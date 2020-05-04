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Автор Юлия Вельможина

Пандемия COVID-19: когда собаки выгуливают хозяев

Общество

Учёный мир Мадрида открыл широкой общественности научную статью об исследованиях здоровья медиков, сражающихся с коронавирусной инфекцией. Оказалось, из ста обследованных врачей наиболее защищёнными оказались те, у которых есть домашнее животное. Результаты проверки их иммунитета показали: болезнь или не пройдёт, или протечёт в лёгкой форме.

Исследование провёл польский доктор. Многим враз захотелось завести какую-нибудь зверюшку. Что называется, для здоровья.

Правда, что если это всё не просто разговорчики и домашние животные впрямь помогают справиться:

  • со стрессом,
  • с самоизоляцией,
  • с психологической напряжённостью,

то некоторые неудобства, связанные с необходимостью ухаживать за ними, можно и пережить. А уж если они создают иммунный барьер при возникновении вирусных угроз, и это доказано учёными, то жить с собакой или кошкой втройне приятнее.

Не забываем об ответственности

Сейчас собаки выгуливают хозяев. И их соседей, если иного законного способа выйти на улицу у них не отыскивается. Однако заводя питомца для здоровья, нужно помнить и о его здоровье тоже.

Об ответственном отношении к домашним животным читателям "Правды. Ру" напомнил президент общественной организации "Кинология XXI век" Константин Карапетьянц.

— Можно ли завести животное, не выходя из дома во время самоизоляции (купить или выписать из приюта)?

— Есть недобросовестные заводчики. Они и сегодня продают щенков с доставкой на дом. Но это несерьёзно. Животное не бутылка шампанского. Оно приобретается не к празднику, не на день. Собака будет жить у вас пятнадцать лет, кошка — восемнадцать. Если человек был готов к этому, у него и без самоизоляции есть кошка или собака.

Понятно: заводить животное, потому что ты временно взаперти, не по-взрослому. Что его ждёт, когда дверь откроется и прежние развлечения: экскурсии, отпуска, да и рабочая беготня — возобновятся? Нельзя спонтанно приучать животное к дому.

Если речь идёт о рыбках, черепашке или хомячках, ещё куда ни шло.

Но собаки и кошки не должны появляться в семье под влиянием скуки и случайной незанятости.

"У каждого животного есть характер, и выбирать следует того, который тебе созвучен, — говорит К. Карапетьянц. — Приюты и сейчас, и всегда раздадут животных любому, потому что они переполнены. Они не детский дом: серьёзность намерений уточнять не станут. Но чтобы взять собаку из приюта, с ней как минимум нужно познакомиться. Привыкнуть друг к другу, понаблюдать, подпустит ли она тебя завтра. Приютские собаки специфичны в поведении. Их адаптация не всегда просто проходит".

У всех свои особенности

— А тем, кто собаку завёл давно, но теперь по-настоящему карантинит, как быть? Разрешать выгуливать её соседям и волонтёрам?

— Животное животному — рознь. Есть очень недоверчивые собаки, прогулка с чужим человеком для них — испытание. А есть контактные, про них тоже говорят "душа компании". Им гораздо проще. Но всё-таки прогулка для собаки — исключительный позитив во всех отношениях. Так что отпускать питомца с соседями можно.

Только позаботьтесь, чтобы человек, который идёт гулять с собакой, хотя бы элементарно понимал, как надеть намордник или ошейник, пристегнуть поводок, по какому маршруту двигаться, как спускаться по лестнице и выходить из лифта.

— Птицы тоже помогают укреплять иммунитет хозяина?

— Не так определённо. С собакой мы гуляем в любую погоду — польза очевидна. Кошку гладим, принимаем её слюну, убираем фекалии — это удар для нашего организма, перенастройка иммунитета. Волей-неволей укрепиться. Птицы, а также рыбки и всё зверьё, контакт с которым меньше, не такие активные нам помощники.

— А мой попугай любит и обниматься, и целоваться.

— Об особенностях отношений с попугаями не расскажу, но знаю, где и о них почитать можете: группа "Кинологический центр Сокольники" в социальной сети "Фейсбук" познавательна и гостеприимна.

Темы кинолог уход за собаками домашний карантин домашние животные режим самоизоляции константин германович карапетьянц
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