Эксперт: штрафы на дорогах – это не про безопасность

Председатель Общероссийского общественного движения "Движение автомобилистов России" Виктор Похмелкин прокомментировал главному редактору Правды. Ру Инне Новиковой предложенную на днях депутатами Госдумы необычную меру поддержки населения и смягчения экономических последствий пандемии COVID-19.

Штрафов нет: Россиянам простят мелкие штрафы ко дню Победы?

О системе штрафов

— Проект постановления "Об объявлении амнистии в отношении лиц, совершивших административные правонарушения" будет рассмотрен в Госдуме в ближайшее время. Амнистию хотят приурочить к 75-летию Победы. Согласно этому постановлению, для россиян отменят штрафы за мелкие правонарушения, в основном, нарушения ПДД и другие ошибки неаккуратных водителей. Насколько эффективна система видеонаблюдений за водителями? Насколько скоростной режим адекватен реальной ситуации на дорогах? Система штрафов — плюсы и минусы? Почему все спорные вопросы решаются в пользу города? Это действительно помощь людям или популизм?

— Я поражаюсь депутатам Государственной Думы, их безграничному популизму и оторванности от жизни, непониманию того, что происходит. На мой взгляд, такая мысль вызовет возмущение и со стороны тех водителей, которые совершили правонарушение, подверглись наказанию, это наказание достойно отбыли, то есть уплатили те же штрафы. Они оказались в дураках, потому что они были добросовестными исполнителями этой обязанности. А те, кто уклонялся от этой обязанности, тот почему-то будет амнистирован. Это одна сторона.

Если уж депутаты так озабочены положением народа сейчас, то лучше хотя бы внесли предложение, чтобы освободили от уплаты жилищно-коммунальных платежей. Вот это сейчас очень актуально:

и для автомобилистов,

и для всего остального населения.

Вот моя точка зрения по этому вопросу.

— А вообще по поводу системы штрафов? Я тоже автомобилист, я езжу, иногда просто поражаюсь тому, какой скоростной режим установлен на дорогах. Я вообще не понимаю, почему на современной дороге, которая находится за городом и, может быть, 20 км в час, или 40, или 60, или 50. Для меня эта логика вообще непонятна.

— Логика есть. Логика — собрать как можно больше штрафов. На это направлена сегодня государственная политика. Отсюда и сомнительные знаки ограничения скорости. Отсюда и так называемое государственное или муниципально-частное партнерство там, где оно по определению быть не должно — это в сфере установки и эксплуатации камер для выявления нарушений, на основании чего выписываются штрафы водителям. И много чего еще. Не секрет, кстати, что во многих регионах за безопасность дорожного движения отвечают люди, условно говоря, министры финансов, которые одновременно планируют и финансы в этой сфере. То есть главная задача не предупредить правонарушение, а собрать как можно больше денег и поделиться ими с коммерческими структурами.

Что такое государственно-частное партнерство? Частные партнеры всегда вкладывают деньги, чтобы заработать. А на чем он может заработать применительно к камерам? Только на штрафах. Получается так, что все это делается для того, чтобы собрать как можно больше штрафов. А штрафы собираются, когда как можно больше собирается правонарушений. Абсурд — скажете вы? С точки зрения безопасности дорожного движения — абсурд. А с позиции зарабатывания денег все вполне логично.

— Как-то к этой проблеме привлекается внимание? Можно какие-то запросы сделать? Как эту ситуацию изменить? Все слишком очевидно.

— И запросы делались. Я раз в сотый, наверное, высказываюсь публично на эту тему. И от Движения мы обращались. Но воз и ныне там.

Единственное, что произошло, — кто-то из депутатов внес законопроект о том, чтобы сделать все камеры государственными. Это не решает всех проблем, но хотя бы хоть какой-то шанс. Судьба этого законопроекта неизвестна до сих пор. Судя по всему, его отложили в долгий ящик.

А сейчас и подавно. Вроде бы как есть вопросы поактуальнее, как кажется тем, кто в Думе заседает.

Государственные и негосударственные камеры

— По поводу того, камеры государственные или негосударственные. А какая разница, государственная камера или негосударственная? Не нарушайте скоростной режим.

— Здесь вопрос такой: почему уплаченные мною штрафы должны идти в частный карман? Скажите пожалуйста. Это нормально? Это справедливо? Это правильно?

Если я нарушил, я виноват перед обществом в целом, перед государством, я нарушил общие обязательные правила, почему на этом должен зарабатывать частник? Пусть это идет в бюджет и тратится на нужды всего общества.

