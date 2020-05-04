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Автор Злата Кузнецова

Родители и дети на самоизоляции: пережить и стать друзьями

Общество » Семья

Самоизоляция, казалось бы, - прекрасное время для того, чтобы побыть вместе со своим ребенком.

Однако,как показывает практика последних недель, в большинстве случаев получается совсем наоборот: оставаясь наедине с ребенком, родители оказываются к этому совершенно не готовы и воспринимают это как тяжёлое испытание.

Дети начинают капризничать, не слушаются. Как быть?

Понять, что детям психологически тяжелее,чем вам, находиться в четырех стенах - они же не понимают, почему нельзя гулять и играть на площадке.

  • Поэтому специалисты советуют обнимать детей, как можно чаще.

Важно помнить, что карантин - это не каникулы, потому что у детей есть обязанности, как уроки, а у родителей-работа. В выходные немного сложнее, потому что нет возможности выйти из дома.

Стоит помнить, что для детей важно уединение, это возможно и в небольшой квартире.

Для детей младшего возраста и первоклассникам

  • Займите детей рисованием, пением, чтением книг, игрой в любимы игрушки, можно смастерить совместную поделку вместе с родителями.
  • Конечно, важно давать поиграть и в компьютерные игры.
  • Постарайтесь сохранить привычный образ жизни для ребенка, иначе есть риск, что он с трудом возвратиться к привычной жизни.

Для школьников 

Вирус испортил жизнь и детям, которые ходят в школу. Ученики теперь занимаются дистанционно, с друзьями встречаться нельзя. Помогите им, родители.

  1. Помогите ребенку разобраться с рекомендациями, полученными из школы, доверяйте только официальной информации. Не нервничайте, если что-то не понимаете, школе тоже нужно время, чтобы наладить дистанционное обучение.
  2. Важно оставаться на связи, но снизить общий поток информации из социальных сетей. Советуем выбрать для общения только один мессенджер. 
  3. Не стоит все время чем-то увлекать ребенка. Он должен стать самостоятельным, но так же помогать взрослому с домашними делами. Благодаря самоизоляции есть возможность освоить новые навыки и переделать дела, до которых не доходили руки.

Общие советы

Полезно рассказать ребенку что-то новое. Можно посмотреть энциклопедию, прочитать рассказ, поговорить о происходящих новостях, можно рассказать про жизнь предков.

Подарите ребенку новые впечатления. Психологи говорят, что от нехватки впечатлений у детей страдает психическое благополучие. Совместный просмотр фильма, прослушивание музыки, которую родитель слушал в молодости, готовка вкусного десерта подарят положительные эмоции.

Дайте ребенку возможность общаться по видеосвязи со сверстниками, это очень важно. Но и сами не забывайте общаться с ребенком.

Фото: archiwum.allegro.pl

Темы дети родители карантин изоляция
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