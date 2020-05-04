Родители и дети на самоизоляции: пережить и стать друзьями

Самоизоляция, казалось бы, - прекрасное время для того, чтобы побыть вместе со своим ребенком.
Однако,как показывает практика последних недель, в большинстве случаев получается совсем наоборот: оставаясь наедине с ребенком, родители оказываются к этому совершенно не готовы и воспринимают это как тяжёлое испытание.
Дети начинают капризничать, не слушаются. Как быть?
Понять, что детям психологически тяжелее,чем вам, находиться в четырех стенах - они же не понимают, почему нельзя гулять и играть на площадке.
Важно помнить, что карантин - это не каникулы, потому что у детей есть обязанности, как уроки, а у родителей-работа. В выходные немного сложнее, потому что нет возможности выйти из дома.
Стоит помнить, что для детей важно уединение, это возможно и в небольшой квартире.
Вирус испортил жизнь и детям, которые ходят в школу. Ученики теперь занимаются дистанционно, с друзьями встречаться нельзя. Помогите им, родители.
Полезно рассказать ребенку что-то новое. Можно посмотреть энциклопедию, прочитать рассказ, поговорить о происходящих новостях, можно рассказать про жизнь предков.
Подарите ребенку новые впечатления. Психологи говорят, что от нехватки впечатлений у детей страдает психическое благополучие. Совместный просмотр фильма, прослушивание музыки, которую родитель слушал в молодости, готовка вкусного десерта подарят положительные эмоции.
Дайте ребенку возможность общаться по видеосвязи со сверстниками, это очень важно. Но и сами не забывайте общаться с ребенком.
Фото: archiwum.allegro.pl
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