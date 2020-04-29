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Америка поставила себя против всех
Автор Олег Артюков

"Бой" местного значения: как глава Усть-Кута пленил чиновников

Общество

Весьма необычное событие произошло в Иркутской области. Конечно, в жизни всякое бывает, но подобных примеров навскидку не припомнить. А именно, чтобы глава города самолично задержал других чиновников.

Схватка под Усть-Кутом

Накануне появились сообщения, что в окрестностях города Усть-Кут были задержаны несколько человек, которых местные жители заподозрили в поджоге леса.

Очень скоро выяснилось, что это чиновники местной администрации — первый заместитель мэра Усть-Кутского района Михаил Барс, начальник сельхозотдела администрации Усть-Кутского района Михаил Тышкивский, пресс-секретарь мэра района Екатерина Анисимова и специалист по ГО и ЧС администрации Усть-Кутского района Сергей Ульянов. При этом при задержании был избит Михаил Барс.

Но колорита истории добавил тот факт, что в числе местных жителей был мэр Усть-Кута Александр Душин. Собственно, по его инициативе чиновники и были задержаны, когда плыли на лодке мимо его сельхозугодий. Стоит заметить, что по данным городской администрации, Душин сейчас в отпуске.

При них якобы были обнаружены три канистры с бензином. Сами чиновники заявили, что приехали снимать очаги пожара с квадрокоптера.

Как сообщает издание IrkutskMedia. ru, мэр Усть-Кутского района Тамара Климина заявила, что версия с поджогом — абсурд. Бензин же был нужен ее подчиненным из-за долгой дороги, как топливо для лодки.

Странная история

При этом правоохранительные органы несколько часов не могли связаться с задержанными чиновниками. При этом в Следственном управлении СК РФ по Иркутской области заявили, что 28 апреля полиция получила сообщение о возгорании сухой травы возле лесополосы на территории урочища Лупилова Усть-Кутского района. Сейчас ведется проверка информации о поджоге леса и превышении должностных полномочий.

Инцидент произошел буквально сутки спустя после того, как президент России провел совещание с главами регионов относительно ситуации с паводками и лесными пожарами. Иркутская область относится к числу тех регионов, где пожары являются давней проблемой.

Сдали у чиновников нервы в этой конкретной ситуации, либо же речь идет о давнем конфликте, который стал достоянием гласности — не так уж и важно в данном случае. Сама история, конечно, выглядит абсурдной. Потому и привлекла к себе всеобщее внимание. Судя по всему, властям Иркутской области придется принимать какое-то решение в отношении участников этой схватки.

Иллюстрация: фрагмент видеоролика, на котором глава Усть-Кута рассказывает о задержании чиновников

Темы лесные пожары иркутская область
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