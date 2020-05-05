Как поддерживать отношения на расстоянии в условиях самоизоляции?

Может ли в условиях карантина разрушиться дружба и даже любовь? "Может", — нестройным хором отвечают семейные. Если целиковый день друг об дружку зацепляться, даже читавший Дейла Карнеги рискует махнуть рукой да ну эту вашу хвалёную психологиюи обидеться.

Но разлучённые коронавирусом по разным квартирам, а то и городам, тоже жалуются: всё далеко, условно, ненадёжно. Как поддерживать отношения на расстоянии?

За ответом "Правда. Ру" обратилась к врачу-психотерапевту, кандидату медицинских наук, сексологу Александру Полееву.

Два — три раза — не более!

Он подтвердил: для людей, которые встречаются и хотят быть вместе, изоляция — это большая нагрузка. Многие пытаются выйти из этого положения с помощью виртуального секса, который вообще-то не секс, а взаимная мастурбация, точнее, мастурбация на глазах друг у друга.

"В принципе, ничего плохого в этом нет. Это сближает, — говорит доктор. — Но если ею злоупотреблять, делать это больше 2-3 раз, то у участников возникает ощущение, что сексуальная жизнь у них есть, а истинного наслаждения не доставляет. Его без соприкосновения тел быть не может".

Мы решили уточнить: 2-3 раза в день, в неделю?

Оказалось, в принципе 2-3 раза за всю историю отношений.

"В Москве народ точно этим злоупотребляет, — рассказал Александр Моисеевич. — Жених живёт в одном городе, невеста — в другом. К тому же работа или учёба их разлучила. И они придумывают общаться по видео".

На самом деле этот путь очень рискованный, поскольку ведёт к охлаждению отношений. Вирт быстро создаст впечатление, что отношения ничего не дают. Редкие видеовстречи и нежная переписка могут помочь не угаснуть близости. Это хорошая проверка чувств, возможность отстраниться и посмотреть, насколько вы друг другу подходите.

Сегодняшние средства связи позволяют поддерживать практически полноценное общение, за исключением только сексуального. Совместный ужин, когда один в Москве, другой — в Казани? Вот вам скайп — и пожалуйста! Можете и родителей пригласить, отрепетировать, так сказать, знакомство.

Интернет как способ не перехотеть

Однако в век видео человек разучился писать. Электронная почта крепче сближала бы мужчину и женщину, потому что в письмах жизнь, взгляды, сам человек раскрываются по-иному. В письмах не притворяются. Тогда как видеосвязь ждёт актёрства.

"Мне кажется, карантин — это хороший повод восстановить умение писать, — произнёс А. Полеев. — Стоящую связь карантин не разрушит. Но от поверхностной, которая держалась эмоциями и сексуальной близостью, ничего не останется".

Может быть, и к лучшему, потому что если нет глубинной эмоциональной близости, всё равно за всплеском ненасыщения друг другом последует развод. Только в паре уже появятся дети и ипотека.

Так что карантин — время в том числе и:

самовоспитания,

пробуждения в себе человеческих качеств

и приглушения зова инстинктов.

Ужин в Интернете — это, конечно, весело. Но почему бы не укрепить дружбу не совместным питием, но просмотром художественного фильма?

"С друзьями, которые за границей живут, в трёх-пяти тысячах километров друг, мы почти не замечаем не кратковременной, но постоянной разлуки, — привёл пример А. Полеев. — Если раньше отъезд в другую страну означал конец дружбы, сегодня этого нет. Она, бывает, и укрепляется. Мы друзьям даже новые квартиры показываем с помощью видеокамеры в компьютере и собаку".

Я-то думал, сведены мы дружбою.

Оказалось, это география, —

век Интернета изжил эту горькую формулу.

Современные средства коммуникации настоящим чувствам и настоящей привязанности не мешают. Карантин при наличии этих средств не мешает. А средства у всех есть. Но как же пронзительно хочется иногда подержать любимого за руку!

Чтобы радость от живого общения не сгубить, сексолог Александр Полеев советует помнить: