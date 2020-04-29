Россия поборет саранчу в Африке за $10 млн. Свои подождут

Торгово-промышленная палата России выяснила, что не так все гладко с поддержкой бизнеса, пострадавшего от ограничительных мер по COVID-19.

На этом фоне все чаще появляются сообщения о проблемах персонала в лечебных учреждениях, задействованных в борьбе с коронавирусом.

Кормить будут по телевизору

Торгово-промышленная палата России провела опрос среди представителей бизнес-сообщества и несколько подпортила картинку федерального телевещания. Выяснилось, что более половины отечественных предпринимателей оказались без поддержки государства на фоне последствий пандемии:

62% не видят в кредитах никакого смысла — отдавать будет нечем;

17% обращались в банки, но в финансовых учреждениях не было нормативных документов на выдачу займа;

9% получили отказ банка;

6% получили ответ, что банк не уполномочен выдавать подобные кредиты.

В ТПП опросили порядка 2,6 тысяч бизнесменов в 83 регионах России. Предприниматели отметили, что каждый банк выдвигает свои условия для выдачи займа. Пакет необходимых документов превышает стандартный перечень, да и ставки несколько выше — от 7 до 28% годовых.

Можно, конечно, убеждать телезрителей, что компетентные решения руководства страны вот-вот нормализируют ситуацию в экономике, но предприниматели отчего-то говорят об обратном. Агитпропом, если ты не участник федеральной агитбригады, сыт не будешь. Хотя, помнится, в советские времена ходила шутка, что при коммунизме кормить станут по телевизору. Видимо, настали именно такие времена.

Любимая из Коммунарки

Младшая медсестра больницы в Коммунарке Наталья Любимая рассказала общественности о массовом увольнении своих коллег из-за непомерной загруженности и мизерной оплаты труда. По ее словам, во время работы с инфицированными коронавирусом приходилось повторно облачаться в одноразовые противочумные костюмы. Главврач Денис Проценко уверяет, что все совсем не так, как говорит медсестра.

С оптимизмом главврача больницы в Коммунарке несколько несогласны в Министерстве здравоохранения России. Чиновники Минздрава попросили глав медучреждений рационально и в меньших количествах использовать средства индивидуальной защиты. Видимо, действительно не хватает.

Работая на нескольких ставках (младшая медсестра, буфетчица и кастелянша), Наталья Любимая утверждает, что в итоге ее зарплата составила 26 тысяч рублей:

"Я работала честно, исполняла свои обязанности. Работала по двое суток, а иногда и по трое суток подряд. Нас перестали кормить, нам выдавали б/у вещи, а я при этом заходила в палаты, где лежит (актер Николай) Губенко, где лежал (миллиардер Игорь) Сосин, где лежали другие достаточно известные люди. То есть подвергая тем самым этих людей новой инфекции, потому что в этом костюме я хожу и в реанимацию".

За бортом президентских надбавок

Когда при увольнении Наталья Любимая спросила о надбавках, обещанных президентом России, то ей лишь посочувствовали. Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко прояснил ситуацию на своей странице в Facebook:

"Речь идет о сотрудниках частной компании, с которой у больницы был заключен гражданско-правовой договор на выполнение работ в больнице. То есть они не являлись сотрудниками ГКБ № 40 (медицинского комплекса в Коммунарке), а работали на аутсорсинге".

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, сейчас в столице наблюдается серьезная нехватка медицинских кадров. Вовремя вспомнить, что система здравоохранения оптимизирована, так и не получилось. Догадаться, что не весь медперсонал подпадает под распоряжение президента России о дополнительных выплатах работающим с инфицированными коронавирусом, тоже оказалось проблемой.

Конечно, можно бесплатно привлечь студентов-медиков для работы в больницах. Можно даже, как шутят в интернете, мобилизовать актеров популярного сериала "Интерны" во главе с Иваном Охлобыстиным. А затем и играющих в доктора воспитанников детских садов. Это много проще, чем адекватно оплачивать труд медработников.

Красная карточка

Тем временем под информационную раздачу попал вратарь футбольного клуба "Крылья Советов" Евгений Фролов, который совсем недухоподъемно высказался о взаимоотношениях граждан и государства:

"Нас заставляют сидеть дома, при этом никакой помощи от государства нет. Да еще и штрафуют. У людей денег нет, а штрафы — по пять тысяч. Люди второй месяц без зарплаты. То, что говорит президент по телевизору — это все пустословие. Реальных дел никаких нет. Общаясь с теми же бизнесменами, можно узнать, что банки никогда не выдадут льготные кредиты и не дадут отсрочку".

Руководство ФК "Крылья Советов" резко отреагировало на вольнодумство своего голкипера и, по некоторым сообщениям, решило оштрафовать футболиста:

"В нынешнее тяжелое время мы должны объединяться, решать общую проблему и победить вирус. Именно на этом должны быть сосредоточены все мысли и действия не только игроков, но и граждан России".

Неожиданно Евгения Фролова поддержал депутат Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев:

"Фролов сказал то, о чем люди разговаривают на кухне. Наказывать за это — неправильно, потому что личная позиция Евгения имеет право быть. Вместо того чтобы его наказывать, нужно прислушаться и что-то поменять".

Все-таки решать проблему пандемии должны компетентные специалисты, а не сконцентрированная сила мысли руководства ФК "Крылья Советов" и футболистов. В свою очередь за спинами профессионалов должна быть внятная схема действий.

Вся армия отечественных чиновников, сравнимая по численности с полками Чингисхана, и сопутствующий административно-креативный аутсорсинг не сумели обеспечить страну ни планом по гражданской обороне, ни необходимыми резервами.

В траве сидел кузнечик

Граждане откликнулись на призывы властей и приняли активное участие в спасении соотечественников от коронавируса. Примерно с тем же энтузиазмом, как раньше активно помогали СМС-сообщениями спасать больных детей. Тех, кому государство по тем или иным причинам отказывало в жизненно важной медицинской помощи.

На фоне отсутствия денег, когда приходится держаться, сохраняя при этом все доброе в сердце, в медиапространство ворвалась радостная весть, о которой сообщил Фонд продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО):

"Правительство Российской Федерации присоединилось к борьбе ФАО с пустынной саранчой в Восточной Африке, направив на эти цели добровольный взнос в размере 10 миллионов долларов (Распоряжение от 24 апреля 2020 г. №1137-р)".

Наталья Любимая может и подождать с адекватной оплатой ее труда. Собственно, как и другие медработники, формально находящиеся вне государственной системы здравоохранения. Малому и среднему бизнесу тоже придется держаться, пока нет денег.

Да и, в конце концов, пора уже осознать всю остроту исторического момента — Россия вступила в неравный бой с африканской саранчой и сейчас не время раскачивать в траве кузнечика!