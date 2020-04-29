Торгово-промышленная палата России выяснила, что не так все гладко с поддержкой бизнеса, пострадавшего от ограничительных мер по COVID-19.
На этом фоне все чаще появляются сообщения о проблемах персонала в лечебных учреждениях, задействованных в борьбе с коронавирусом.
Торгово-промышленная палата России провела опрос среди представителей бизнес-сообщества и несколько подпортила картинку федерального телевещания. Выяснилось, что более половины отечественных предпринимателей оказались без поддержки государства на фоне последствий пандемии:
В ТПП опросили порядка 2,6 тысяч бизнесменов в 83 регионах России. Предприниматели отметили, что каждый банк выдвигает свои условия для выдачи займа. Пакет необходимых документов превышает стандартный перечень, да и ставки несколько выше — от 7 до 28% годовых.
Можно, конечно, убеждать телезрителей, что компетентные решения руководства страны вот-вот нормализируют ситуацию в экономике, но предприниматели отчего-то говорят об обратном. Агитпропом, если ты не участник федеральной агитбригады, сыт не будешь. Хотя, помнится, в советские времена ходила шутка, что при коммунизме кормить станут по телевизору. Видимо, настали именно такие времена.
Младшая медсестра больницы в Коммунарке Наталья Любимая рассказала общественности о массовом увольнении своих коллег из-за непомерной загруженности и мизерной оплаты труда. По ее словам, во время работы с инфицированными коронавирусом приходилось повторно облачаться в одноразовые противочумные костюмы. Главврач Денис Проценко уверяет, что все совсем не так, как говорит медсестра.
С оптимизмом главврача больницы в Коммунарке несколько несогласны в Министерстве здравоохранения России. Чиновники Минздрава попросили глав медучреждений рационально и в меньших количествах использовать средства индивидуальной защиты. Видимо, действительно не хватает.
Работая на нескольких ставках (младшая медсестра, буфетчица и кастелянша), Наталья Любимая утверждает, что в итоге ее зарплата составила 26 тысяч рублей:
"Я работала честно, исполняла свои обязанности. Работала по двое суток, а иногда и по трое суток подряд. Нас перестали кормить, нам выдавали б/у вещи, а я при этом заходила в палаты, где лежит (актер Николай) Губенко, где лежал (миллиардер Игорь) Сосин, где лежали другие достаточно известные люди. То есть подвергая тем самым этих людей новой инфекции, потому что в этом костюме я хожу и в реанимацию".
Когда при увольнении Наталья Любимая спросила о надбавках, обещанных президентом России, то ей лишь посочувствовали. Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко прояснил ситуацию на своей странице в Facebook:
"Речь идет о сотрудниках частной компании, с которой у больницы был заключен гражданско-правовой договор на выполнение работ в больнице. То есть они не являлись сотрудниками ГКБ № 40 (медицинского комплекса в Коммунарке), а работали на аутсорсинге".
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, сейчас в столице наблюдается серьезная нехватка медицинских кадров. Вовремя вспомнить, что система здравоохранения оптимизирована, так и не получилось. Догадаться, что не весь медперсонал подпадает под распоряжение президента России о дополнительных выплатах работающим с инфицированными коронавирусом, тоже оказалось проблемой.
Конечно, можно бесплатно привлечь студентов-медиков для работы в больницах. Можно даже, как шутят в интернете, мобилизовать актеров популярного сериала "Интерны" во главе с Иваном Охлобыстиным. А затем и играющих в доктора воспитанников детских садов. Это много проще, чем адекватно оплачивать труд медработников.
Тем временем под информационную раздачу попал вратарь футбольного клуба "Крылья Советов" Евгений Фролов, который совсем недухоподъемно высказался о взаимоотношениях граждан и государства:
"Нас заставляют сидеть дома, при этом никакой помощи от государства нет. Да еще и штрафуют. У людей денег нет, а штрафы — по пять тысяч. Люди второй месяц без зарплаты. То, что говорит президент по телевизору — это все пустословие. Реальных дел никаких нет. Общаясь с теми же бизнесменами, можно узнать, что банки никогда не выдадут льготные кредиты и не дадут отсрочку".
Руководство ФК "Крылья Советов" резко отреагировало на вольнодумство своего голкипера и, по некоторым сообщениям, решило оштрафовать футболиста:
"В нынешнее тяжелое время мы должны объединяться, решать общую проблему и победить вирус. Именно на этом должны быть сосредоточены все мысли и действия не только игроков, но и граждан России".
Неожиданно Евгения Фролова поддержал депутат Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев:
"Фролов сказал то, о чем люди разговаривают на кухне. Наказывать за это — неправильно, потому что личная позиция Евгения имеет право быть. Вместо того чтобы его наказывать, нужно прислушаться и что-то поменять".
Все-таки решать проблему пандемии должны компетентные специалисты, а не сконцентрированная сила мысли руководства ФК "Крылья Советов" и футболистов. В свою очередь за спинами профессионалов должна быть внятная схема действий.
Вся армия отечественных чиновников, сравнимая по численности с полками Чингисхана, и сопутствующий административно-креативный аутсорсинг не сумели обеспечить страну ни планом по гражданской обороне, ни необходимыми резервами.
Граждане откликнулись на призывы властей и приняли активное участие в спасении соотечественников от коронавируса. Примерно с тем же энтузиазмом, как раньше активно помогали СМС-сообщениями спасать больных детей. Тех, кому государство по тем или иным причинам отказывало в жизненно важной медицинской помощи.
На фоне отсутствия денег, когда приходится держаться, сохраняя при этом все доброе в сердце, в медиапространство ворвалась радостная весть, о которой сообщил Фонд продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО):
"Правительство Российской Федерации присоединилось к борьбе ФАО с пустынной саранчой в Восточной Африке, направив на эти цели добровольный взнос в размере 10 миллионов долларов (Распоряжение от 24 апреля 2020 г. №1137-р)".
Наталья Любимая может и подождать с адекватной оплатой ее труда. Собственно, как и другие медработники, формально находящиеся вне государственной системы здравоохранения. Малому и среднему бизнесу тоже придется держаться, пока нет денег.
Да и, в конце концов, пора уже осознать всю остроту исторического момента — Россия вступила в неравный бой с африканской саранчой и сейчас не время раскачивать в траве кузнечика!
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.