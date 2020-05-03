Чип и Гейтс. Бесогон спешит на помощь

Никита Михалков, всероссийский "бесогон" и носитель фундаментального знания об особом пути России, разоблачил очередной заговор международного закулисья.

В своей авторской программе "Бесогон-ТВ", которая выходит на телеканале "Россия 24", известный режиссер заподозрил Билла Гейтса в желании сократить население планеты и в связях с дьяволом.

Откуда выросли ноги

Билл Гейтс и его супруга финансировали британский институт, который владеет патентом на разработку ослабленной формы коронавируса. Исследования проводились для создания вакцины, которую британские ученые предполагали использовать для профилактики респираторных заболеваний у животных. Напомню, само название "коронавирус" родилось задолго до нынешней пандемии COVID-19.

В начале 2020 года конспирологическое сообщество стало раскручивать в медиа тему заговора американского миллиардера против человечества. После выступления одного из пользователей Twitter, который пользуется доверием среди других разоблачителей заговоров, тренд подхватили антипрививочники, запустив в интернете тематический видеоролик.

Всего за несколько недель видео набрало свыше 25 млн просмотров. После мартовской статьи колумниста Билла Гейтса в Washington Post о том, что США не воспользовались возможностью предотвратить распространение COVID-19 на своей территории, конспирологическое сообщество во всю ширь расправило крылья. По данным медиааналитиков, с марта по апрель:

написано около 16 000 постов в Facebook;

на YouTube самые популярные видео по теме были просмотрены более 10 млн раз;

более 1,2 млн раз тема упоминалась на телевидении и в других соцсетях.

Невидимые коронаволны

Серьезным конкурентом идее заговора Билла Гейтса стала история с радиоволнами, излучаемыми вышками сети 5G, которые якобы заражают граждан коронавирусом. В Великобритании около двадцати таких вышек испытали на себе все радости вандализма.

Не отстали от британцев и наши граждане. В Северной Осетии, в селении Ногир, сожгли вышку сотовой связи. Причем селяне считают, что COVID-19 — фейк, который распространяется врагами человечества, чтобы людей чипировать и с помощью 5G осуществлять над ними тотальный контроль.

Тема разрушения вышек сотовой связи напомнила мне старую советскую частушку:

Говорят, что Эдисон был по паспорту масон. Если так, ядрена мать, будем лампочки ломать!

Чип и Гейтс

История с Биллом Гейтсом сильно зацепила и российские федеральные телеканалы. В программе "Человек и закон" вышел сюжет "Троянский конь мировой пандемии", в котором авторы поделились никем не подтвержденными слухами о желании американского миллиардера истребить часть человечества.

Тяжелой медиаартиллерией в развитии тренда выступил режиссер и мыслитель Никита Михалков. Автор программы "Бесогон-ТВ" доступно объяснил суть заговора Билла Гейтса:

"Общая цель — это сокращение человечества, слишком много потреблявшего и потребляющего кислорода, пищи и всего остального… В тело человека вживляется чип, исполняющий роль контролирующего органа на предмет соответствия характеристик ежедневной активности для какой-то криптовалюты".

Неопровержимым доказательством коварства американского бизнесмена, по мнению Никиты Михалкова, является все тот же патент британского института, который финансируется четой Гейтс. Все бы ничего, но режиссер обратил внимание на существенную деталь. Номер патента (WO/2020/060606), напомнил Никите Михалкову библейское "число зверя" — 666.

Бесогона сняли с эфира

Руководство ВГТРК, видимо, не стало искушать судьбу. Финансовые и юридические возможности Билла Гейтса вкупе с мировой репутацией общественного деятеля и филантропа, вероятно, стали определяющими при принятии решения по программе Никиты Михалкова.

Разумеется, не сильно корректно утверждать, что телеканал "Россия 24" снял с эфира программу "Бесогон-ТВ". Два эфира все-таки состоялись, но тем не менее Никита Михалков настаивает именно на такой формулировке:

"В пятницу (1 мая — ред.) вышли два сеанса программы "Бесогон ТВ" "У кого в кармане государство?", и после этого руководство ВГТРК сообщило мне, что ни в субботу, ни в воскресенье повторов не будет, то есть передача снята с эфира".

