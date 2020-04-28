Киселев предложил увековечить нацистского генерала

Установка памятников в России из идеологического тренда постепенно перерастает в смысловую паранойю.

Увлечение прошлым без его реального осмысления на какое-то время отвлекает граждан от настоящего, но не сулит ничего путного в будущем. Особенно когда история становится инструментом спекуляционного агитпропа, а не предметом изучения положительного и отрицательного опыта предыдущих поколений.

Позитивная подпитка

26 апреля 2020 года в своей программе "Вести недели" телеведущий Дмитрий Киселев порассуждал о развитии тренда установки памятников в России. Предложил новую идею масштабной государственной программы в монументалистике:

"Надо ставить памятники Колчаку, Врангелю, Деникину, Краснову, ну и Блюхеру, Фрунзе, Дзержинскому, доктору Боткину, расстрелянному в Ипатьевском доме… Сделать это можно, лишь перестав воспринимать памятник как икону, а исторические фигуры не обожествлять… В каждом надо выделить позитивную энергию, и тогда они будут нас питать, а не разрушать".

Возможно, начальник Главного управления казачьих войск Имперского министерства восточных оккупированных территорий нацистской Германии Петр Краснов и напитает Дмитрия Киселева своей "позитивной энергией". Телеведущему, разумеется, виднее, что должно питать его творчество.

Все-таки бывший царский генерал опосредованно имел опыт журналистской деятельности — сочинял всевозможные обращения для казачьих коллаборационистских газет. Так, весной 1943 года в первом номере журнала "На казачьем посту" Петр Краснов написал:

"Идите в германские войска, идите с ними и помните, что в новой Европе Адольфа Гитлера будет место только тем, кто в грозный и решительный час последней битвы нелицемерно был с ним и германским народом!"

Памятники палачам

Русские офицеры, оказавшись в водовороте гражданской войны, стыдились получать ордена за убийство своих соотечественников. Как бы они ни относились к большевикам, братоубийство никогда не было в почете.

Не уверен, что и некоторые красные командиры, среди которых было немало и бывших царских офицеров, испытывали восторг от того, во что вылилась Великая русская революция. Обстоятельства подчиняли людей и заставляли корысти ради или по идейным соображениям участвовать в общероссийской мясорубке.

Если всерьез говорить об исторической правде, то не стоит забывать, что абсолютно все деятели, как белого движения, так и красного, причастны к массовым казням и другим зверствам на русской земле. Вычеркивать их из истории, как в советское время неугодных артистов из титров кинофильмов, разумеется, не след. Но и без оглядки на их роль в истории возводить памятники тоже было бы явным перебором.

Турбулентность агитпропа

В новостных программах федеральных телеканалов отрабатывалась тема выставки, посвященной образованию антигитлеровской коалиции. В сюжетах говорилось о том, что Сталин, Черчилль и Рузвельт сумели преодолеть противоречия между странами, чтобы сообща одолеть нацизм.

Противоречия, которые преодолели лидеры антигитлеровской коалиции, были существенными — США и Великобритания закрыли глаза на преступления сталинского режима против своего собственного народа. Советский Союз решил несколько повременить с рытьем могилы мировому капиталу.

Проецируя исторические события того времени, авторы активно продвигали посыл, что и сейчас вполне возможно "преодолеть противоречия" между странами. Иными словами, отождествили Иосифа Сталина с действующим президентом России.

Намеренный ли это выпад против действующей власти или издержки турбулентности агитпропа — не столь важно. Это просто пример того, что историю надобно изучать без купюр и сердца, а не выстраивать спекуляционные конструкции в угоду идеологической парадигме текущего момента.

Ненароком можно и скрепы выпрямить. В этом смысле федеральные телеканалы высказались радикальнее, чем любые оппозиционные информационные ресурсы.

Снова столкнуть лбами

Идея примирения с историей своей страны — прекрасна. Она позволяет трансформировать идеологические бодания в практическую пользу. Принять события прошлого как факт и сделать выводы намного лучше, чем под лозунги о фальсификации истории самим редактировать ее неприглядные страницы.

В последние годы азартной монументалистики, когда установка памятников стала неким фетишем, развернулось негласное соревнование, кто больше отличится на мемориальном поприще. Идея Дмитрия Киселева гармонично вписывается в тренд, особенно когда он предлагает не вдумчиво изучать опыт прошлого, а без оглядки возводить памятники.

Последствия такой затеи вполне очевидны. Потомки людей, которые самозабвенно плюнули бы на могилы Краснова, Деникина, Врангеля и Колчака, смогут дать волю своим эмоциям, когда тем возведут памятники. То же самое проделают и граждане, чьи родные попали под замес красного террора. Они непременно отметятся на изваяниях Дзержинского, Фрунзе и Блюхера.

Наговорил на статью

Выпуск программы "Вести недели" был замечен и сотрудником информационной службы Санкт-Петербургского городского отделения КПРФ Андреем Язовым. Бдительный гражданин обратился в Генеральную прокуратуру, полагая, что заявление Дмитрия Киселева об увековечивании нацистского генерала Петра Краснова аккуратно вписывается в статью 354.1 УК РФ "Реабилитация нацизма":

"В заявлении, сделанном ведущим телепередачи "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрием Константиновичем Киселевым (то есть с использованием СМИ), содержатся признаки действий, направленных на реабилитацию военного преступника Петра Николаевича Краснова, одобрение совершенных им преступлений, содержащиеся в предложении устанавливать ему памятники именно с целью одобрения и увековечивания его исторической роли, в том числе и в годы Второй мировой войны".

Для того, чтобы привлечь малоизвестного блогера по этой статье, даже не понадобится обращаться в Генеральную прокуратуру. Разместишь в соцсети кадр из кинофильма "Семнадцать мгновений весны" со Штирлицем, чтобы была видна свастика, и правоохранители тут как тут.

Испортит ли обращение коммуниста обедню Дмитрию Киселеву — покажет время, но что-то подсказывает, что исход будет благополучным для телеведущего.

Исторические грабли

Изучение примеров эксплуатации истории в решении внутриполитических задач еще раз подтверждает опасность выбора подобной парадигмы как национальной идеи. Предметы для гордости граждане способны и сами для себя определить, если им дать возможность обойтись без подсказчиков.

Когда же продвигается идея об обреченности на величие, а в стране не все так мило, как на экране федерального телевещания, то издержки когнитивного диссонанса неминуемо приведут к печальным последствиям.

Вместо того, чтобы без истерик изучать мотивацию тех же красных командиров, белых генералов и коллаборационистов, анализировать и делать выводы, взять и тупо всех увековечить — самый простой вариант решения проблемы восприятия истории. Только он не поможет:

действительно достичь успеха в мировой конкуренции;

изменить вековую парадигму "государство ради государства" на "государство для граждан";

развить институты гражданского общества, нацеленные на созидание;

создать смысловую вакцину от вируса бонапартизма и тоталитаризма;

остановить дискуссии о единственно верном трактовании истории;

купировать спекулятивное отношение к прошлому в угоду чьих-то политических целей;

перевести прошлое в разумную систему координат, чтобы оно не мешало развитию страны и не провоцировало конфликты.

Некоторые политики и медиаперсоны не особо пекутся о репутационных потерях, но количество лукавства обязательно перейдет в качество. От диалектики никуда не денешься, а результат может быть сокрушительным. Часто и много говорят о невыученных уроках прошлого, но по-прежнему исторические грабли все продолжают бить больно и точно в лоб.