как максимально эффективно стараться прожить в замкнутом пространстве с самыми близкими людьми? С чужими людьми мы как-то посимпатичнее, а со своими такие какие есть.

— Статистика по Европе сейчас говорит, что участились разводы. Не участились, а прямо показало другое качество. Люди оказались друг с другом в большем времени, чем обычно, и выясняется конфликтность.

— Не сошлись характерами?

— Да, трудно. Мне много пишут и звонят родители, оставшись с детьми наедине. Есть дети, которые приходят в школу на полный цикл и там занимаются. Основная критика со стороны родителей, что якобы мы пытаемся забрать детей как бы в другую среду из семьи. Но вот сейчас дети в семье, а у меня еще больше писем и звонков: "Олег Александрович, когда вы построите свою школу, чтоб мы детей к вам туда быстрее отдали?"

— Отдали и забыли.

— Да, и забыли про них. Потому что одно дело — каникулы. Одно дело — несколько дней, другое дело — это системно. И никто не знает, сколько это может продлиться.

Но мы уже знаем, что учебный год закончится в таком формате. У нас нет в юридическом поле такого понятия как дистантное образование. У нас есть домашнее обучение, частное обучение и государственное. Это три равноправные системы. Ребенок может учиться дома, в частной школе и в государственной. А здесь выясняется новый феномен.

Технически очень много проблем. Был такой период, когда государство говорило "нам нужна своя система", "свой Интернет". Началось закручивание гаек, Яровая, контроль глобальный и так далее, и тому подобное. Но вот мы столкнулись с реальной проблемой, и государство не может гарантировать канал передачи информации: объективной, юридически достоверной, который потом будет анализироваться. Это ведь удивительный социальный период, если мы его не проанализируем потом, что произошло, будут очень большие потери. Получается, что огромное количество детей пользуется игровыми платформами для общения, огромное количество детей пользуется мессенджерами и не государственными каналами связи. То, что сейчас делается по ZOOM.

— Это плохо?

- Это очень плохо, потому что это абсолютно не сертифицированный канал связи.

— Но если он работает, если он популярен, если люди пользуются.

— Он работает, но уже сейчас за фиксированную цену продаются базы данных всех клиентов этой сети.

— Так это же везде! Есть база данных МГТС, база данных МТС, "БиЛайна". Все это продается!

— Все правильно. Но это персональные данные и работа. Управлять миром будет скоро не тот, у кого большие звезды или названия должности, а тот, кто будет иметь доступ к базам данных. Это процессы, связанные с тем, что государство должно подготавливаться к таким явлениям.

В период кризисов происходит проверка государства и эффективности работы его институтов. В этот период мы должны были войти очень подготовленными.

— Да кто же знал, что наступит этот период?

— А это и есть государственное управление, когда мы должны знать.

— Во всем мире не знали!

— Я — дитя Советского Союза и знаю, что такое гражданская оборона. Я знаю, что такое инфекционные болезни по медицинскому институту. Я должен быть готов. Если я работаю на скорой помощи, когда выезжаю на вызов, то не надеюсь, что мне там вручат цветы и скажут: "Вот вы какой красивый с серыми глазами". Я увижу очень какую-то неприятную картину.

И я не должен туда приехать красивый, я должен туда приехать эффективный.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Игорь Буккер