Известный режиссер обвинил ВГТРК в цензуре. Когда же речь идет о гражданах, которые не разделяют сентенции об особом пути России и имеющие мнение, отличное от приемлемого на федеральном телевидении, принципиальный поборник свободы слова не находит причин для беспокойства. Никита Михалков посетовал, что "правда никому не нужна":

"Мне жалко, что с канала исчезнет одна из немногих передач, кстати говоря, с огромным рейтингом, в которой мы хотим спокойно и серьезно задавать вопросы и искать вместе ответ".

Положим, что все вопросы и ответы всегда озвучивает сам автор программы. Что касается рейтингов, то у интернет-площадок фривольного содержания рейтинги куда выше, чем у "Бесогон-ТВ". Тем не менее телеканалы воздерживаются от предоставления эфира для подобного рода видеопродуктов.

Тревоги миллиардера

Еще в апреле 2015 года, когда топовыми новостями были сообщения из Африки, где в самом разгаре была эпидемия Эболы, Билл Гейтс делился с общественностью своими тревогами:

"Когда я был ребенком, мы все боялись ядерной войны, держали в подвалах домов консервы и запасы воды. Но сейчас мир стоит перед угрозой серьезного вируса, который может унести жизни более 10 млн людей по всему миру… Мы не готовы сейчас к глобальным эпидемиям. Нет объединений эпидемиологов, подготовленных врачей".

Билл Гейтс, который вместе со своей супругой Мелиндой пожертвовал на борьбу с COVID-19 100 млн долларов, еще задолго до пандемии высказал предположение, что следующий вирус, возможно, будет иметь способность передаваться через воздух, а зараженные люди не будут иметь никаких симптомов болезни. Получается, как в воду глядел. Фактически схематично описал поведение COVID-19.

Теперь же суждения бизнесмена вменяют ему в вину, хотя эта нехитрая мысль лежит на поверхности. Тенденции, связанные с птичьим и свиным гриппом, уже были важным тревожным "звоночком". С того момента, как поднялась тема глобального потепления, немало ученых высказали опасения, что оттаявшая вечная мерзлота вынесет на поверхность вирусы, которые доселе благополучно дремали.

Не уверен, что Билл Гейтс является постоянным зрителем бенефиса Никиты Михалкова на телеканале "Россия 24", но он все-таки ответил всероссийскому Бесогону, хотя и опосредованно:

"Обвинение человека в создании коронавируса звучит отчасти странно. Я не думаю, что в это верит какое-то значимое число людей. Но есть люди, которые хотят смотреть на коронавирус сквозь призму политики, а не науки, и это может привести к странным взглядам на проблему, не позволяющим говорить правду или посмотреть на реальные цифры рационально".

Билл Гейтс недавно рассказал и о последствиях пандемии, охватившей планету. Вполне разумно заметил (и об этом говорят многие эксперты), что страх заражения сильно повлияет на будущее поведение людей:

"Мы не вернемся к нормальной жизни раньше, чем через один-два года".

Для купирования страхов требуется уверенность, которую отчасти дает вакцина или эффективный препарат. Равно как и способность системы здравоохранения и гражданской обороны адаптироваться к новым вызовам. По крайней мере, в настоящее время ни того, ни другого не наблюдается ни в одной из стран, пораженных пандемией коронавируса.

Рейтинги на хайпе

Любые суждения и практические действия легко можно использовать как инструмент для поднятия рейтингов телепрограмм, претендующих на соискание почетного приза "Вселенский разум". Одно только упоминание Билла Гейтса в программе Никиты Михалкова уже обратило на себя внимание массмедиа. Локальный эффект примерно тот же, как если бы популярный российский блогер Юрий Лоза "раскритиковал" Пола Маккартни.

Правда, можно с высокой степенью уверенности утверждать, что у программы Никиты Михалкова нулевые рейтинги в местах не столь отдаленных. Понятие "бесогон" в уголовном мире имеет два значения — лжец или дурак.