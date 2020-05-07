Профессор Валентин Катасонов верит фантастам, а не Дарвину

Доктор экономических наук, председатель Русского экономического общества имени Сергея Федоровича Шарапова, профессор Валентин Катасонов продолжает рассуждать на различные темы: от теории Дарвина до дистанционного образования.

Валентин Катасонов: Кукловоды. Что происходит в мире

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Озоновый слой

— Вы сказали, что разрушение озонового слоя может происходить из-за военной авиации. Я так пониманию, что это реактивные самолеты. Но гражданская авиация — это ведь тоже реактивные самолеты.

— Я имею в виду те самолеты, которые ближе уже к стратосфере. Понимаете, я в такие технические детали не вдаюсь. Моя задача видеть картину в целом без детализации.

— Сейчас появился пассажирский "Боинг-787", который летает именно в стратосфере.

— На самом деле никто не говорил, что этот самолет может разрушать озоновый слой.

— Обычно упоминают про холодильники, дезодоранты и прочее.

— Кстати говоря, старые фреоны были намного более безобидны, чем новые поколения фреонов, которые сегодня оседлали в компании DuPont. Во-первых, они дороже. Во-вторых, они огнеопасны. И уже было бесчисленное количество случаев пожаров с использованием нового поколения фреонов. Но людям об этом не рассказывают.

— Вы как-то сказали с иронией: люди поверили, что они произошли от обезьяны. Хотя Дарвин к концу жизни в своей теории разуверился. Из рассказа Чехова: "Если бы человек произошел от обезьяны, у него был бы хвост и дикий голос". Помните, "Письмо ученому соседу"?

— Мы, вроде, православные люди, поэтому тут для меня вопроса нет. Человек создан Богом по своему образу и подобию. Конечно, человек может опять превратиться в обезьяну. Это сколько угодно. Я об этом пишу, но это особая тема, как человека можно превратить в обезьяну. Вот это действительно возможно, но еще никому не удавалось из обезьяны сделать человека.

Про Чарльза Дарвина

— Все-таки скажите про теорию эволюции.

— Что касается Дарвина, он был средних способностей. Часть того, что он написал в своей книге "Происхождение видов", на самом деле разработки его деда.

Дед был очень известный масон. Отец был тоже масоном. Насчет Чарльза Дарвина утверждать не могу. Нигде вещдоков, подтверждающих, что Чарльз был масоном, нет. Этого я не нашел.

Дед был воинствующим масоном. Дело дошло до того, что даже Ватикан его занес в какие-то черные списки. Чарльз Дарвин взял раз наработки своего деда, но он побывал в кругосветном путешествии, что-то такое видел, что-то такое написал, но все это на любительском уровне. Знаете, ведь гениями не становятся. Гениев делают. Из Чарльза Дарвина решили сделать гения.

На эту тему у меня есть еще одна книга, которая называется "Ангелы и демоны литературы". Здесь кое-что об источниках литературного творчества и литературной гениальности. Но я хочу сказать, что Дарвина просто сделали, слепили. Дарвин, в общем-то, был достаточно застенчивый человек. Первые годы он никак не мог привыкнуть к этой роли, которую ему…

— К своей мировой славе?

— Да. Только в конце жизни он уже более-менее акклиматизировался, адаптировался и стал воспринимать это как должное. Таких примеров в науке более чем достаточно. У меня тоже есть книжка — "В начале было Слово, а в конце будет цифра". Тут у меня целая глава посвящена лауреатам Нобелевской премии. Тоже очень интересные изыскания по поводу того, кому и за что дают Нобелевскую премию.

— В последнее время там больше политики и меньше науки. Не могу не задать вопрос по поводу дистанционного обучения. Его очень давно продвигают, оно очень перспективное для многих людей, у кого нет возможности получить классическое образование. Но многие против…

— Вы вспомнили классическое образование. А где оно? Я его не вижу.

Образование разрушено

— Я имею в виду стандартное образование. Как вы оцениваете онлайн-обучение?

— Образование разрушено, опущено до уровня плинтуса. Не знаю, что там ещё можно разрушать. По-моему, и так всё уже разрушено.

Кстати, я ведь уже два года как не преподаю в МГИМО. Я был заведующим кафедры МГИМО, но через некоторое время мне стало морально тяжело, потому что приходишь в аудиторию — живых людей-то нет.

Раньше стариков называли "живыми мертвецами". Я всегда возмущался, когда говорили, что пожилой человек уже превращается в овощ. А тут мы видим молодые овощи на грядке.

Один мой молодой друг звонил из Женевы, прислал очень интересный материальчик. Дело в том, что у профессора Катасонова есть некоторые крылатые фразы. Одну крылатую фразу даже перевели на иностранные языки и включили в разные сборники. Что такое система высшего образования? Это конвейер по производству дураков. Я, естественно, очень аккуратно сказал только про высшее образование, потому что про среднюю школу знаю только понаслышке, а на конвейере по производству дураков мне пришлось простоять энное количество лет.

Очевидно, что дистанционное образование — это дальнейшее понижение.

Я с одним профессором из МГУ, с юрфака, разговаривал. Он говорит:

"Мы вынуждены дистанционно вести занятия. КПД такого обучения крайне низкий, потому что нет обратной связи".

Я это прекрасно понимаю. Когда приходишь в незнакомую аудиторию, знаете, как музыкант камертон настраивает, точно также ты по реакциям аудитории уже чувствуешь: слишком сложно, попроще. Нужны обратные реакции. Иногда нужны какие-то совершенно нештатные реакции со стороны преподавателя, какие-то неожиданные, нестандартные вопросы. Я не имею в виду заунывное преподавание, когда выходит преподаватель и начинает читать по книге или по тетради.

К сожалению, сегодня это сплошь и рядом встречается. Если сравнивать с такими заунывными преподавателями, то дистанционное обучение будет небольшим шагом назад.

Я прекрасно понимаю те ходы, которые хозяева денег собираются дальше осуществлять на этой шахматной доске. Следующий ход — это место преподавателя на том конце, будет просто находиться робот, какая-нибудь, там девушка, типа Алисы.

— Есть фильм "Двухсотлетний человек", где робот, который в итоге женился на женщине, доказывал, что роботы — это те же самые человеки, потому что мы у них импланты, протезы, руки, ноги, кардиостимуляторы. Это элементы новой реальности.

— Знаете, откуда слово "робот" произошло? Вы читали роман чешского писателя Карела Чапека "Война с саламандрами"? Это страшное произведение! По сути дела, картина будущего общества, где будут роботы. Удивительно, Карел Чапек написал этот роман где-то в начале 1930-х годов. Слово "робот" он бросил в оборот тоже где-то в конце 1920-х — начале 1930-х годов. Поразительно! Писатели иногда такие вещи озвучивают, что страшно становится.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Игорь Буккер