Вот это одна сторона. Вторая сторона. Тотальное видеонаблюдение мы сегодня на дороге обеспечить не можем. Так? Так. Если не можем, камеры должны устанавливаться избирательно. А как они будут устанавливаться? В первую очередь с точки зрения здравого смысла в очагах аварийности, где наиболее опасная ситуация. А с точки зрения зарабатывания денег они будут ставиться не там, а как раз для того, чтобы люди как можно больше там нарушили и платили как можно больше штрафов. Поэтому желательно, чтобы там ДТП особо не совершались, потому что с ДТП ни один частник ничего не получает. А с нарушения — безусловно.

Я все время поражался, зачем ставить камеры там, где прерывистая полоса на трассе, там, где обгон разрешен, зачем там ставить камеры, которые фиксируют превышение скорости. Ясно ведь, когда человек идет на обгон, надо как можно скорее уйти со встречной полосы и избежать самого опасного вида дорожно-транспортного происшествия — лобового столкновения.

Нет, именно там устанавливаются камеры, и я обгоняю на законных основаниях, я вынужден притормаживать, иначе меня просто оштрафуют. Это как с точки зрения безопасности? Это нормальный подход, здравый? Или наоборот?

Я повторяю, если у вас есть тотальное видеонаблюдение, пусть оно будет, если его нет, ставьте камеры там в первую очередь, где люди могут совершить самые опасные для жизни и здоровья других людей, их самих правонарушения.

— Виктор Валерьевич, скоростной режим — это такая своеобразная игра с государством. С одной стороны, они ставят камеру не там, где действительно опасно, а там, где выгоднее получить штраф. И очень любят ставить камеры прямо около табличек населенных пунктов: не успел быстро снизить скорость — штраф. А у водителей же есть навигаторы, другие системы, которые показывают эти самые камеры, чтобы мы к ним подготовились. Водители в Москве не ездят без навигатора не потому что не знают дороги, а потому что навигатор показывает камеры. Я знаю, что в Европе запрещены оповещения о камерах — за это даже штрафуют. А у нас?

— У нас этого нет. Я считаю, что правильно пока этого нет. Еще раз хочу подчеркнуть, я не против тотального видеонаблюдения, когда каждый метр любой дороги будет под наблюдением, и водитель это знает и понимает. Если сможем это обеспечить, ради Бога. Это публичное пространство и ничего здесь страшного нет.

Но пока если этого нет, то не вижу ничего страшного и крамольного в том, чтобы предупреждать водителей либо за счет каких-то внешних табличек, указателей, что ведется фото- и видеофиксация, либо водитель сам это контролирует.

Наоборот, это некая профилактика. Я понимаю, что впереди камера. Я, естественно, подготовлюсь, снижу скорость, если даже я ее и превышал. Ведь, в конце концов, самое главное, давайте поймем, ради чего все это? Ведь не для того, чтобы наказывать людей и как можно больше штрафов с них собрать. А для того, чтобы предупреждать дорожно-транспортные происшествия, причем наиболее опасные, с наиболее тяжкими последствиями — вот это самое главное.

Как сказал недавно наше всё, жизнь людей — это самое главное. Так давайте не забывать об этом на дороге, где, кстати, гибнет людей каждый год несравненно больше, чем от любого коронавируса.

— Все-таки по поводу несколько скоростных режимов. Есть какие-то нормативы, сколько должно быть за городом, сколько должно быть в городе? Почему за городом на плохой дороге может быть 90, а на хорошей дороге 50?

— Все очень произвольно и субъективно. Каких-то общих стандартов и критериев, на которые могли бы посмотреть и сказать, что вот здесь правильно ограничение скорости до 70, а здесь неправильно до 50 и до 90, таких критериев, к сожалению, нет… Все на глазок, все умозрительно. Единственное, есть требования к автомагистралям, где разрешена скорость 110 и выше в ряде случаев, там есть определенные требования: там не должно быть никаких пешеходных переходов, не должно быть светофоров, не должно быть поворотов налево, должна быть обязательная разделительная полоса и так далее. Есть эти требования к автомагистралям.

А все остальное очень и очень условно. У нас есть только критерий такой: населенный пункт и не населенный пункт. А дальше в любом месте можно поставить любой знак. И, в принципе, если соблюден порядок установки этого знака, и он соответствует стандартам, то по мотивам нецелесообразности вы оспорить этот знак не сможете сегодня.

Беседовала Инна Новикова